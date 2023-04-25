Toyota RAV4 2022 года: уникальное разнообразие на любой вкус

Безвкусные, однотипные продукты — это старая новость. В наши дни разнообразие и индивидуальный подход — это главное, и хотя Toyota RAV4 2022 года выпуска вряд ли можно назвать созданным по индивидуальному заказу, он предлагает непревзойденное разнообразие моделей на любые вкусы и потребности.
Например, есть спортивные SE и XSE Hybrids, а также более прочные Adventure и TRD Off-Road. Это также один из редких компактных внедорожников, который предлагает гибридные и подключаемые гибридные модели. Последняя — это Toyota RAV4 Prime 2022 года и она потрясающая.
Помимо этого разнообразия, RAV4 по-прежнему отвечает всем практическим требованиям, которые ожидаются от этой марки и класса компактных внедорожников. Внутреннее пространство, удобство использования, функциональность и качество сборки — все это выше среднего.
Топливная экономичность исключительна, а опыт вождения устанавливает хороший баланс между комфортом и реакцией. Не стоит забывать и о безупречной репутации Toyota в плане надежности и стоимости при перепродаже.
Если и есть области, где разнообразие RAV4 не дотягивает, то это отсутствие более бодрой модернизации двигателя (Prime не в счет) и интерьер, который не дорос до премиального уровня по внешнему виду в отличие от некоторых конкурентов.
Стиль также не всем придется по вкусу, но мы считаем, что лучше не понравиться некоторым, чем быть безвкусным для всех.
Материалы отделки салона приемлемо средние для класса компактных кроссоверов RAV4 и намного лучше, чем в прошлых поколениях. Качество сборки и отделки отличное. Тем не менее, RAV4 никогда не достигнет атмосферы роскоши, присущей Hyundai Tucson, Nissan Rogue или Mazda CX-5 в топовой комплектации. Натуральная кожа недоступна, а винил SofTex, который предлагается в моделях более высокого уровня, не является убедительным заменителем. Это, конечно, может стать проблемой для более дорогих комплектаций, особенно для Prime, цена которой с опциями может приближаться к 50 тыс. долларов.
На выбор предлагается три размера сенсорного экрана: 7, 8 или 9 дюймов в зависимости от уровня отделки. Все они расположены высоко на приборной панели, поэтому их легко увидеть и достать. Хотя мы не тестировали самую маленькую версию (на фото справа вверху), 8- и 9-дюймовые устройства имеют одинаковый базовый, простой в управлении пользовательский интерфейс. Он не самый современный по внешнему виду и не самый быстрый в управлении, но многие должны оценить его простоту. Этому способствует наличие физических ручек и кнопок меню.
RAV4 2022 модельного года отличается более выразительным внешним видом и разнообразием моделей по сравнению со своими унылыми предшественниками, но это означает, что в результате придется пожертвовать несколькими дюймами здесь и несколькими кубическими футами там. Он уже не так убер-чувствителен, как главные конкуренты, Honda CR-V и Subaru Forester.
Крыша стала ниже, и пассажирам может показаться немного тесновато, особенно с опциональным люком (RAV4 теперь кажется ужасно похожим на миниатюрный 4Runner). Пространство для ног на задних сиденьях в основном среднее, но взрослые и дети, сидящие сзади, все равно помещаются достаточно комфортно. Якоря LATCH для автокресел очень легко доступны, но расположены только в крайних положениях. У CR-V оно расположено в центре.
Объем багажника 37,5 кубических футов при поднятых задних сиденьях или 69,8 кубических футов при сложенных — это больше и лучше, чем у большинства компактных кроссоверов, но также меньше, чем у CR-V и Tucson. Это в значительной степени является результатом более низкой крыши и более скошенной задней двери — по сути, пространства в оранжерее, где обычно не хранят вещи.
Стандартный силовой агрегат RAV4 — это 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 203 лошадиные силы и 184 фунт-фут крутящего момента. Это выше среднего для сегмента, но ускорение не поражает воображение: разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 8,1 секунды.
RAV4 Hybrid получает другой 2,5-литровый двигатель вместе с тремя электромоторами, которые в сумме дают 219 лошадиных сил. Электромотор, расположенный сзади, обеспечивает гибриду стандартный полный привод. Разгон от 0 до 100 составляет 7,8 секунды, что означает, что гибрид не только более экономичен, но и более производителен (хотя и с трудом).
Экономия топлива для каждой комплектации Hybrid составляет 41 мпг в городе, 38 мпг на шоссе и 40 мп в сочетании. Это исключительный показатель для компактного внедорожника, но он также практически такой же, как и у других компактных гибридных внедорожников.
RAV4 уже не тот скучный, безымянный кроссовер, каким он был раньше. Может быть, он и не увлекает, как Mazda CX-5, но в нем все еще есть стремление к поворотам и похвальная уверенность при прохождении поворотов без ущерба для качества езды. Управляемость и чувство руля у разных моделей также не отличаются, хотя модели SE/XSE Hybrid (на фото выше) и Prime со спортивными настройками, безусловно, лучше справляются с извилистой горной дорогой.
Даже модель TRD Off-Road способна справиться с управлением, хотя ее шины повышенной проходимости создают много дорожного шума.
Действительно, самая большая разница сводится к выбору силового агрегата. Базовый четырехцилиндровый двигатель выглядит хорошо на бумаге, но на практике он просто приемлем для данного сегмента, и нам он показался немного шумным и гулким.
Гибридный двигатель на самом деле улучшает ситуацию, поскольку он добавляет начальный толчок электрической энергии, чтобы сгладить ситуацию. Тем не менее при длительном ускорении проявляется типичный для гибридов Toyota гул.
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