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Даниил Полоников

Запах горелого масла: почему может появиться в автомобиле

3:51
Авто

Аромат спекшегося масла в автомобиле — это не совсем обычный аромат. При возникновении таких ситуаций следует проявлять осторожность. В идеале в салоне должны присутствовать только запахи, исходящие от обивки и пластиковых деталей салона, любые другие запахи отклоняются от нормы и требуют тщательного исследования. Итак, откуда берется запах горелого масла в салоне?

Запах горелого масла: почему может появиться в автомобиле
Фото: pixabay. com

Прежде всего необходимо проверить все трубопроводы, шланги и их соединения, а также прокладки и уплотнения блока двигателя и клапанной крышки. Утечки из любого из этих компонентов могут возникнуть вследствие износа, длительного бездействия, работы в критических условиях или участия неквалифицированных специалистов.

Пролитое масло и последующее запекание могут привести к чрезмерной смазке двигателя или трансмиссии. Поэтому также крайне важно внимательно осматривать колпачки и пробки на наличие признаков выдавливания и утечки. Для предотвращения подобных проблем рекомендуется регулярно проводить осмотр под капотом и на приборной панели, а также соблюдать рекомендации автопроизводителя по техническому обслуживанию автомобиля.

Однако запах может исходить и от трансмиссионной жидкости. Если есть утечка из коробки передач, запах будет заметен как на неподвижном автомобиле, так и во время движения. Например, в механической коробке передач запах горелого масла может появиться при износе подшипников, в результате чего смазка просачивается из коробки передач в корзину сцепления, где впоследствии сгорает. Определить проблему можно не только по запаху, но и заметив капли трансмиссионной жидкости прямо под коробкой передач и сцеплением на дорожном покрытии.

В случае автоматической коробки передач запах горелого масла указывает на значительный износ фрикционных компонентов. Желательно, чтобы осмотр трансмиссии проводил специалист, поскольку эти системы имеют свои сложности и нюансы при проектировании и диагностике.

Тем не менее, запах горелого масла в салоне может быть вызван и относительно безобидной причиной, например, незначительной утечкой масла при его доливке или замене. Когда двигатель нагревается, пролитое масло начинает гореть. Поэтому, если вы проводите замену масла и масляного фильтра самостоятельно, обязательно вытирайте капли тряпкой после завершения всех необходимых манипуляций.

Некоторые водители могут ошибочно идентифицировать запах горелого масла как запах горящей проводки, что является гораздо более серьезной проблемой. Если в салоне присутствует незнакомый запах и дым, крайне важно немедленно заглушить автомобиль, выйти из него и помочь всем пассажирам эвакуироваться. Затем следует открыть капот и отсоединить клеммы аккумулятора. Также важно помнить, что помимо аптечки, домкрата и запасного колеса в автомобиле должен быть огнетушитель. Поврежденная проводка может привести к пожару.

Если в салоне автомобиля появился запах горелого масла, не стоит паниковать. Просто вспомните, меняли ли вы недавно масло. Вполне возможно, что причиной запаха являются несколько пролитых капель. Однако если это не так, внимательно осмотрите весь моторный отсек. Если вы не можете самостоятельно определить источник утечки трансмиссионной жидкости, лучше всего доверить это дело специалистам сервисного центра. Оперативное решение этой проблемы имеет большое значение для ее устранения.

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Запах горелого масла в салоне автомобиля 👈 причины и последствия
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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