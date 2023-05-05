Volkswagen ID.4 2021 года: разумные размеры и форма, достаточные мощность и запас хода

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Volkswagen, на "руках" которого все еще остается нагар от скандала "Дизельгейт", изо всех сил пытается смыть его, перейдя на полностью электрическое будущее. В то время как хэтчбек ID.3 первым поступил в производство на других рынках, здесь, в США, моделью, возглавляющей этот процесс, является новый компактный кроссовер Volkswagen ID.4 2021 года. В некотором смысле он играет в безопасность: авто имеет разумные размеры и форму, достаточную мощность и запас хода.

Фото: allroader. ru/vw-id-4-84759-2/?amp=1

В настоящее время VW ID.4 предлагается с единственной конфигурацией силовой установки: 201-сильный задний двигатель, приводящий в движение задние колеса и питающийся от 82-кВтч аккумуляторной батареи с запасом хода 250 миль. Версия AWD с двумя двигателями и мощностью 295 лошадиных сил появится позже в 2021 году.

По размерам ID.4 типичен для компактного кроссовера — хотя его грузоподъемность значительно уступает Honda CR-V, Toyota RAV4 и VW Tiguan, его заднее сиденье просто огромно. В конечном итоге, цена ID.4 может стать одним из его самых больших преимуществ.

Каковы интерьер и автомобильные технологии ID.4?

Интерьер и автомобильные технологии ID.4 являются самыми авангардными аспектами всего автомобиля — как в лучшую, так и в худшую сторону.

Стиль футуристический, с емкостными сенсорными переключателями, отсутствием физических ручек и кнопок, и (в 1-й версии) большим количеством глянцевого белого пластика — в других комплектациях он заменен на более традиционный глянцевый черный. За рулевым колесом находится небольшая цифровая панель приборов, которая крепится к рулевой колонке, а не к приборной панели.

Справа от нее находится ручка трапециевидной формы — селектор коробки передач; поверните ее в одну сторону для движения, в другую — для заднего хода. Нажмите кнопку в конце для Park. Как и в других электромобилях, здесь нет кнопки запуска или остановки.

К сожалению, стремясь придать интерьеру футуристический вид, Volkswagen усложнил его для тех из нас, кто все еще привык к тому, как все работает в 2021 году. Это не первый автомобиль с емкостными сенсорными элементами управления, и он также не первый, кто сделал их терпимыми.

Кнопки и ручки — это лучше. Даже такие ранее простые операции, как управление электрическими стеклоподъемниками или регулировка боковых зеркал, получили новый уровень сложности. Обычный водитель, скорее всего, освоит причуды ID.4, но пользы от всей этой ерунды нет никакой.

Затем есть центральный сенсорный экран, доступный в 10- или 12-дюймовом варианте с практически одинаковым пользовательским интерфейсом. Графика на экране очень тонкая и красочная, выглядит футуристично, как и полагается для EV, и соответствует общей атмосфере интерьера. Также нет недостатка в функциях, включая Apple CarPlay и Android Auto.

Насколько велик ID.4?

Если вы посмотрите на технические характеристики, то увидите, что VW ID.4 находится в середине группы компактных кроссоверов. Однако его электрическая архитектура делает его Грэнни Смит в корзине Галас.

Да, он не такой длинный, как, например, Honda CR-V или Toyota RAV4, но его колесная база значительно длиннее. Это лучше всего видно на поистине гигантском заднем сиденье. Мы смогли поместить огромное детское кресло Britax Boulevard, устанавливаемое на заднем сиденье, как за пассажирским, так и за водительским сиденьем для водителя ростом 3 метра.

Это означает, что на заднем сиденье можно установить два автокресла, что является редкостью, а также обеспечить огромное пространство для ног больших детей и взрослых. Да что там, можно взять с собой несколько баскетболистов.

Каковы характеристики диапазона и производительности ID.4?

ID.4 предлагает на выбор заднеприводные или полноприводные модели. Поскольку последний достигается путем добавления второго двигателя на переднюю ось, это означает, что каждая трансмиссия имеет разную выходную мощность.

Обе модели имеют одинаковый аккумуляторный блок емкостью 82 киловатт-часа. В отличие от некоторых конкурентов, здесь нет возможности модернизации до более мощного блока батарей с большим запасом хода.

Заднеприводный ID.4 имеет мощность 201 лошадиная сила и 229 фунт-фут крутящего момента. Ожидаемое время разгона от 0 до 60 в диапазоне средних 8 секунд, что немного медленно для компактного кроссовера. По оценкам EPA, запас хода составляет 260 миль для базового Pro и 250 миль для Pro S. Это, вероятно, связано с разницей в шинах. В ходе реальных испытаний Pro S мы увидели, что запас хода значительно превышает заявленные EPA 250 миль.

Мощность ID.4 AWD составляет 295 лошадиных сил. На момент написания статьи VW не опубликовал данные по крутящему моменту. Время разгона 0-60 сократилось до 5,7 секунды, что очень быстро для компактного кроссовера. Какая разница, что делает второй двигатель. В то же время, запас хода не так сильно пострадал, поскольку AWD Pro проедет 249 миль, а AWD Pro S — 240 миль.

Каков ID.4 в управлении?

При создании ID.4 Volkswagen ориентировался на компактные внедорожники, а не на высокопроизводительные EV. Вы по-прежнему получаете мгновенную, плавную и абсолютно тихую передачу мощности, характерную для EV, что позволяет ему чувствовать себя гораздо более мощным при езде по городу, чем Honda CR-V в этом мире.

Но если вы выедете на шоссе, то обнаружите, что ограничения в мощности приводят к конечному ускорению, которое лучше всего описать как "достаточное". Знаете, как у большинства других компактных внедорожников.

Что касается езды и управляемости, ID.4 явно пророс из европейской ветви семейного древа Volkswagen, породившей Golf, а не из американской, где представлены более крупные и мягкие автомобили, такие как Passat и Tiguan. Поездка стала более жесткой и контролируемой, а рулевое управление — более мгновенным и связанным в своих реакциях (хотя все еще ужасно онемевшим).

В сочетании с ультранизким центром тяжести и задним приводом все это создает удивительно веселый кроссовер. На самом деле, мы получили больше удовольствия от спуска с горы, чем Mustang Mach-E, и этот результат был для нас столь же неожиданным.