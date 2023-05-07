Hyundai Sonata 2021 года: гибридная экономия топлива

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Hyundai Sonata 2021 года выпуска после прошлогоднего полного обновления стала более убедительной. Среднеразмерный седан от Hyundai перестал быть просто выгодной покупкой — хотя он по-прежнему имеет привлекательную цену и хорошее оснащение — у него появилось новое чувство стиля, а также впечатляющие современные технологии. Модельный ряд пополнился экономичным гибридом и первой в истории Sonata версией с высокими техническими характеристиками — Hyundai Sonata N Line.

Фото: 627400. ru/chinese/hyundai-sonata-20142019-cena-i-harakteristiki-fotografii-i-obzor.html

Хотя интерес покупателей к этому сегменту снижается, автомобили никогда не были лучше, и Sonata 2021 года — прекрасный пример этой истины. Является ли она нашим лучшим рекомендуемым семейным седаном? Нет, это будет Honda Accord. Должна ли Sonata 21-го года быть в шорт-листе наряду с Accord? Безусловно.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Sonata?

Hyundai Sonata 2021 года может похвастаться гладким, футуристическим салоном с минимальным количеством беспорядка и высококачественными материалами. Как и в большинстве новых автомобилей, экран информационно-развлекательной системы занимает видное место на приборной панели. Базовые модели оснащаются 8-дюймовым экраном, а 10,25-дюймовый сенсорный экран является опцией, начиная с модели SEL.

Ни один другой среднеразмерный седан (за исключением механически родственного Kia K5) не предлагает такой большой экран, и, как мы описываем в нашем обзоре информационно-развлекательной системы Sonata и видео ниже, мы считаем его потрясающим. За рулем находится настраиваемый 12,3-дюймовый дисплей виртуального кластера (опция для SEL, стандарт для SEL Plus и Limited), а в топовой комплектации Limited также предлагается полноцветный головной дисплей.

Покупателей гибридных автомобилей ждет особое удовольствие, поскольку те, кто выбирает самую верхнюю комплектацию SEL Plus, также получают крышу с солнечными батареями. В солнечную погоду эти панели могут восполнить до 2 миль дополнительного запаса хода в день, или около 700 миль в год. Более практично то, что они могут питать аксессуары при выключенном двигателе, например, кондиционер в солнечный день.

Насколько велика Sonata?

В Sonata не так много места для ног на заднем сиденье, как в роскошном Honda Accord. Пространство не такое большое, как указано в спецификации (мы думаем, что существуют различия в способах измерения интерьеров Hyundai), и люди ростом выше 6 футов все еще могут сидеть друг за другом. Вы также сможете установить сзади детское кресло, не сдвигая переднее сиденье вперед. Несмотря на изящную линию крыши, места для головы достаточно, даже больше, чем в Accord и Camry, как в спецификации, так и вживую.

Объем багажника составляет 16,3 кубических футов, что делает его больше, чем у всех среднеразмерных седанов, кроме Accord. Как мы обнаружили во время теста багажа Sonata, эта цифра означает столь же впечатляющую способность перевозить вещи. Действительно, только багажник Accord смог вместить больше вещей в наших тестах багажа среднеразмерных седанов.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Sonata?

Sonata 2021 года выпуска предлагается с четырьмя различными силовыми агрегатами. Базовый двигатель в комплектациях SE и SEL — это 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с естественным всасыванием, развивающий 191 лошадиную силу и 181 фунт-фут крутящего момента. Эти показатели типичны для двигателей начального уровня в среднеразмерном сегменте. Расход этого двигателя составляет 28 миль в час по городу, 38 миль по шоссе и 32 миль в час в комбинации приборов в модели SE и 27/37/31 в модели SEL.

Переход к моделям SEL Plus и Limited означает переход на 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Этот двигатель производит меньше мощности (180 лошадей), чем базовый 2.5, но больше крутящего момента (195 фунт-фут).

Самым мощным двигателем является 2,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель под капотом Sonata N Line. Он выдает 290 л. с. и 311 фунт-фут крутящего момента. (Этот двигатель используется совместно с Kia K5 GT). В отличие от других Сонат, в N Line используется автоматизированная механическая коробка с двумя сцеплениями, которая также обеспечивает регулировку оборотов и контроль запуска.

Турбочетверка N Line не может сравниться по мощности с V6 Toyota Camry, хотя она предлагает больший крутящий момент. По оценкам EPA, расход топлива для N Line составляет 23 миль в час по городу, 33 по шоссе и 27 в комбинированном режиме.

Чемпионом по экономичности является Hyundai Sonata Hybrid 2021 года (на фото выше). Он использует 150-сильную 2,0-литровую рядную четверку с естественным впрыском топлива и 39-киловаттный электромотор. В совокупности они производят в общей сложности 192 л.с.

К сожалению, ни одна Sonata не предлагает полный привод, который доступен на все большем количестве семейных седанов, включая механически родственного кузена Sonata — Kia K5.

Какова "Соната" в управлении?

Эксперты ездили на всех версиях Sonata, кроме одной с базовым 2,5-литровым двигателем, и все они показались им удивительно увлекательными в управлении по сравнению с Sonata прошлых лет. Это относится даже к гибридам, которые в прошлом были синонимом скучности.

Хотя Honda Accord и Mazda6 являются лучшими спортсменами в этом классе, Sonata не сильно отстает от них, находя грамотный баланс между комфортом и управляемостью для повседневной езды.

Вы, вероятно, не получите удовольствия от вождения, но в нем нет пороков, и он не утомит вас до смерти полностью анестезированными органами управления. Возьмите рулевое управление, которое имеет линейное, последовательное усилие и достаточно отзывчиво реагирует на ваши действия. Нам также нравится новый четырехспицевый руль Hyundai с приятными очертаниями.

1,6-литровый двигатель оснащен новой технологией CVVD от Hyundai, но вы бы не узнали, что происходит что-то особенное, если бы не были предупреждены. Это маленький крутящий четырехцилиндровый двигатель с достаточной мощностью, чтобы быстро тронуться с места.

Крутящего момента хватает во всем диапазоне оборотов, задержка минимальна, и его достаточно приятно слушать. Тем не менее, это не существенное улучшение характеристик — более мощные четырехцилиндровые турбодвигатели от Honda и Mazda все еще намного быстрее.