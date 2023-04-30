Nissan Frontier-2022: наконец-то!

6:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Nissan Frontier 2022 представляет собой первый редизайн среднеразмерного пикапа Nissan с середины 2000-х годов. Он был абсолютно древним, поэтому нет необходимости говорить о том, что новая версия очень давно назревала. Однако мы не можем назвать Frontier 2022 года "полностью новым", поскольку он по-прежнему имеет общую раму и другие базовые элементы со своим предшественником.

В результате, он вряд ли ощущается как самый современный автомобиль. Тем не менее основные изменения достаточно существенны, чтобы Frontier снова стал серьезным конкурентом.

Он отличается обновленным дизайном, гораздо более качественным интерьером и усовершенствованным, мощным двигателем и трансмиссией. Он не идеален, но ничто в этом сегменте не идеально, и у него есть ряд особенностей, которые могут сделать его идеальным грузовиком для ваших конкретных потребностей.

В частности, Frontier — это действительно хороший водительский автомобиль. Он обладает впечатляющей для небольшого грузовика управляемостью, а также удивительно плавным и мощным V6 с такой же плавной трансмиссией. Он также имеет удобный, качественный и стильный интерьер с отличной обзорностью.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Frontier?

Это одна из тех областей, где Nissan Frontier блистает. Большинство конкурентов имеют скучные или дешевые интерьеры, а Frontier удается избежать обеих ловушек. Приборная панель с квадратными формами соответствует его суровому экстерьеру, а пластик впечатляет высоким качеством и плотной подгонкой. Модели Pro-X и Pro-4X также могут быть оснащены яркой красной прострочкой, вышитыми логотипами и обтянутыми кожей рулевым колесом и переключателем скоростей.

Все Frontiers также оснащаются как минимум 8-дюймовым сенсорным информационно-развлекательным дисплеем, а в более высоких комплектациях — 9-дюймовым (на фото). Все они используют один и тот же интерфейс, который имеет минимальное количество меню и крупные иконки, что облегчает навигацию, а Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию. Оба экрана яркие, четкие и отзывчивые.

Насколько велик Frontier?

Внешне Frontier — самый маленький грузовик в сегменте среднеразмерных автомобилей. По длине он имеет самую короткую колесную базу и общую длину (даже при сравнении конфигураций с кабиной и длинной кроватью), и он самый узкий. Его общая высота находится посередине по сравнению с другими среднеразмерными грузовиками.

Если говорить о вариантах кабины и спального места, то Frontier может быть как с удлиненной кабиной (King Cab), так и с полной четырехдверной кабиной экипажа. Кабина King Cab поставляется только с длинной кроватью (72,7 дюйма), а кабина экипажа может иметь как короткую (59,5 дюйма), так и длинную кровать. Комбинация кабины экипажа и длинной кровати — это особенность, которую разделяют только Toyota Tacoma и близнецы Colorado/Canyon от GM.

Внутри Frontier находится на меньшей стороне спектра, что вполне объяснимо, учитывая его меньшие внешние размеры. По цифрам, он на дюйм или два меньше, чем большинство других, хотя пространство для головы и плеч довольно солидное. Пространство для ног — вот где действительно тесновато. Передние пассажиры должны чувствовать себя достаточно комфортно, но если вы высокого роста, вам может не хватить хода сиденья.

Отсутствие телескопического рулевого колеса, вероятно, является более серьезной проблемой, независимо от вашего роста. Взрослые могут разместиться на задних сиденьях кабины экипажа и чувствовать себя комфортно во время коротких поездок, но недостаток пространства для ног создаст неудобства во время длительных поездок. Не помогает и вертикальная спинка сиденья.

Каковы показатели производительности Frontier?

Новый Frontier предлагает только один силовой агрегат: 3,8-литровый V6 с естественным впрыском топлива в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность составляет 310 л. с. и 281 фунт-фут крутящего момента, что делает его едва ли не самым мощным двигателем в сегменте. По крутящему моменту он занимает второе место после Ford Ranger. Как обычно, есть выбор между задним и полным приводом.

Что касается перевозки грузов, то по буксировке и грузоподъемности Frontier находится в конце группы. Максимальная буксировка — 6 720 фунтов — худшая в сегменте. Грузоподъемность на втором месте — 1 610 фунтов (у Chevy Colorado она ниже).

Каков Frontier в управлении?

Это еще одна изюминка Frontier. Двигатель V6 обеспечивает солидное ускорение, но что действительно впечатляет, так это его плавность. Даже несмотря на высокие обороты для обеспечения мощности, он никогда не звучит напряженно, а те звуки, которые вы услышите, будут негромкими.

Девятиступенчатая трансмиссия также работает без проблем, хотя если надавить на нее, то появляется некоторая вялость и шероховатость.

Это лишь слегка разочаровывает, поскольку Frontier довольно хорошо управляется. Рулевое управление представляет собой старую добрую систему гидравлического усилителя, обеспечивающую такую обратную связь, которая вообще исчезла в большинстве современных автомобилей всех сегментов (с другой стороны, оно гораздо тяжелее на низких скоростях и может быть немного расплывчатым при движении по прямой).