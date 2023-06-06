Зачем надевать презерватив на горловину расширительного бачка

3:08 Your browser does not support the audio element. Авто

В число приборов, необходимых импортному механику для диагностики автомобиля, входят блоки, провода и программное обеспечение. Выгодно иметь такие инструменты под рукой. Однако что делать, если двигатель работает плохо, а у вас оказалось всего две отвёртки, набор ключей и аптечка? Должны ли вы отказаться ото всех инструментов и выбрать эвакуатор, а затем взять несколько кредитов, чтобы позволить себе официальный сервис? Это не наш подход!

Фото: https://sportishka.com/

За годы эксплуатации сильно изношенного автомобиля, склонного к проблемам, местные водители научились определять даже самые сложные поломки, используя подручные средства и доступные ресурсы. Интригующий пример — диагностика прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) с помощью… презерватива! Удивительно, но эта "резина" может помочь в обнаружении даже незначительных отклонений в прокладке.

Принцип работы прост: открутите крышку расширительного бачка, наденьте презерватив на горловину и запустите двигатель до 3 000 — 5 000 оборотов. Очень важно обеспечить плотное прилегание резинового устройства №2 на горловине, которое обычно имеет соответствующий диаметр, не допуская его спадания. Впоследствии анализируем полученные данные. Если "резинка" наполняется выхлопными газами, то у вас проблемы и нужно готовиться к значительному ремонту двигателя.

Прокладка головки блока цилиндров износилась и требует замены. Как скоро? Необходимо следить за скоростью надувания презерватива: если он надувается медленно, то утечка только начинается, если же он надувается быстро, то вы зашли в тупик. В полевых условиях и вдали от дома презерватив служит одним из лучших и наиболее доступных методов диагностики ХГ. По крайней мере, он может дать двоичный ответ "да" или "нет", чего часто бывает достаточно.

Многочисленные подобные случаи импровизированной диагностики были обнаружены и задокументированы благодаря просторам нашей страны, где ближайший автосервис не всегда удобно расположен поблизости. Кроме того, стоит ли доверять самый дорогой узел любого автомобиля — двигатель — местным механикам? С течением времени и накоплением километров водитель приобретает опыт не только в эксплуатации и управлении автомобилем, но и в его обслуживании и уходе за ним.

Находясь за рулем и сталкиваясь с трудностями на пути, обычный автолюбитель приобретает уважаемый статус "Водителя". Такие люди могут не только перемещаться из пункта А в пункт Б без проблем на исправном автомобиле, но и решать проблемы на месте и прибегать к подручным средствам, часто не обращаясь за помощью к другим. Теоретически, для этого нужно всего несколько вещей: иметь при себе универсальный набор инструментов, знать "слабые места" конкретного автомобиля и иметь смелость открыть капот, когда это необходимо.