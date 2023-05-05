Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Dodge Challenger 2021 года: безнадёжно устарел, но остаётся одним из самых крутых автомобилей на дороге

Авто

Кролик Энерджайзер не сравнится с Dodge Challenger. Он просто продолжает идти и идти, и без серьезных изменений, каждый год переворачивая календарь с новыми цветами (в этом году это Gold Rush!) и добавляя элементы от топовых моделей с высокими характеристиками к менее мощным версиям для создания новых вариантов (привет R/T Scat Pack Shaker Widebody!).

Dodge Challenger 2021 года: безнадёжно устарел, но остаётся одним из самых крутых автомобилей на дороге
Фото: www.carscoops. com/2020/12/dodge-brings-back-gold-rush-paint-on-select-2021-challengers/

Конечным результатом стал Dodge Challenger 2021 года, который одновременно безнадежно устарел, но все еще остается одним из самых крутых автомобилей на дороге. 

Так что да, Challenger — это круто, и нам это нравится. Мы также должны признать, что он безнадежно устарел: его платформа относится либо к концу 2000-х, либо к концу 1990-х годов, в зависимости от того, как вы хотите на это посмотреть. Единственные значительные изменения произошли в 2015 году — небольшие изменения в дизайне и новый интерьер, что означает, что обновление в середине цикла произошло дольше, чем весь срок жизни большинства поколений автомобилей.

Каковы интерьер и технологии в салоне Challenger?

Интерьер Challenger, конечно, не такой характерный и яркий, как может показаться по его внешнему виду. Mustang и Camaro более интересны и самобытны внутри. Тем не менее есть несколько интересных дизайнерских изысков, которые украшают интерьер, начиная от стандартной ткани houndstooth в базовой комплектации и заканчивая двухцветной кожей, предлагаемой в качестве опции. Кроме того, мы не уверены, насколько вычурным должен быть интерьер автомобиля, окрашенного в золотой, оранжевый и фиолетовый цвета.

Насколько велик Challenger?

Для купе Challenger просто огромен. Он почти на 9 дюймов длиннее, чем Camaro или Mustang, на 3 или 4 дюйма выше, соответственно, а его колесная база длиннее на 6 или 9 дюймов. Самый базовый Challenger SXT весит на 400 фунтов больше, чем V6 Camaro. Хотя эти габариты определенно негативно сказываются на управляемости и прямолинейности Challenger, они являются преимуществом для внутреннего пространства и повседневной функциональности.

Каковы показатели экономии топлива и производительности Challenger?

Пристегните ремни, это займет некоторое время. Даже базовый двигатель Challenger обеспечивает достойную производительность с 3,6-литровым V6 в SXT и GT, который производит 305 л. с. и 268 фунт-фут крутящего момента. Вы можете рассчитывать на время от нуля до 60 в диапазоне низких 6 секунд, что довольно быстро, но в конечном итоге более примитивно, чем у четырехцилиндровых Camaro и Mustang.

Восьмиступенчатый автомат и задний привод входят в стандартную комплектацию, но вы можете добавить полный привод — это единственный предлагаемый двигатель. Экономия топлива составляет 19 mpg по городу, 30 mpg по шоссе и 23 mpg в сочетании, что, честно говоря, не так уж плохо. С AWD она снижается до 18/27/21, а дальше все идет по нисходящей.

Далее следует 5,7-литровый V8, устанавливаемый на Challenger R/T, мощностью 372 л. с. и 400 фунт-фут крутящего момента со стандартным восьмиступенчатым автоматом. С опциональной шестиступенчатой механической коробкой передач его мощность увеличивается до 375 л. с. и 410 фунт-фут, что кажется отличной причиной для приобретения автомобиля с тремя педалями.

Экономия топлива составляет 19 миль в час в сочетании с автоматической коробкой передач и 18 миль в час в сочетании с механической коробкой передач. Этот двигатель практически сбрасывает секунду с разгона 0-60.

Каков Challenger в управлении?

Учитывая огромный спектр доступных характеристик, не стоит удивляться, что вождение Dodge Challenger сильно отличается в зависимости от версии, которую вы приобретете. Поэтому мы рекомендуем протестировать как можно больше версий, чтобы определить, какая из них подходит именно вам. Мы знаем, это, вероятно, сделает день действительно тяжелым. Помимо моделей, двигателей и трансмиссий, не забудьте рассмотреть опции, которые также могут изменить ощущения от вождения. Например, есть Performance Handling Package для GT и R/T, а также Dynamics Package для R/T Scat Pack, которые улучшают тормоза, шины и подвеску. Также есть пакет 1320 для R/T Scat Pack, который, по сути, превращает его в Demon с естественным наддувом.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Dodge Challenger.Демон на дороге за 2 миллиона!)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
Лука Дончич пообещал оплатить похороны погибших в результате стрельбы в сербской школе
Канчельскис раскритиковал болельщиков "Спартака" за их поведение
"Матч ТВ" не сможет использовать дроны для трансляции матчей из-за запрета властей
Баранчик: Россия не победит ВСУ, если не проведёт ещё одну волну мобилизации
Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад сделал Россию сильнее, разрушив буферную Украину
Ари предложил Сергею Галицкому стать президентом России
Лионель Месси получил официальное предложение от клуба "Аль-Хиляль"
В Швеции был арестован за вождение в нетрезвом виде игрок НХЛ
В Швеции принесли извинения за заявление о бойкоте соревнований с россиянами
"Наполи" стал чемпионом Италии впервые с 1990 года
Популярное
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращению Пугачёвой

Российская актриса театра и кино прокомментировала возвращение Примадонны в столицу и вспомнила её оскорбительные высказывания в сторону россиян.

Актриса Яна Поплавская возмутилась безнаказанным возвращением Аллы Пугачёвой в Россию
РВ: боевик ВСУ впал в истерику, подумав, что рядом русские военные
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
"Зелёный змий" прописался на российских дорогах Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
"Ты была права": Орбакайте сделала заявление о Пугачёвой и сыновьях
"Zа МоскVу!":ночью "Герани" атаковали военную академию в Одессе
"Zа МоскVу!":ночью "Герани" атаковали военную академию в Одессе
Последние материалы
Камни, рак мочевого пузыря и ещё три причины проблем с мочеиспусканием у собак
Ботулизм у собаки: питомец не может дышать и без лечения умирает
В Удмуртии разрушилась дорога, которая ведёт к Бурановским бабушкам
Жители Германии перестали экономить газ и увеличили его потребление
Россия и Ближний Восток вытесняют Европу с рынка бензина в Западной Африке
Nature: учёные из США и Японии обнаружили, что стимуляция стволовых клеток влияет на появление седины
Новое исследование показало, что пациентов с COVID-19 убивал не цитокиновый шторм, а бактерии
5 мая: первый номер газеты "Правда", восстание в Праге и Парад планет
РВ: в рамках подготовки контрнаступления ВСУ резко активизировались в зоне СВО
Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США находятся у опасной черты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников