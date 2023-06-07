Почему водители упаковывают аккумулятор в чехол

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Неровные и пыльные дороги, неблагоприятные погодные условия и непредсказуемые перепады температур создают значительные проблемы для долговечности автомобиля, особенно его аккумулятора. В сочетании с вечными пробками и особенностями российских дорог срок службы аккумулятора заметно сокращается. Более того, он не только уже дорог, но, по данным портала "АвтоВзгляд", в обозримом будущем его стоимость еще больше возрастет.

Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

Поэтому многие автовладельцы задумываются о том, как увеличить срок службы аккумулятора. Где есть спрос, там будет и предложение. Поэтому на прилавках автомобильных магазинов появились специализированные крышки для аккумуляторов. Эти крышки служат для защиты аккумулятора от грязи, которая, несомненно, влияет на его здоровье, а также для защиты от перепадов температуры. Они имеют элегантный внешний вид, плотно прилегают к предназначенным для них местам и не требуют никаких модификаций. Кажется, это жизнеспособное решение!

Однако прежде чем доставать кошелек на кассе, важно учесть, что производители автомобилей и другие разработчики не оснащают свои машины подобными "гаджетами", несмотря на очевидные достоинства идеи. Является ли это результатом жадности и сокращения расходов? Вовсе нет.

Давайте сначала рассмотрим температурный аспект: крышка призвана защитить аккумулятор от замерзания, действуя как термос, сохраняющий тепло. Однако термос также сохраняет холодную температуру, поэтому, когда батарее нужно согреться, на это уходит значительно больше времени, чем обычно. Кроме того, батарея, заключенная в крышку, начинает накапливать влагу и конденсат, что может быстро привести к повреждению не только самой батареи, но и полки под ней. Вы видели, во сколько это обходится? Именно так.

Второй важный аспект — это грязь. В процессе эксплуатации автомобиля на клеммах аккумулятора и на самом аккумуляторе скапливается значительное количество посторонних веществ, что ухудшает его работу. Хотя крышка может защитить его от большинства этих веществ, она не освобождает вас от обязанности периодически снимать аккумулятор и чистить его, а также смазывать клеммы специализированной смазкой.

Проще говоря, крышка аккумулятора — это история о "решении одной проблемы при возникновении другой". Сохранение автомобиля в его первоначальном, заводском состоянии и использование только одобренных производителем компонентов и расходных материалов — лучший вариант действий для любого водителя и его "железного коня". Погоня за "улучшениями" и установка несанкционированных аксессуаров почти всегда приводит к появлению фантомных ошибок и последующему ремонту. Стоит ли оно того? Определенно нет.

Чтобы продлить срок службы батареи, достаточно регулярно чистить корпус и клеммы, проверять соединения заземления с шасси, оценивать состояние проводов и по мере необходимости доливать дистиллированную воду. Кроме того, старайтесь не перегружать генератор. Обеспечение его исправности и правильного подключения составляет три четверти гарантии продления срока службы аккумулятора, вместо того чтобы полагаться на специальные чехлы и другие уловки.