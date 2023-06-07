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Даниил Полоников

Почему нельзя фотографировать свою машину

4:48
Авто

Трижды плюнуть через левое плечо издавна считается приметой, отгоняющей несчастья. Пересечение дороги с черной кошкой — еще одно суеверие, которое, как считается, приносит несчастье. И, конечно, стук по дереву — знакомый ритуал, чтобы не искушать судьбу. Эти обычаи хорошо известны среди суеверных людей, которые ищут защиты от несчастья или надеются привлечь удачу и процветание.

Почему нельзя фотографировать свою машину
Фото: pixabay.com

Суеверия существуют в разных сферах, в том числе и в водительском сообществе. Вы когда-нибудь задумывались, почему фотографировать свой автомобиль строго запрещено? Суеверные люди предложат псевдонаучное объяснение, будучи твердо уверенными, что тех, кто осмелится нарушить это табу, ждут страшные последствия, превосходящие даже западные санкции. Невероятно, не правда ли?

Согласно этим суеверным представлениям, фотографировать автомобиль или даже позировать перед ним строго запрещено, потому что автомобиль обладает живой сущностью в своей неодушевленной форме. Если вы запечатлеете его образ, он будет обречен на неизбежную поломку.

Некоторые радикальные приверженцы этих суеверий даже заходят так далеко, что предупреждают об угоне или несчастных случаях. Они оправдывают это тем, что, фотографируя свой автомобиль, вы намекаете на предстоящую продажу. В ответ на это внутренний мир автомобиля восстает, что приводит к необъяснимым технологическим сбоям.

Но что делать, если вам действительно нужно продать свой автомобиль? Решение простое: попросите сделать фотографии кого-то несвязанного, того, кто никогда не общался с вашим автомобилем, не говоря уже о том, чтобы сидеть в нем или ездить на нем. Таким образом, ничего не подозревающая механическая душа останется в неведении о предстоящих изменениях. А если это вас не убеждает, попробуйте задуматься над тем, почему ни пилоты, ни гонщики не фотографируют свои автомобили перед гонкой.

Суеверные люди никогда не приобретут автомобиль с сомнительной историей. Им нужны все подробности, а не только информация о послужном списке автомобиля. Почему так? Если предыдущий владелец автомобиля попал в аварию или был угнан, то аура и испорченная карма такого автомобиля, несомненно, окажут негативное влияние на жизнь нового владельца. По поверьям, ничем хорошим это не закончится. Так что лучше постучать по дереву…

В идеале автомобиль следует покупать у состоятельного человека, так как считается, что богатство порождает богатство. Помните понятие ауры? Однако держитесь подальше от зеленого цвета — он считается несчастливым. Черный, красный и белый цвета также нежелательны из-за их популярности среди угонщиков. С другой стороны, коричневый автомобиль считается собственным оберегом, так как воры обычно не замечают этот цвет.

Углубимся в цифры: все, что связано с дьявольским числом, считается неблагоприятным. Поэтому избегайте причудливых номерных знаков с этими проклятыми цифрами.

Владея автомобилем, настоятельно рекомендуется никогда не обсуждать его продажу в его присутствии, особенно внутри машины. Помните суеверие о душе автомобиля и запрет на ее фотографирование? Автомобиль будет всячески сопротивляться расставанию со своим владельцем и неизбежно сломается в самый неподходящий момент. Лично я помню, как у моего автомобиля отказал топливный насос, когда он понял, что его передают новым владельцам.

Ситуация с запасными частями тоже не так проста. Использование краденых деталей или покупка деталей с разбитых автомобилей равносильно приглашению к неприятностям — это значительно повышает вероятность аварий или поломок.

Однако если все детали легальны и подлинны, бояться нечего. Особенно если салон украшен различными талисманами, иконами и амулетами, которые, по поверьям, сразу отгоняют беду.

Наконец, помните, что вымытая утром машина обречена на дождь вечером. Пересчитывание денег в машине обязательно привлечет внимание сотрудников дорожной полиции, которые чутко чувствуют водителей, перевозящих деньги. Тем не менее, если ваш автомобиль стал излюбленным местом отдыха для голубей и других пернатых существ, финансовое разорение кажется далеким. Ведь обилие птичьего помета на кузове автомобиля ассоциируется с денежным изобилием.

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Почему нельзя фотографировать машину?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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