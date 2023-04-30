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Даниил Полоников

Kia Sorento 2022 года: иной вид трёхрядного внедорожника

Авто

Kia Sorento 2022 года — это другой тип трехрядного внедорожника, и это, собственно, главная причина, чтобы рассмотреть его. Для начала, он меньше остальных, что делает его более удобным в управлении для тех, кому дополнительный ряд нужен лишь в редких случаях, что не является необычным случаем использования.

Kia Sorento 2022 года: иной вид трёхрядного внедорожника

В то же время он все еще больше, чем компактные внедорожники, включая те, которые имеют три ряда. Далее то, что происходит под капотом (и полом).

Sorento предлагает четыре варианта силовых агрегатов, среди которых особенно выделяется обычный Sorento Hybrid с комбинированным расходом 37 миль в час и новый подключаемый гибрид 2022 Sorento PHEV, способный проехать 31 милю только на электричестве.

Есть много других причин любить Sorento, особенно внутри, где вы найдете привлекательный салон с высококачественными материалами и простыми в использовании технологиями. В этом смысле он не сильно отличается от более крупного и дико популярного Telluride от Kia. 

Каковы интерьер и автомобильные технологии Sorento?

Sorento имеет высококачественный интерьер с характерным дизайном. Хотя места в салоне меньше, чем в Telluride (подробнее об этом в следующем разделе), вы ничего не теряете в плане атмосферы или функциональности. Основное различие между уровнями отделки Sorento, помимо функций, заключается в полосе отделки приборной панели перед пассажиром и вычурности обивки. 

Технологии являются изюминкой Sorento и стали еще лучше в 2022 году, поскольку все модели, кроме базовой LX, получат горизонтально ориентированный 10,25-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран.

Насколько велик Sorento?

Sorento имеет три ряда сидений и считается среднеразмерным кроссовером, но он значительно меньше других автомобилей, описываемых как таковые. Он на 8 дюймов короче в длину, чем Telluride, и на 4 дюйма уже, что очень важно.

У него также почти на 2 дюйма меньше пространства для ног в третьем ряду (плюс сиденье расположено гораздо ближе к полу и поэтому менее удобно) и на 3,1 дюйма меньше пространства для плеч в среднем ряду. Эти два параметра, скорее всего, будут иметь значение при погрузке людей.

Следует иметь в виду, что в большинстве комплектаций сиденья второго ряда являются опциональными, а это означает, что на борту часто бывает только шесть мест с капитанскими креслами второго ряда и двухместным третьим рядом. Большинство трехрядных кроссоверов в наши дни имеют ремни безопасности для семи или восьми человек в зависимости от среднего ряда сидений.

Грузовое пространство с опущенным третьим рядом (38,4 кубических футов) и всеми опущенными сиденьями (75,5) лучше, чем в большинстве двухрядных внедорожников среднего размера (и примерно то, что вы получите в Honda CR-V или Toyota RAV4). 

Каковы показатели экономии топлива и производительности Sorento?

В стандартную комплектацию Sorento LX и S входят 2,5-литровые рядные "четверки" мощностью 191 лошадиная сила и 182 фунт-фут крутящего момента. Традиционный восьмиступенчатый автомат и передний привод входят в стандартную комплектацию, а полный привод является опцией.

В различных комплектациях EX и SX устанавливается 2,5-литровая рядная четверка с турбонаддувом мощностью 281 л. с. и 311 фунт-фут крутящего момента — мощность, превышающая показатели более крупных трехрядных внедорожников. Время разгона 0-62 составляет 7,4 секунды, что более конкурентоспособно, но вряд ли поражает воображение, учитывая доступную мощность и то, как быстро он сразу же трогается с места. Большая заслуга в этом принадлежит крутящему моменту.

Однако чемпионами по экономии топлива являются гибриды. Стандартный Sorento Hybrid (ниже красным цветом) оснащен 1,6-литровой рядной четверкой и одним двигателем, суммарная мощность которых составляет 227 л. с. и 258 фунт-фут крутящего момента.

2022 Sorento PHEV — это подключаемый гибрид, который использует тот же газовый двигатель, но получает более мощный электромотор и большую батарею, которая, как следует из названия, может пополняться при подключении к сети. 

Каков Sorento в управлении?

Sorento имеет широкий спектр силовых агрегатов, два из которых мы еще не испытывали: базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель и подключаемый гибрид.

Новый вариант 2,5-литрового турбированного двигателя и 1,6-литровый гибридный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, и оба они являются отличными вариантами. Что касается большого турбомотора, то он обладает серьезной мощью.

Его 281 л. с. и 311 фунт-фут — это очень много, чтобы передавать их только на передние колеса, и неудивительно, что переднеприводный Sorento EX, который мы тестировали, продемонстрировал значительную зависимость крутящего момента при резком ускорении после остановки или при выходе из поворота. Вы также будете чаще взаимодействовать с системой контроля устойчивости, особенно на скользкой поверхности. Доступная система полного привода позволяет турбированному Sorento чувствовать себя менее неистово на старте и значительно увереннее на скользких дорогах. 

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Новый Киа Соренто 2022: дизель, мороз и дистанционный запуск / Kia Sorento 2022 обзор
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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