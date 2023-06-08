Быстрее скорости потока: почему некоторые водители не попадают на штрафы

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Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что им приходится снижать скорость из-за опасений по поводу штрафов дорожных камер за превышение скорости. Они прекрасно знают о существовании в российском административном кодексе "неограниченного порога", который позволяет двигаться со скоростью 20 км/ч без штрафов. Но что они делают на самом деле?

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Рассмотрим ограничение скорости в 60 км/ч. Теоретически можно ехать со скоростью 80 км/ч без каких-либо последствий. Верно? Но все не так просто. Наш осторожный герой предпочитает держать спидометр на отметке 75 км/ч, просто чтобы быть осторожнее. Как знать.

Такое поведение приводит к образованию узкого места: несколько автомобилей с такими же "опасливыми" водителями вызывают недовольство у других участников движения. Однако на самом деле эти водители могли бы ехать гораздо быстрее, если бы не постоянный страх получить "письмо счастья" от дорожной полиции. Истина, лежащая в основе этой ситуации, довольно проста. Несмотря на то что 99% автомобилистов знают, что спидометры намеренно калибруются так, чтобы показывать более высокие цифры, чем реальная скорость автомобиля, они предпочитают не применять это знание на практике. В действительности, если спидометр показывает 75 км/ч, то реальная скорость, скорее всего, составляет около 70-71 км/ч.

Является ли буфер в 10 км/ч чрезмерным, чтобы избежать штрафа за превышение скорости? Опыт показывает, что поддержание скорости 80 км/ч на спидометре избавляет от необходимости беспокоиться об этих "счастливых буквах". Реальная скорость движения автомобиля составляет 75-76 км/ч. Этот факт может легко проверить любой пользователь мобильного телефона, оснащенного навигационным приложением, которое выдает предупреждения о полицейских камерах.

Чем выше скорость, особенно на сельских шоссе, тем более явным становится обман спидометра. На шоссе с ограничением скорости 110 км/ч попробуйте разогнаться до "нелимитированной" скорости 130 км/ч на спидометре. Затем проверьте данные навигационной системы вашего телефона, которая покажет скорость около 120 км/ч. Причина такого расхождения в том, что навигационная система объективно рассчитывает скорость на основе сигналов спутников GPS/ГЛОНАСС, а не полагается на обманчивые алгоритмы автомобильных спидометров.

Чтобы опередить поток автомобилей, неоправданно снижающих скорость из-за преувеличенного страха перед камерами, рекомендуется выполнить следующие действия. Во-первых, по возможности используйте функцию круиз-контроля в своем автомобиле. Это отличная защита от непреднамеренного превышения скорости и штрафов.

В городских районах с ограничением скорости 60 км/ч установите круиз-контроль на 80 км/ч. В действительности вы будете двигаться со скоростью примерно 75 км/ч, не опасаясь штрафов. Даже если вы непреднамеренно ускоритесь при спуске, круиз-контроль автоматически включит тормоза, чтобы не дать вам превысить истинное ограничение скорости в 80 км/ч.

Таким образом, вы сможете двигаться быстрее остальных участников движения, поскольку большинство водителей полагаются на завышенные показания своих спидометров и в подобных условиях поддерживают истинную скорость лишь около 70 км/ч.