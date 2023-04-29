Nissan Rogue 2022 года: новый двигатель делает огромную разницу

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Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Nissan Rogue 2022 года выпуска получит абсолютно новый двигатель всего через год после того, как все остальное в компактном внедорожнике Nissan было полностью переработано.

Это будет разочаровывающей новостью для всех, кто приобрел Rogue в прошлом году, но потрясающей новостью для тех, кто рассматривает этот 2022 год. И вам обязательно стоит рассмотреть 2022-й.

Он гораздо лучше в управлении, чем его довольно унылый предшественник, а новый 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом делает его еще лучше. Да, три цилиндра. Не волнуйтесь, это едва ли не единственный такой двигатель, а нечетное число (в прямом и переносном смысле) придает ему очаровательный характер.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Rogue?

Лучшим элементом Rogue является его интерьер, который находится на вершине своего класса как по дизайну, так и по качеству.

Предлагается несколько цветовых комбинаций двухцветного интерьера, но даже полностью черный SV-тестер отличается плетеным рисунком на обивке из кожзаменителя, который приятно оживляет интерьер. Даже "дерево" с открытыми порами в комплектации Platinum выглядит убедительно, хотя и ненатурально.

Эта верхняя отделка также украшена контрастной строчкой на дверях, приборной панели и сиденьях. Последние обтянуты полуанилиновой кожей и имеют невероятно удобную конструкцию сидений "Zero Gravity" от Nissan спереди и сзади.

Приборная панель и центральная консоль состоят из приятного сочетания цифровых экранов и физических элементов управления.

В стандартную комплектацию входит 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, но в топовой комплектации Platinum устанавливается увеличенный 9-дюймовый экран. Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию обоих экранов, но 9-дюймовый экран оснащен беспроводной Apple CarPlay.

Другие доступные функции, которые нам нравятся, включают панорамный люк, трехзонный климат-контроль и беспроводное зарядное устройство для телефона.

Насколько велик Rogue?

Rogue имеет хорошие показатели по сравнению с другими компактными кроссоверами. У него одно из самых удобных для пассажиров задних сидений в сегменте, которое не уступает RAV4, CR-V, Tucson и Sportage.

Эксперты обнаружили, что здесь достаточно места для установки автокресла для младенцев, сидящих лицом назад, и есть крепление LATCH в среднем положении (в отличие от предыдущего Rogue), но точки крепления были недостаточно большими, чтобы разместить клипсы нашего автокресла Gracco. Как всегда, мы рекомендуем взять с собой на тест-драйв собственное автокресло.

Максимальная вместимость багажника (второй ряд опущен) достигает 74,1 кубических футов, что едва уступает лучшему показателю в классе. Пространство за поднятым вторым рядом составляет 31,6 кубических футов, что мы сочли очень полезным. Тем не менее, здесь не поместилось столько же, сколько в Tucson, CR-V и RAV4.

Каковы показатели экономичности и производительности Rogue?

В 2022 году Rogue предлагается только с 1,5-литровым рядным двигателем с турбонаддувом мощностью 201 лошадиная сила и 225 фунт-фут крутящего момента.

Эти показатели дают Rogue один из самых сильных стандартных двигателей в сегменте компактных внедорожников, а не один из самых слабых. Доступны версии с передним и полным приводом, но в стандартную комплектацию каждого Rogue входит бесступенчатая трансмиссия.

К сожалению, не существует гибридного или подключаемого гибрида Rogue.

Каков Rogue в управлении?

Rogue уже был значительно улучшен после капитального ремонта в прошлом году, а новый двигатель для 2022 года — это тот ингредиент, которого так не хватало в рецепте (мы описали старый двигатель как "полная скука"). Одним из главных сюрпризов является то, что двигатель звучит более мягко, чем четырехцилиндровый, от которого он был заимствован. Передача мощности тоже очень плавная. Турбина быстро набирает обороты и обеспечивает легкий крутящий момент на низких оборотах, особенно в городе.

Nissan настроил Rogue на комфорт, и это заметно. Этот кроссовер отлично преодолевает неровности, морозное пучение на шоссе и выбоины. Его нельзя назвать роскошным, но он соответствует требованиям сегмента. И хотя шум двигателя снизился, шум ветра все еще раздражает на скоростях. Если предыдущий Rogue был заметно плохим водителем, то новый Rogue компетентен и тает на заднем плане, не удивляя и не раздражая нас.