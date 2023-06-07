Автомобиль после долгого простоя: менять масло или не стоит?

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Иногда бывают случаи, когда автомобиль остается без движения в течение длительного времени. Причины такой ситуации могут быть разными: владелец мог состариться, заболеть, отправиться в длительную командировку или приобрести более привлекательный автомобиль. В результате некогда любимый автомобиль стоит в гараже или на стоянке, испытывая чувство меланхолии и пренебрежения, постепенно разрушаясь.

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Когда системы автомобиля и циркуляция жидкостей перестают функционировать, множество шлангов, уплотнений, прокладок и втулок пересыхают, трескаются или даже разрушаются. Это становится главным аспектом, который необходимо изучить при знакомстве с таким автомобилем. Однако возникает вопрос: Нужно ли менять масло?

Ответ однозначен. Если автомобиль простоял без движения очень долго, масло в его двигателе также портится, теряя все свои полезные свойства. Некогда ценная смазочная жидкость превращается в опасное вещество, способное вызвать осложнения в работе двигателя.

Например, масло подвергается негативному воздействию из-за разницы температур между металлом и окружающей атмосферой, что приводит к образованию конденсата на стенках блока двигателя. Образующиеся капли воды смешиваются со смазочным материалом, существенно ухудшая его полезные свойства.

При длительном бездействии низкокипящие эфиры испаряются из масла. Отсутствие легких компонентов в составе смазочного материала изменяет его состав, что приводит к потере определенных свойств, необходимых для оптимальной работы масла.

Если двигатель бездействует в течение значительного времени, это означает, что содержащееся в нем масло не подвергалось циркуляции. Следовательно, смазочный материал может расслоиться, при этом более тяжелые фракции оседают на дно, а более легкие всплывают на поверхность. В результате владелец автомобиля сталкивается с битумным остатком, прилипшим к металлическим поверхностям. Это липкое, вязкое вещество оказывается совершенно вредным для двигателя, требуя его разборки для ручной очистки. К сожалению, присадки в таких условиях оказываются бесполезными.

Более того, масло может окисляться. Двигатель, к сожалению, не герметичен, что позволяет воздуху проникать в картер, тем самым провоцируя процессы окисления. В конечном итоге это приводит к образованию коррозийных кислот, способных повредить металлические детали.

Вывод довольно прост. Если вам сообщили, что на автомобиле раньше ездила бабушка, но он уже целый год стоит без движения, то в первую очередь необходимо обратиться в сервисный центр для проведения комплексного осмотра, диагностики, ремонта и, естественно, технического обслуживания, включающего в себя замену всех жидкостей, в частности, моторного масла.

Даже если автомобиль принадлежит вам и вы не пользовались им по каким-либо причинам, все равно необходимо менять масло в соответствии с графиком технического обслуживания — не реже одного раза в год. Также рекомендуется время от времени запускать двигатель автомобиля, давая ему возможность поработать и подышать. Для достижения еще лучшего результата можно совершить небольшую поездку на автомобиле.