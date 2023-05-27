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Даниил Полоников

Заправщики на АЗС: почему водители испытывают чувство вины перед ними

3:59
Авто

Когда водители стоят в очереди на заправке, думая о предстоящем путешествии, часто наблюдается забавное зрелище. Не обращая внимания на свою оплошность, некоторые автомобилисты мчатся на скорости с топливной форсункой в бензобаке. Несколько счастливчиков, быстро среагировав, вовремя останавливаются, приводя в недоумение служащих АЗС. Тем временем демоны скорости исчезают вдали, нечаянно прихватив с собой форсунку в качестве ценного сувенира, недоумевая, почему за ними раздается хор гудков.

Заправщики на АЗС: почему водители испытывают чувство вины перед ними
Фото: https://www.westerndriver.com/

Итак, вот в чем загадка: в наш век технологических чудес, когда мы без труда ориентируемся в просторах Интернета и пользуемся передовыми цифровыми услугами, почему простые повседневные задачи оказываются сложными? Что мешает нам правильно выполнять простые действия? Более того, почему эти, казалось бы, тривиальные задачи вызывают серьезные проблемы?

Эти вопросы приобретают еще больший вес, если учесть потенциальную угрозу жизни, вызванную подобными ошибками. Ответ кроется в простой истине: современные технологии старательно стремятся упростить нашу жизнь. Нам не нужно охотиться или даже готовить еду.

Необходимость лично ходить в магазин отпала, все удобно доставляется к нашим порогам. По сути, мир продолжает свой вечный прогресс, но цифровые услуги плавно отделяют нас от осязаемой реальности, маня нас соблазном компьютеризированных экосистем, которые послушно выполняют все наши команды. Остальным они управляют сами.

Однако даже в этих цифровых сферах остаются задачи, требующие человеческого прикосновения — задачи, которые не под силу программам. Такие задачи, как открутить крышку бензобака, вставить топливную форсунку, бдительно следить за процессом заправки, снять форсунку и надежно закрыть бак крышкой. Именно в таких случаях и возникает необходимость в специализированных услугах, таких, какие выполняют заправщики.

Водитель и заправщик на АЗС — несовершенное взаимодействие

Хотя эта профессия далеко не нова (можно вспомнить советский фильм "Королева бензоколонки"), это занятие, в котором где бы ни участвовал человек, неизбежно возникают сложности. В нашем случае две личности играют свои роли — водитель и обслуживающий персонал. Суть проблемы заключается в их несовершенном взаимодействии. Один не уделяет достаточно внимания, а другой испытывает хроническую нехватку времени. Последствия? Оторванный шланг.

Иногда узнав, что его автомобиль заправлен, автовладелец, будь то из-за отсутствия мелочи или нежелания платить за эту квазиофициальную услугу, испытывает неприятное чувство вины. Отчаявшись избавиться от этого нежелательного ощущения, они стремятся поскорее покинуть АЗС, забывая о том, что даже "принц" бензоколонок, лишенный ожидаемого вознаграждения, может намеренно оставить сопло в баке.

Таким образом, на водителя ложится обязанность бдительно следить за действиями обслуживающего персонала. Кроме того, следует соблюдать разумную последовательность благодарности за оказанную услугу. Сначала позвольте заправщику заправить ваш автомобиль, и только потом вручите ему скромный знак благодарности. Такая практика служит дополнительным средством проверки правильности выполнения процедуры заправки.

Попутно заметим, что существует группа мрачных, но яростных самодостаточных людей, которые навсегда решили отказаться от помощи обслуживающего персонала во время заправки. Возможно, они пытаются сэкономить мизерную сумму в 5-10 рублей. Но именно эти люди никогда не забывают достать топливную форсунку из бензобака.

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Эксперимент: сколько чаевых получает заправщик на АЗС?!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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