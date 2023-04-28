VW Arteon 2022 года: для тех, кто перерос свой GTI

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VW Arteon 2022 года пытается стать ответом для тех, кто перерос свой GTI или Golf R. Это может показаться ироничным, учитывая, что GTI уже давно называют единственным автомобилем, который вам нужен. Он веселый, хорошо сделан, хорошо оснащен, достаточно эффективен и практичен.

То же самое можно сказать и о Golf R, который благодаря системе полного привода обеспечивает еще больше удовольствия и уверенности при езде в любую погоду. Проблема в том, что практичность, как правило, переосмысливается, когда вам нужно посадить ребенка на заднее сиденье, а в багажник положить горы вещей, которые они требуют. GTI мог бы справиться с этой задачей, но это было бы нелегко.

VW Arteon 2022 года определённо более привлекательная альтернатива, чем Taos или Tiguan

В 2022 году Arteon получил тот же новый двигатель, что и новый Golf R — 2,0-литровая рядная четверка с турбонаддувом, развивающая 300 лошадиных сил и 295 фунт-фут крутящего момента.

Он предлагает систему полного привода Haldex от предыдущего Golf R, но в стандартную комплектацию входит передний привод. Это огромное количество тяги для передачи только на передние колеса, но при этом удается замечательно подавлять крутящий момент… прямо как у GTI. И действительно, Arteon абсолютно точно чувствует себя так, как будто он вырос из той же ветви семейного дерева, что и GTI и Golf R.

Это не всегда было так с Arteon, но эта последняя версия абсолютно точно — даже если этот более крупный и тяжелый автомобиль на старой вариации платформы MQB от VW, как это ни удивительно, не может сравниться с энергией своих меньших, более новых братьев и сестер. Это веселый автомобиль для вождения, а его массивное заднее сиденье и багажник в стиле Audi Sportback придают ему ту дополнительную практичность, которую ищут те, кто перерос свои GTI или Golf R. Это определенно более привлекательная альтернатива, чем Taos или Tiguan.

Каковы интерьер Arteon и автомобильные технологии?

Несмотря на то что в прошлом году Volkswagen улучшил интерьер Arteon за счет более качественных материалов и более качественной отделки, он действительно довел его до уровня седанов среднего размера, таких как Honda Accord и Hyundai Sonata. В них нет абсолютно ничего плохого — у них прекрасные интерьеры, но их стоимость также не превышает 40 000 долларов. По сравнению с аналогичными по цене Mercedes, Audi, Acura, Genesis и т. д., этот автомобиль просто не так хорош, как те.

Лучше ли он, чем GTI или Golf R? Безусловно, как по качеству материалов, так и по технологиям. В стандартную комплектацию Arteon входит приборная панель Digital Cockpit от Volkswagen и 8-дюймовый сенсорный экран с технологическим интерфейсом VW предыдущего поколения. Это на самом деле хорошо, так как более новая система в GTI и Golf R — это притягательная вещь.

Насколько велик Arteon?

Arteon предлагает явное преимущество в размерах по сравнению с горячими хэтчбеками VW, а также роскошными автомобилями аналогичной ценовой категории. Хотя ультраэлегантные седаны, такие как Arteon, традиционно сопровождаются снижением практичности, это не так. На заднем сиденье достаточно места для ног, даже когда водительское сиденье отодвинуто до упора назад, и при этом достаточно места для головы человека ростом 6 футов 3 дюйма. Это фактически аналогично Honda Accord или Toyota Camry.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Arteon?

Каждый Arteon оснащается 2,0-литровой рядной четверкой с турбонаддувом, развивающей 300 л. с. и 295 фунт-фут крутящего момента. Семиступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями, получившая название DSG, входит в стандартную комплектацию. Базовая SE R-Line является переднеприводной, а SEL R-Line и SEL Premium R-Line имеют полный привод 4Motion.

Каков Arteon в управлении?

После прошлогодней модернизации шасси и серьезного вливания мощности в этом году Arteon теперь управляется так, как будто он произрастает из той же ветви семейного дерева Volkswagen, что и GTI и Golf R (в отличие от старого Passat).

Усилие и реакция рулевого управления напоминают таковые у GTI, как и его способность подавлять крутящий момент при переднем приводе. Впечатляет, что руль не вырывается у вас из рук, когда вы набираете 300 лошадей и 295 фунт-фут. Однако они перегружают систему контроля тяги и вызывают прыжки колес, поэтому выбор в пользу полного привода все еще является хорошей идеей.

Он направляет до 50% доступной мощности на заднюю ось, реагируя и предвидя снижение сцепления с дорогой впереди. Система XDS "поперечного дифференциала" на основе тормозов имитирует дифференциал ограниченного скольжения, притормаживая внутреннее заднее колесо при повороте, чтобы уменьшить недостаточную поворачиваемость.

Эксперты нашли Arteon удивительно забавным для езды по узким, техничным горным дорогам как с передним, так и с полным приводом. Рулевое управление, безусловно, могло бы быть более чувствительным, но это можно сказать о многих спортивных седанах.

Стандартная адаптивная подвеска настраивается в зависимости от режима движения: Comfort, Normal или Sport. Есть режим Individual, позволяющий комбинировать и подбирать варианты, который мы использовали после того, как подвеска Sport показалась нам слишком жесткой на очень ухабистом участке горной дороги.