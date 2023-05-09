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Даниил Полоников

BMW 7 Series 2022 года: что нового, характеристики, спецификации

7:04
Авто

Когда флагман перестает быть флагманом? Этот термин уже давно применяется к BMW 7 серии, но если следовать определению Википедии, то она уже не совсем удовлетворяет этим критериям. 7-я серия 2022 года не является самой большой (это X7), самой быстрой (это M8 Competition), самой хорошо вооруженной (ах, 750iL Джеймса Бонда?) или самой известной (выбирайте сами). Так что если только адмирал не ездит на нем, 7er вряд ли является флагманом, каким он был раньше.

BMW 7 Series 2022 года: что нового, характеристики, спецификации
Фото: www.benzclub. ru/forum/showthread.php?p=4685141

Каковы интерьер и автомобильные технологии 7-й серии?

Текущее поколение 7 Series помогло начать более откровенно роскошную эру для интерьеров BMW, с более блестящими материалами и визуально интересным дизайном, которые все дальше отходят от исторических строгих норм марки. Несмотря на успех в этом начинании, 7-я серия не обладает такой роскошной футуристической атмосферой, как новый Mercedes S-класса. Впрочем, это дело вкуса. 

И даже если она не дотягивает до уровня S-класса, в 7 Series 2022 года по-прежнему доминируют технологии: полностью цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый информационно-развлекательный дисплей iDrive. Последний является сенсорным экраном, но есть также дублирующая ручка управления и естественные органы управления с распознаванием голоса, которые, как мы обнаружили, работают довольно хорошо. Используя естественную речь, система успешно нашла отель по названию с первой попытки.

Заднее сиденье также может получить свою собственную технологию, с опциональной парой массивных развлекательных экранов, которые поставляются с фирменными наушниками BMW. К ним прилагается планшет, встроенный в подлокотник среднего сиденья, который позволяет пассажирам управлять различными функциями автомобиля.

Насколько велика 7 серия?

В отличие от прошлых моделей, для 7-й серии 2022 года существует только одна длина кузова. По сути, это эквивалент старой удлиненной модели L, и, как следствие, вы можете рассчитывать на колоссальное количество места на заднем сиденье. Вам, конечно, не обязательно выбирать пакет Luxury Rear Seating за 3 900 долларов, который добавляет регулируемые, массажные, подогреваемые и вентилируемые задние сиденья с подушками в подголовниках — но он точно не помешает.

Выше вы можете видеть три конфигурации сидений. На большом верхнем изображении показана доступная полноразмерная центральная консоль. Нижнее левое изображение — базовое заднее сиденье. Правое нижнее изображение — пакет Luxury Rear Seating с откидной центральной консолью, сохраняющий вместимость для пяти пассажиров.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности 7-й серии?

Модели BMW 740i 2022 года, как со стандартным задним приводом, так и с опциональным полным приводом xDrive, оснащаются 3,0-литровой рядной шестеркой с турбонаддувом, которая производит 335 лошадиных сил и 330 фунт-фут крутящего момента. Он значительно превосходит свою весовую категорию, разгоняя этот большой седан от 0 до 60 миль/ч за 5,3 секунды (по оценкам BMW). 

Двигатель BMW 750i xDrive — это 4,4-литровый турбированный V8 мощностью 523 л. с. и 553 фунт-фут крутящего момента. Он разгоняется до 60 миль/ч за абсурдные 3,9 секунды. Экономия топлива снижается до 17/24/19 mpg.

745e xDrive — это подключаемый гибрид, состоящий из двигателя с рядной шестеркой и электромотора, питающегося от блока литий-ионных батарей емкостью 12 кВт/ч. Комбинированная мощность системы составляет 330 л. с. и 389 фунт-фут. По оценкам BMW, он разгоняется до 60 за 4,9 секунды.

M760i xDrive оснащен 6,6-литровым V12 с турбонаддувом мощностью 600 л. с. и 627 фунт-фут крутящего момента. Его разгон 0-60 за 3,6 секунды означает, что он не намного быстрее 750i в одном отношении, но поверьте нам, он будет ощущаться быстрее. Экономия топлива составляет 13/20/16 mpg.

И, наконец, Alpina B7 оснащена 4,4-литровым турбированным V8, специально настроенным партнером BMW по тюнингу Alpina. Он производит 600 л. с. и 590 фунт-фут крутящего момента. По оценкам BMW/Alpina, время разгона 0-60 составляет 3,5 секунды — да, быстрее, чем у M760i, возможно, потому что его V8 весит меньше, чем V12. Экономия топлива составляет 17/24/19 mpg.

Какова 7 серия в управлении?

Прошло уже немало времени и несколько поколений с тех пор, как BMW 7 серии считался самым драйверским флагманским седаном. Сегодня, к лучшему и худшему, это более ориентированный на комфорт, высокоскоростной круизер, соответствующий Mercedes S-Class.

Действительно, его стандартная пневматическая подвеска обеспечивает мягкий ход, поглощающий неровности, в салоне царит гробовая тишина, а рулевое управление приятно и легко на низких скоростях и легко удерживается на высоких. Все это создает автомобиль, который значительно снижает утомляемость во время длительных поездок.

Если же вы ищете флагман, ориентированный на водителя, то 7 Series вас немного разочарует. Рулевое управление довольно тупое и не такое острое даже в самых спортивных режимах движения, и хотя конструкция Carbon Core обладает высокой жесткостью, а подвеска настроена мастерски, это действительно не тот автомобиль, на котором вы будете стремиться проходить повороты. Если это звучит разочаровывающе, Porsche Panamera — лучший выбор, и, верите или нет, Lexus LS F Sport тоже.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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