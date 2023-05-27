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Даниил Полоников

Движение задним ходом: почему водители делают музыку тише

3:41
Авто

Человеческий мозг обладает врожденной реакцией на внешние раздражители, активно взаимодействуя с окружающей средой. Среди этих стимулов музыка в автомобилях стала неотъемлемой чертой современных машин, придавая им комфорт и роскошь.

Движение задним ходом: почему водители делают музыку тише
Фото: www.drive2. ru/l/288230376152246083/

Музыка обладает захватывающим качеством, она способна вызывать определенные эмоции и впоследствии формировать наши мысли. Хотя наш мозг прекрасно справляется с многозадачностью, его возможности не безграничны. При увеличении громкости музыки ее отвлекающий характер усиливается, что, к сожалению, приводит к значительному отвлечению водителя. Однако это лишь вершина айсберга.

Эксперты выяснили, что звуки автомобиля не только указывают на состояние транспортного средства, но и передают информацию о дорожном покрытии, возможности заноса и даже коэффициенте сцепления с дорогой. Кроме того, другие участники дорожного движения издают характерные звуки. Поэтому, слушая громкую музыку, мы невольно изолируем себя от ценного внешнего мира, тем самым лишая себя множества полезной информации.

Конечно, наши глаза служат альтернативным средством восприятия. Однако их ограничение заключается в узком поле зрения, из-за чего легко пропустить то, что можно было бы услышать. Например, не заметить автомобиль в слепой зоне или приближающихся мотоциклистов. Еще один вопрос также заслуживает внимания.

Несомненно, вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда внезапный взрыв петарды заставлял вас инстинктивно повернуть голову в сторону громкого звука. С инстинктами трудно бороться. Когда мощная музыкальная система пытается "взорваться" в салоне автомобиля, вдавливая барабанные перепонки внутрь и заставляя их прижиматься к черепу, вы должны подсознательно сопротивляться инстинктивному желанию отвлечься от вождения.

Опасность музыки заключается также в ее эмоциональном воздействии. Она может тонко влиять на нас, побуждая к агрессивному вождению или делая нас чрезмерно спокойными и не готовыми к быстрым действиям. Более того, проблема заключается в том, что под таким эмоциональным воздействием люди редко осознают негативное влияние информационно-развлекательной системы на их безопасность.

Инстинкт самосохранения никогда не дремлет. Если в условиях вождения проявляется явная опасность, она стремится достичь нашего сознания, порождая тревогу. В итоге мы уступаем и снижаем громкость или выключаем музыкальную систему. Чаще всего это происходит при движении задним ходом. Любопытно, что это не имеет ничего общего с желанием услышать отчетливый хруст дорогого бампера.

Проще говоря, движение задним ходом вызывает трудности даже у опытных водителей, и снижение когнитивной нагрузки — это способ упростить задачу. При движении задним ходом мы больше не полагаемся исключительно на рефлексы. Вместо этого мы тщательно продумываем каждое действие, решая сложную геометрическую головоломку: как вписать автомобиль длиной 4 м в парковочное место размером всего 3 м 80 см.

Интересно, что, признавая эту склонность человека, разработчики современных автомобилей намеренно снижают громкость информационно-развлекательной системы во время парковки не только для того, чтобы обеспечить слышимость сигналов датчиков парковки.

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Лишают прав за езду задним ходом: 3 ситуации. Кто виноват в ДТП?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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