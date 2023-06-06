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Даниил Полоников

Закипел в пробке, антифриза нет: что делать

3:48
Авто

Попадание в пробку может стать тяжелым испытанием для любого водителя, вызывая повышенное беспокойство по поводу проблем с двигателем, особенно перегрева. Ситуация усугубляется нетерпеливыми водителями, которые вместо того, чтобы предложить помощь, начинают сигналить и оскорблять. В такой ситуации крайне важно сохранять терпение и самообладание, а также старательно искать решения для восстановления работоспособности системы охлаждения. Но какие действия можно предпринять, когда уровень охлаждающей жидкости достиг нуля, начал закипать, а в багажнике нет средств пополнения запасов?

Закипел в пробке, антифриза нет: что делать
Фото: Фролов Михаил/Global Look Press

Само собой разумеется, что необходимо немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля. Каждый владелец автомобиля понимает, что перегрев двигателя может привести к непомерно дорогостоящему ремонту, а в некоторых случаях - к необходимости его частичной или полной замены. Поэтому, как только указатель температуры начнет подниматься, включите обогреватель на максимум и выезжайте из транспортного потока, благополучно добравшись до обочины. После этого заглушите двигатель, не выключая зажигания, чтобы отопитель продолжал отводить избыточное тепло из-под капота. Проявите терпение, пока двигатель постепенно остывает.

Теперь поднимите капот и визуально проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке, но не снимайте крышку (так как сразу после остановки это может представлять серьезную опасность). Если вы убедились, что охлаждающая жидкость полностью испарилась, и у вас нет возможности долить ее, но вы все равно хотите продолжить поездку, воспользуйтесь альтернативными способами.

Если вы знаете конкретную марку антифриза, находящегося в вашей системе охлаждения, расположитесь возле открытого капота и позовите на помощь проезжающих мимо водителей. Будьте уверены, среди них найдутся доброжелатели. Если у водителя-альтруиста нет именно той марки антифриза, которая вам нужна (не обращая внимания на цветовые различия), оцените имеющиеся варианты. Возможно, у них есть универсальная охлаждающая жидкость типа G12++, которую можно смешивать с другими марками. В конечном счете, это оказывается более жизнеспособным решением, чем отсутствие охлаждающей жидкости вообще.

Если нет антифриза, но есть доступ к дистиллированной воде, у вас есть реальный способ действий. Однако важно отметить, что добавление в систему литра или более воды все равно приведет к перегреву после прохождения определенного расстояния из-за снижения температуры кипения разбавленного антифриза. Тем не менее добавление примерно 200-300 мл вполне допустимо. Как только вы доберетесь до автосервиса и устраните основные проблемы в системе, потребуется полная замена жидкости на рекомендованную производителем охлаждающую жидкость.

Считайте, что вам повезло, если ваш автомобиль перегрелся вблизи автозаправочной станции или строительного магазина. На заправке вы можете пополнить запас антифриза и приобрести дистиллированную воду. А в строительном магазине можно приобрести исключительно дистиллированную воду. В случаях, когда проблема более серьезная, например, утечка антифриза вызвана пробитым радиатором, разрывом шланга или другими неисправностями, а магазина автозапчастей поблизости нет, рекомендуется вызвать эвакуатор. Хотя это может повлечь за собой дополнительные расходы, это, бесспорно, экономически выгоднее, чем добираться с перегретым двигателем до места назначения, чтобы потом столкнуться с масштабным ремонтом.

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ВОТ почему ЗАКИПАЕТ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ в расширительном БАЧКЕ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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