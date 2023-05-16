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Даниил Полоников

Toyota Camry 2021 года: забудьте все свои предвзятые представления

4:28
Авто

Toyota Camry 2021 года — это не тот унылый бежевый автомобиль, который вы помните. Это поколение с самого начала задало уникальный тон, значительно повысив вовлеченность водителя, качество интерьера и общий стиль. Toyota также постоянно обновляет его. В прошлом году Toyota добавила опцию полного привода, а также высокопроизводительную Camry TRD, которая также является самым доступным способом получить Camry с V6. В этом году были обновлены информационно-развлекательные системы и системы безопасности, а также расширен уровень отделки XSE за счет гибридного двигателя.

Toyota Camry 2021 года: забудьте все свои предвзятые представления
Фото: www.carbestplace. com/2021-toyota-camry-review-price-specs-features-and-photos/

Каковы интерьер Camry и автомобильные технологии?

Интерьер Camry практически не изменился за исключением экрана информационно-развлекательной системы, который теперь "торчит" над верхней частью приборной панели. Приборная панель, возможно, немного излишне стилизована, но ее нельзя назвать скучной, и нам нравится, что Toyota избегает больших кусков искусственного дерева или металла, чтобы придать интерьеру привлекательность. 

Экран информационно-развлекательной системы больше не встроен в центральную стойку внизу. Теперь он торчит из верхней части, над вентиляционными отверстиями. Стандартный экран имеет размер 7 дюймов, а опциональный — 9 дюймов, причем последний на дюйм больше, чем прошлогодний опциональный экран. 

Насколько велика Camry?

Если бы не колоссальная Honda Accord, Toyota Camry выделялась бы своим внутренним пространством. Опущенная крыша последнего поколения может заставить некоторых людей почувствовать, что они странно близко к потолку (особенно с люком), но пространство для головы все еще в порядке, а места для ног предостаточно. Человек ростом метр восемьдесят три может даже сесть позади другого, не задевая коленями спинку сиденья. 

Каковы показатели производительности Camry?

Camry 2021 года выпуска предлагается с самым широким выбором силовых агрегатов в сегменте среднеразмерных седанов.

Все начинается с 2,5-литровой рядной четверки, которая производит 203 л. с. (лучший в классе) и 184 фунт-фут крутящего момента в паре с передним приводом (206 л. с. и 186 фунт-фут в XSE). Новая опциональная система полного привода (AWD) снижает мощность на незначительную величину. В стандартную комплектацию входит восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Опциональный 3,5-литровый V6 работает исключительно в паре с передним приводом и восьмиступенчатым автоматом. Он производит внушительную мощность в 301 лошадиную силу и 267 фунт-фут крутящего момента. В отличие от некоторых двигателей с турбонаддувом, которым для достижения максимальной производительности требуется топливо высшего сорта, V6 Camry работает на обычном топливе. 

Какова Camry в управлении?

Забудьте все свои предвзятые представления о Toyota Camry. Это гораздо более увлекательный автомобиль, чем когда-либо прежде, с более острым и собранным управлением и приятно отзывчивым рулевым управлением. В комплектациях SE и XSE все становится немного жестче, но их выбор больше не является обязательным для тех, кто любит водить. Правда, Honda Accord и Mazda6 остаются превосходными автомобилями для водителей, но Camry не так уж далека от них.

На самом деле, Camry TRD, похоже, была создана именно для того, чтобы доказать это, поскольку она оснащена компонентами шасси, настроенными на трек, усиленной конструкцией и улучшенным рулевым управлением, чтобы обеспечить управляемость, приближенную к спортивным седанам, за счет менее мягкой езды.

В стандартной комплектации TRD оснащается мускулистым двигателем V6, который предлагается на других Camry. Независимо от комплектации, это сильный, плавный двигатель, который становится только лучше, когда вы понимаете, что он соответствует по экономии топлива своим турбированным четырехцилиндровым конкурентам.

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Toyota Camry 2021 - Автомобиль взрослого человека!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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