Dodge Challenger 2021 года: безнадёжно устарел, но остаётся одним из самых крутых автомобилей на дороге

Кролик Энерджайзер не сравнится с Dodge Challenger. Он просто продолжает идти и идти, и без серьезных изменений, каждый год переворачивая календарь с новыми цветами (в этом году это Gold Rush!) и добавляя элементы от топовых моделей с высокими характеристиками к менее мощным версиям для создания новых вариантов (привет R/T Scat Pack Shaker Widebody!).

Фото: www.carscoops. com/2020/12/dodge-brings-back-gold-rush-paint-on-select-2021-challengers/

Конечным результатом стал Dodge Challenger 2021 года, который одновременно безнадежно устарел, но все еще остается одним из самых крутых автомобилей на дороге.

Так что да, Challenger — это круто, и нам это нравится. Мы также должны признать, что он безнадежно устарел: его платформа относится либо к концу 2000-х, либо к концу 1990-х годов, в зависимости от того, как вы хотите на это посмотреть. Единственные значительные изменения произошли в 2015 году — небольшие изменения в дизайне и новый интерьер, что означает, что обновление в середине цикла произошло дольше, чем весь срок жизни большинства поколений автомобилей.

Каковы интерьер и технологии в салоне Challenger?

Интерьер Challenger, конечно, не такой характерный и яркий, как может показаться по его внешнему виду. Mustang и Camaro более интересны и самобытны внутри. Тем не менее есть несколько интересных дизайнерских изысков, которые украшают интерьер, начиная от стандартной ткани houndstooth в базовой комплектации и заканчивая двухцветной кожей, предлагаемой в качестве опции. Кроме того, мы не уверены, насколько вычурным должен быть интерьер автомобиля, окрашенного в золотой, оранжевый и фиолетовый цвета.

Насколько велик Challenger?

Для купе Challenger просто огромен. Он почти на 9 дюймов длиннее, чем Camaro или Mustang, на 3 или 4 дюйма выше, соответственно, а его колесная база длиннее на 6 или 9 дюймов. Самый базовый Challenger SXT весит на 400 фунтов больше, чем V6 Camaro. Хотя эти габариты определенно негативно сказываются на управляемости и прямолинейности Challenger, они являются преимуществом для внутреннего пространства и повседневной функциональности.

Каковы показатели экономии топлива и производительности Challenger?

Пристегните ремни, это займет некоторое время. Даже базовый двигатель Challenger обеспечивает достойную производительность с 3,6-литровым V6 в SXT и GT, который производит 305 л. с. и 268 фунт-фут крутящего момента. Вы можете рассчитывать на время от нуля до 60 в диапазоне низких 6 секунд, что довольно быстро, но в конечном итоге более примитивно, чем у четырехцилиндровых Camaro и Mustang.

Восьмиступенчатый автомат и задний привод входят в стандартную комплектацию, но вы можете добавить полный привод — это единственный предлагаемый двигатель. Экономия топлива составляет 19 mpg по городу, 30 mpg по шоссе и 23 mpg в сочетании, что, честно говоря, не так уж плохо. С AWD она снижается до 18/27/21, а дальше все идет по нисходящей.

Далее следует 5,7-литровый V8, устанавливаемый на Challenger R/T, мощностью 372 л. с. и 400 фунт-фут крутящего момента со стандартным восьмиступенчатым автоматом. С опциональной шестиступенчатой механической коробкой передач его мощность увеличивается до 375 л. с. и 410 фунт-фут, что кажется отличной причиной для приобретения автомобиля с тремя педалями.

Экономия топлива составляет 19 миль в час в сочетании с автоматической коробкой передач и 18 миль в час в сочетании с механической коробкой передач. Этот двигатель практически сбрасывает секунду с разгона 0-60.

Каков Challenger в управлении?

Учитывая огромный спектр доступных характеристик, не стоит удивляться, что вождение Dodge Challenger сильно отличается в зависимости от версии, которую вы приобретете. Поэтому мы рекомендуем протестировать как можно больше версий, чтобы определить, какая из них подходит именно вам. Мы знаем, это, вероятно, сделает день действительно тяжелым. Помимо моделей, двигателей и трансмиссий, не забудьте рассмотреть опции, которые также могут изменить ощущения от вождения. Например, есть Performance Handling Package для GT и R/T, а также Dynamics Package для R/T Scat Pack, которые улучшают тормоза, шины и подвеску. Также есть пакет 1320 для R/T Scat Pack, который, по сути, превращает его в Demon с естественным наддувом.