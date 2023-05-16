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Даниил Полоников

Acura TLX 2021: назад в будущее

5:07
Авто

Самым продаваемым автомобилем класса люкс раньше была Acura. Сочетание надежности, качества, дизайна и динамики вождения этой марки явно находило отклик у покупателей. Однако за последние десять с лишним лет эти два элемента перестали находить отклик, а бренд Acura впоследствии утратил свой роскошный блеск. Проще говоря, Acura TLX 2021 года призвана изменить ситуацию.

Acura TLX 2021: назад в будущее
Фото: www.japanbullet. com/auto-moto/2021-acura-tlx-shows-everything-thats-new-in-130-photos

Его внешний вид смелый и спортивный, чего не было со времен самого продаваемого TL 2000-х годов, а пропорции длинный капот/короткая посадка не похожи ни на одну из предшествующих Acura. Хотя они обычно указывают на заднеприводный седан класса люкс, TLX по-прежнему базируется на переднеприводной архитектуре с великолепной системой полного привода Super Handling от Acura.

Возвращение к двухрычажной передней подвеске обеспечивает поистине харизматичную управляемость. Эта архитектура также является уникальной для Acura, а не родственной Honda Accord.

Каковы интерьер TLX и автомобильные технологии?

Салон TLX имеет современный, высокотехнологичный вид, который не спутаешь ни с чем в европейском седане класса люкс. Качество материалов превосходное, а имитация кожи на приборной панели и дверях создает атмосферу роскоши. Между уровнями отделки также есть стилевые различия, наиболее заметные из которых:

  • отделка деревом с открытыми порами,
  • окружающее освещение в Advance (слева вверху),
  • спортивные датчики A-Spec,
  • уникальная алюминиевая отделка
  • и доступная красная кожа (справа вверху).

Есть заметные исключения, присущие только Acura.

  • Первое — это большая серебристая ручка, расположенная на центральной стойке, которая управляет режимами движения автомобиля. Учитывая, что большинство владельцев никогда не меняют режимы движения, такое размещение в силе "эй, посмотрите на меня!" скорее говорит о том, что Acura серьезно намерена снова стать брендом для автолюбителей, чем о реальной функциональности.
  • Второе — это информационно-развлекательная система Acura. Она состоит из большого широкоформатного дисплея, установленного высоко на наклоненной вниз приборной панели. Такое расположение позволяет не отвлекаться от дороги, но нам не нравится его уникальный контроллер с сенсорной панелью. В принципе, панель соответствует экрану — например, если вы коснетесь левого нижнего угла, то задействуете все, что находится в левом нижнем углу экрана. 

Насколько велик TLX?

Внешне TLX примерно соответствует размерам среднеразмерного семейного седана. Его длина находится в пределах двух дюймов от более короткой Toyota Camry и более длинной Honda Accord. Это делает его значительно крупнее своих основных конкурентов из Европы… снаружи. Внутри — совсем другая история, поскольку, согласно габаритам, в TLX немного меньше места для ног, чем в 3 Series, Audi A4 или Volvo S60. 

Каковы эксплуатационные характеристики?

Каждый 2021 TLX оснащается одним и тем же двигателем — 2,0-литровой рядной "четверкой" с турбонаддувом, которая выдает 272 лошадиные силы и 280 фунт-фут крутящего момента. Это один из самых больших стандартных показателей в сегменте. 10-ступенчатый автомат и передний привод являются стандартными, но каждый уровень отделки (или "пакет" на языке Acura) может быть сопряжен с исключительной системой полного привода с вектором крутящего момента, называемой SH-AWD.

Как водить TLX?

Если вас интересует TLX как спортивный седан, то он просто обязан быть оснащен системой полного привода Super-Handling All-Wheel Drive (SH-AWD). Уже в четвертом поколении эта новаторская система AWD способна передавать мощность между левым и правым колесами в дополнение к обычному распределению между передними и задними колесами.

Эта возможность векторизации крутящего момента позволяет добиться огромного сцепления с дорогой, смягчает недостаточную поворачиваемость и вводит TLX в повороты. Это и весело, и внушает уверенность.

Другие обновления 2021 года включают возвращение более совершенной передней подвески на двойных поперечных рычагах, которая еще больше улучшает сцепление с дорогой, а также улучшает управляемость и реакцию рулевого управления. Рулевое управление также стало более быстрым и получило переменное передаточное число, чтобы сделать его еще более быстрым при увеличении скорости и/или включении режима Sport. 

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New Acura TLX A-Spec 2021| Test drive and review | Acura TLX
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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