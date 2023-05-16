Acura TLX 2021: назад в будущее

Самым продаваемым автомобилем класса люкс раньше была Acura. Сочетание надежности, качества, дизайна и динамики вождения этой марки явно находило отклик у покупателей. Однако за последние десять с лишним лет эти два элемента перестали находить отклик, а бренд Acura впоследствии утратил свой роскошный блеск. Проще говоря, Acura TLX 2021 года призвана изменить ситуацию.
Его внешний вид смелый и спортивный, чего не было со времен самого продаваемого TL 2000-х годов, а пропорции длинный капот/короткая посадка не похожи ни на одну из предшествующих Acura. Хотя они обычно указывают на заднеприводный седан класса люкс, TLX по-прежнему базируется на переднеприводной архитектуре с великолепной системой полного привода Super Handling от Acura.
Возвращение к двухрычажной передней подвеске обеспечивает поистине харизматичную управляемость. Эта архитектура также является уникальной для Acura, а не родственной Honda Accord.
Салон TLX имеет современный, высокотехнологичный вид, который не спутаешь ни с чем в европейском седане класса люкс. Качество материалов превосходное, а имитация кожи на приборной панели и дверях создает атмосферу роскоши. Между уровнями отделки также есть стилевые различия, наиболее заметные из которых:
Есть заметные исключения, присущие только Acura.
Внешне TLX примерно соответствует размерам среднеразмерного семейного седана. Его длина находится в пределах двух дюймов от более короткой Toyota Camry и более длинной Honda Accord. Это делает его значительно крупнее своих основных конкурентов из Европы… снаружи. Внутри — совсем другая история, поскольку, согласно габаритам, в TLX немного меньше места для ног, чем в 3 Series, Audi A4 или Volvo S60.
Каждый 2021 TLX оснащается одним и тем же двигателем — 2,0-литровой рядной "четверкой" с турбонаддувом, которая выдает 272 лошадиные силы и 280 фунт-фут крутящего момента. Это один из самых больших стандартных показателей в сегменте. 10-ступенчатый автомат и передний привод являются стандартными, но каждый уровень отделки (или "пакет" на языке Acura) может быть сопряжен с исключительной системой полного привода с вектором крутящего момента, называемой SH-AWD.
Если вас интересует TLX как спортивный седан, то он просто обязан быть оснащен системой полного привода Super-Handling All-Wheel Drive (SH-AWD). Уже в четвертом поколении эта новаторская система AWD способна передавать мощность между левым и правым колесами в дополнение к обычному распределению между передними и задними колесами.
Эта возможность векторизации крутящего момента позволяет добиться огромного сцепления с дорогой, смягчает недостаточную поворачиваемость и вводит TLX в повороты. Это и весело, и внушает уверенность.
Другие обновления 2021 года включают возвращение более совершенной передней подвески на двойных поперечных рычагах, которая еще больше улучшает сцепление с дорогой, а также улучшает управляемость и реакцию рулевого управления. Рулевое управление также стало более быстрым и получило переменное передаточное число, чтобы сделать его еще более быстрым при увеличении скорости и/или включении режима Sport.
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