Cadillac Lyriq 2023 года — стопроцентный электрический внедорожник. Добро пожаловать в будущее!

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Марка, прославившаяся экстравагантными автомобилями и внедорожниками, оснащенными бензиновыми V8, собирается открыть совершенно новую главу в своей истории, и начнется она с Cadillac Lyriq 2023 года. Этот 100% электрический внедорожник — первый из целой волны Cadillac, работающих только на электричестве. Благодаря новой аккумуляторной технологии Ultium, которую GM использует в Hummer EV, Lyriq оснащен батареей емкостью 100 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода до 312 миль в 340-сильной заднеприводной модели.

Запас хода 500-сильного Lyriq с полным приводом на момент написания статьи не был известен, но можно ожидать, что он будет несколько ниже. В сочетании с быстрой подзарядкой Lyriq обладает вполне конкурентоспособными характеристиками EV.

Что касается самого автомобиля, Lyriq — это двухрядный среднеразмерный внедорожник, который немного больше, чем Cadillac XT5 снаружи, но немного меньше внутри (суперкрутая внешность приводит к компромиссу в практичности). Интерьер основан на технологически ориентированном интерьере Escalade и может похвастаться таким же грандиозным изогнутым OLED-дисплеем информационно-развлекательной системы/приборов, занимающим большую часть приборной панели.

Каковы интерьер Lyriq и автомобильные технологии?

Добро пожаловать в будущее. Сядьте на водительское сиденье Lyriq, и вас встретит огромный изогнутый экран, который простирается от стойки A до середины приборной панели.

В информационно-развлекательной части используется операционная система Android Automotive от Google, которая является программной основой, на которую Cadillac накладывает свою собственную дизайнерскую "кожу". Подробнее о ней в исполнении GMC вы можете прочитать в обзоре информационно-развлекательной системы Yukon. Мы в целом довольны функциональностью системы, хотя не можем сказать, что она особенно лучше или хуже систем, разработанных различными автомобильными компаниями.

В салоне экспертам нравится, что Cadillac по-прежнему использует физические элементы управления климат-контролем и другими функциями автомобиля (прохладные маленькие ручки, управляющие вентиляционными отверстиями, кажутся гораздо лучшим решением, чем сенсорные экраны), хотя у нас есть сомнения по поводу сенсорных элементов управления на рулевом колесе.

Насколько велик Lyriq?

Как и другие EV, электрическая архитектура Lyriq имеет размеры, которые не совпадают с размерами моделей с газовым двигателем. Например, его общая длина находится между двухрядным BMW X5 и трехрядным Lincoln Aviator, а колесная база превосходит их оба, но при этом общая высота примерно на 5 дюймов меньше, чем у этих внедорожников. В результате внедорожник выглядит элегантно и определенно круто — наряду с меньшим грузовым пространством и задним пространством для головы.

Заднее пространство для ног в 39,6 дюйма соответствует более крупным внедорожникам среднего размера (и Tesla Model Y), что должно быть хорошо для длинных ног и детских кресел, установленных сзади. Также имеется значительное пространство для плеч — 58,6 дюйма, что означает, что вы с большей вероятностью сможете уместить трех человек.

Каковы характеристики Lyriq по дальности хода, зарядке и производительности?

Как и в других EV, количество приводимых в движение колес сильно влияет на производительность и немного на дальность хода. Оба автомобиля имеют общий аккумуляторный блок емкостью 100 кВт/ч.

Заднеприводный Lyriq оснащен одним двигателем, который производит 340 лошадиных сил и 325 фунт-фут крутящего момента. Запас хода, по оценкам EPA, составляет 312 миль. Он оснащен 19,2-кВт зарядкой переменного тока, что позволяет ему окупить 52 мили пробега с помощью подходящего домашнего зарядного устройства второго уровня.

Полноприводная версия Lyriq добавляет передний двигатель, доводя мощность до 500 лошадиных сил. Крутящий момент и запас хода не были объявлены на момент написания этой статьи, но Cadillac China сообщает, что внешне идентичный Lyriq будет производить 524 фунт-фут крутящего момента и возвращать 287 миль на китайском испытательном цикле. Что-то в этом диапазоне от EPA кажется вероятным.

GM указывает буксировочную способность до 3 500 фунтов для модели AWD. Она способна заряжаться дома только от 11,5 КВт, что означает, что она сможет проехать 37 миль за час с помощью домашнего зарядного устройства 2-го уровня.

Что касается быстрой зарядки постоянным током в общественных местах, то Lyriq, как RWD, так и AWD, может заряжаться с максимальной мощностью 190 кВт, что позволяет ему преодолеть до 76 миль примерно за 10 минут (в зависимости от того, сколько заряда осталось в батарее).

Каков Lyriq в управлении?

До сих пор эксперты ездили на версии Lyriq с задним приводом, где единственный 340-сильный задний двигатель обеспечивает высокую снаряженную массу Lyriq в 5 688 фунтов.

Крутящий момент мгновенно приводит автомобиль в движение, а плавное ускорение не кажется ни резким, ни неторопливым. Он без проблем соответствует или превышает скорость других участников движения, но не заставит ваши внутренности взлететь, когда вы нажмете на педаль газа.

Имеется несколько режимов движения: Tour, Sport, Snow/Ice и настраиваемый режим My Mode. Они регулируют настройки рулевого управления, торможения и ускорения, а также выбирают уровень синтезированного звука силового агрегата, подаваемого в салон.

В дополнение к стандартному режиму торможения Lyriq имеет функцию вождения одной педалью с двумя уровнями рекуперативного торможения. На задней части рулевого колеса есть чувствительная к нажатию кнопка "Regen On Demand".

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