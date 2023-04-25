Toyota RAV4 2022 года: уникальное разнообразие на любой вкус

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Безвкусные, однотипные продукты — это старая новость. В наши дни разнообразие и индивидуальный подход — это главное, и хотя Toyota RAV4 2022 года выпуска вряд ли можно назвать созданным по индивидуальному заказу, он предлагает непревзойденное разнообразие моделей на любые вкусы и потребности.

Например, есть спортивные SE и XSE Hybrids, а также более прочные Adventure и TRD Off-Road. Это также один из редких компактных внедорожников, который предлагает гибридные и подключаемые гибридные модели. Последняя — это Toyota RAV4 Prime 2022 года и она потрясающая.

Помимо этого разнообразия, RAV4 по-прежнему отвечает всем практическим требованиям, которые ожидаются от этой марки и класса компактных внедорожников. Внутреннее пространство, удобство использования, функциональность и качество сборки — все это выше среднего.

Топливная экономичность исключительна, а опыт вождения устанавливает хороший баланс между комфортом и реакцией. Не стоит забывать и о безупречной репутации Toyota в плане надежности и стоимости при перепродаже.

Если и есть области, где разнообразие RAV4 не дотягивает, то это отсутствие более бодрой модернизации двигателя (Prime не в счет) и интерьер, который не дорос до премиального уровня по внешнему виду в отличие от некоторых конкурентов.

Стиль также не всем придется по вкусу, но мы считаем, что лучше не понравиться некоторым, чем быть безвкусным для всех.

Каковы интерьер и автомобильные технологии RAV4?

Материалы отделки салона приемлемо средние для класса компактных кроссоверов RAV4 и намного лучше, чем в прошлых поколениях. Качество сборки и отделки отличное. Тем не менее, RAV4 никогда не достигнет атмосферы роскоши, присущей Hyundai Tucson, Nissan Rogue или Mazda CX-5 в топовой комплектации. Натуральная кожа недоступна, а винил SofTex, который предлагается в моделях более высокого уровня, не является убедительным заменителем. Это, конечно, может стать проблемой для более дорогих комплектаций, особенно для Prime, цена которой с опциями может приближаться к 50 тыс. долларов.

На выбор предлагается три размера сенсорного экрана: 7, 8 или 9 дюймов в зависимости от уровня отделки. Все они расположены высоко на приборной панели, поэтому их легко увидеть и достать. Хотя мы не тестировали самую маленькую версию (на фото справа вверху), 8- и 9-дюймовые устройства имеют одинаковый базовый, простой в управлении пользовательский интерфейс. Он не самый современный по внешнему виду и не самый быстрый в управлении, но многие должны оценить его простоту. Этому способствует наличие физических ручек и кнопок меню.

Насколько велик RAV4?

RAV4 2022 модельного года отличается более выразительным внешним видом и разнообразием моделей по сравнению со своими унылыми предшественниками, но это означает, что в результате придется пожертвовать несколькими дюймами здесь и несколькими кубическими футами там. Он уже не так убер-чувствителен, как главные конкуренты, Honda CR-V и Subaru Forester.

Крыша стала ниже, и пассажирам может показаться немного тесновато, особенно с опциональным люком (RAV4 теперь кажется ужасно похожим на миниатюрный 4Runner). Пространство для ног на задних сиденьях в основном среднее, но взрослые и дети, сидящие сзади, все равно помещаются достаточно комфортно. Якоря LATCH для автокресел очень легко доступны, но расположены только в крайних положениях. У CR-V оно расположено в центре.

Объем багажника 37,5 кубических футов при поднятых задних сиденьях или 69,8 кубических футов при сложенных — это больше и лучше, чем у большинства компактных кроссоверов, но также меньше, чем у CR-V и Tucson. Это в значительной степени является результатом более низкой крыши и более скошенной задней двери — по сути, пространства в оранжерее, где обычно не хранят вещи.

Каковы показатели экономии топлива и производительности RAV4?

Стандартный силовой агрегат RAV4 — это 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 203 лошадиные силы и 184 фунт-фут крутящего момента. Это выше среднего для сегмента, но ускорение не поражает воображение: разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 8,1 секунды.

RAV4 Hybrid получает другой 2,5-литровый двигатель вместе с тремя электромоторами, которые в сумме дают 219 лошадиных сил. Электромотор, расположенный сзади, обеспечивает гибриду стандартный полный привод. Разгон от 0 до 100 составляет 7,8 секунды, что означает, что гибрид не только более экономичен, но и более производителен (хотя и с трудом).

Экономия топлива для каждой комплектации Hybrid составляет 41 мпг в городе, 38 мпг на шоссе и 40 мп в сочетании. Это исключительный показатель для компактного внедорожника, но он также практически такой же, как и у других компактных гибридных внедорожников.

Каков RAV4 в управлении?

RAV4 уже не тот скучный, безымянный кроссовер, каким он был раньше. Может быть, он и не увлекает, как Mazda CX-5, но в нем все еще есть стремление к поворотам и похвальная уверенность при прохождении поворотов без ущерба для качества езды. Управляемость и чувство руля у разных моделей также не отличаются, хотя модели SE/XSE Hybrid (на фото выше) и Prime со спортивными настройками, безусловно, лучше справляются с извилистой горной дорогой.

Даже модель TRD Off-Road способна справиться с управлением, хотя ее шины повышенной проходимости создают много дорожного шума.

Действительно, самая большая разница сводится к выбору силового агрегата. Базовый четырехцилиндровый двигатель выглядит хорошо на бумаге, но на практике он просто приемлем для данного сегмента, и нам он показался немного шумным и гулким.

Гибридный двигатель на самом деле улучшает ситуацию, поскольку он добавляет начальный толчок электрической энергии, чтобы сгладить ситуацию. Тем не менее при длительном ускорении проявляется типичный для гибридов Toyota гул.