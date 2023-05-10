Honda Civic 2022 года: что нового, экономия топлива, характеристики

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На протяжении 11 поколений Honda Civic, как правило, следовала схеме революционного обновления дизайна, за которым через шесть лет следовал более осторожный эволюционный подход. Как абсолютно новая модель 11-го поколения, Honda Civic 2022 года попадает в категорию эволюции.

Фото: www.guideautoweb. com/galeries/57332/internet-s-amuse-avec-la-future-honda-civic-2022/?im=2

Так что же нового? Хотя общая форма седана Civic, включая линию крыши, сохранилась, старые выпуклые крылья, преувеличенные линии и лишние вентиляционные отверстия были заменены на более чистый, упрощенный вид, который со временем будет выглядеть лучше. Он также выглядит дороже, чем есть на самом деле.

В общем, Civic стал выглядеть лучше снаружи и внутри, остается потрясающим компактным седаном, а его удивительно просторные салон и багажник обеспечивают впечатляющую практичность.

Его ценностное предложение также поддерживается благодаря щедрому набору функций, конкурентоспособной цене, отличной экономии топлива и многолетней репутации Honda как надежного и дорогого автомобиля при перепродаже. Хотя Mazda 3, Hyundai Elantra и Nissan Sentra, безусловно, заслуживают внимания, новый Civic не позволяет выбрать другое направление.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Civic?

В сегменте, наполненном удивительно впечатляющими интерьерами, интерьер Civic 2022 года удовлетворяет требованиям даже в низшей комплектации Sport с тканевыми сиденьями и базовой информационно-развлекательной системой.

Это все еще экономичный автомобиль, поэтому здесь много жесткого пластика (центральная консоль, дверные пороги), но то, что вы видите и осязаете, в большинстве случаев объединяется в современный дизайн, который выглядит (и ощущается) так, как будто он принадлежит гораздо более дорогому автомобилю.

Возможно, самое главное, однако, Civic больше не сдерживается своей информационно-развлекательной системой. В базовой комплектации установлен новый 7-дюймовый сенсорный экран (слева внизу), а в комплектации Touring — 9-дюймовый, как в Accord (справа внизу), но обе они представляют собой улучшения по сравнению с системой прошлого поколения: более быстрые ответы, более разумная структура меню и никаких сбоев за время нашего знакомства с ней.

Другие изменения включают более традиционный дизайн центральной консоли (старая многоуровневая корзина с выдвижными подстаканниками и лотком была, пожалуй, слишком умной для своей собственной пользы) и новые цифровые приборные панели.

В комплектациях LX, Sport и EX имеется комбинация аналогового спидометра и 7-дюймового многоцелевого дисплея, но все это выглядит как единое целое. Это традиционный дизайн, но современная функциональность.

Насколько велик Civic?

Внешне новый Civic технически больше предыдущей версии, но не настолько, чтобы это имело значение. Внутренние размеры идентичны. По пространству для ног сзади 37,4 дюйма превосходит только Hyundai Elantra и примерно на 2 дюйма больше, чем у большинства конкурентов. Для компактного автомобиля он определенно не компактен сзади.

В багажнике седана также нет ничего компактного. На бумаге его объем составляет 14,8 кубических футов (14,4 в Touring). Возможно, это на 0,3 меньше, чем у старого багажника, но он все равно превосходит своих конкурентов. На практике мы обнаружили, что в нем достаточно места, чтобы уместить все шесть чемоданов из нашего багажного теста с некоторым запасом. В общем, не будьте так уверены в том, что вам нужно пересесть в Accord для семейных нужд.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Civic?

Honda Civic LX и Sport 2022 года оснащаются 2,0-литровой рядной "четверкой" мощностью 158 лошадиных сил и 138 фунт-фут крутящего момента, что является типичным показателем для данного сегмента. Передний привод и бесступенчатая трансмиссия (CVT) являются стандартными для каждого седана Civic, но хэтчбек Sport может быть оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач.

1,5-литровая рядная четверка с турбонаддувом мощностью 180 л. с. и 177 фунт-фут входит в стандартную комплектацию Civic Sedan EX и Touring, а также Civic Hatchback EX-L и Sport Touring. CVT входит в стандартную комплектацию на всех уровнях отделки, но для Sport Touring в качестве опции предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.

Помимо значительно большего ускорения, этот двигатель также обеспечивает лучшую экономию топлива.

Каков Civic в управлении?

На протяжении 11 поколений Honda Civic всегда была лучшей и наиболее конкурентоспособной, когда она была отзывчивой и даже забавной в управлении. Это, безусловно, относится к последнему Civic, который поднялся на новую высоту благодаря улучшенным характеристикам и крутящему моменту на низких оборотах, обеспечиваемому доступным турбодвигателем. Civic 2022 подхватывает эстафету и развивает этот прогресс.

Ездить на нем действительно интересно, он легкий и проворный, что побуждает вас искать извилистые дороги. Рулевое управление точное и стабильно взвешенное, создающее ощущение связи с водителем. Реакция дроссельной заслонки также соответствует ожиданиям от автомобиля, ориентированного на водителя, хотя выбор режима Sport в комплектациях Sport или Touring действительно пробуждает старые добрые реакции, которые должен оценить любой любитель вождения.

Турбодвигатель остается самым предпочтительным, учитывая его больший крутящий момент, сильное ускорение и превосходную экономию топлива. При этом базовый двигатель с естественным впрыском топлива вполне приемлем — он обладает сравнимой с конкурентами мощностью, но более плавный и звучит лучше.

Honda Civic 2022 года - это новая версия всеми любимой маленькой машины