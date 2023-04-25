Toyota Prius 2023 года: теперь дело не только в высоком MPG

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Да, автомобиль, который вы видите, — это Toyota Prius 2023 года. Выглядит хорошо, не так ли? И не просто "выглядит лучше, чем старый", потому что это крайне низкая планка, а действительно хорошо. Даже круто. Мы обычно не обсуждаем достоинства дизайна автомобилей, поскольку это так зависит от личных предпочтений, но в данном случае это важная часть истории нового Prius. Вы не только сэкономите на бензине, вам больше не придется ездить на чем-то, что выглядит по-дурацки.

Новый Prius гораздо лучше в управлении, чем прежний, с более отзывчивым рулевым управлением, более мягкой подвеской и более тихой и плавной работой гибридной системы. Интерьер также стал более традиционным с точки зрения расположения органов управления и дисплеев, а качество материалов улучшилось.

Каковы интерьер Prius и автомобильные технологии?

Те, кто пересел с предыдущего поколения Prius, наверняка обнаружат, что внутри все немного изменилось: переключатель скоростей теперь находится на центральной консоли, а датчики расположены прямо перед водителем. Для тех, кто пересел на любой другой автомобиль, новый Prius покажется освежающе нормальным.

Это касается как функциональности, так и внешнего вида, но что касается последнего, то это привлекательный дизайн, который не проигрывает своим технологическим элементам. Качество материалов улучшилось, оно выше среднего для эко-ориентированных автомобилей в этом ценовом диапазоне. Центральная консоль также предлагает продуманное хранение: большие подстаканники, умное вертикально ориентированное беспроводное зарядное устройство для телефона, большая передняя корзина и вместительная корзина под подлокотниками.

Нам нравится, что Toyota сохранила отдельные физические элементы управления климатической системой, а не объединила все на сенсорном экране, как это все чаще делают другие бренды (включая Lexus). Присутствует новейшая информационно-развлекательная система Toyota, которая работает одинаково независимо от того, получите ли вы стандартный 8-дюймовый экран или 12,3-дюймовый, устанавливаемый в верхних комплектациях.

Насколько велик Prius?

Prius практически такого же размера, как и его предшественник, и с точки зрения более широкого автомобильного ландшафта, по сути, является компактным автомобилем, как Toyota Corolla и Honda Civic. Однако за более спортивную внешность приходится расплачиваться.

Грузовой объем уменьшился на незначительные 7 кубических футов в 2023 году, и в ходе нашего тестирования грузового объема мы обнаружили, что он вмещает меньше багажа, чем Kia Niro и Honda Civic Hatchback (который будет доступен как гибрид в следующем году). В этом виновата более низкая, более покатая линия крыши, которая также снижает его универсальность как хэтчбека.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Prius?

Стандартный гибридный силовой агрегат Prius теперь состоит из более мощной 2,0-литровой рядной четверки и двух электродвигателей, один из которых передает энергию на передние колеса.

Полноприводный Prius оснащен третьим электродвигателем, питающим задние колеса. Общая мощность системы составляет 194 л. с. (по сравнению с мизерными 121) или 196 л. с. с полным приводом. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 7,2 секунды (или 7 с AWD), что быстро как для компактного автомобиля, так и для гибрида.

Экономия топлива составляет 57 mpg по городу, 56 mpg по шоссе и 57 mpg в сочетании для базовой комплектации LE. В комплектациях XLE и Limited этот показатель снижается до 52 миль в час в городе, на трассе и в сочетании. При выборе полного привода эти показатели снижаются до 53/54/54 для LE и 49/50/49 для XLE и Limited.

По данным EPA, фактическая годовая разница в стоимости топлива между наиболее и наименее экономичными версиями обычного Prius составляет всего 150 долларов.

Обычный Prius не нужно подключать к сети для подзарядки аккумулятора — автомобиль делает это сам, рекуперируя энергию, обычно теряемую при торможении. У Prius Prime аккумулятор гораздо больше, и хотя он тоже восстанавливает небольшую часть своей емкости за счет рекуперативного торможения, его полная емкость достигается при подключении к розетке.

Для этого подойдет обычная бытовая розетка, но на подзарядку уйдет 11 часов. Если установить 240-вольтовую розетку или домашнее зарядное устройство, это время сократится до 4 часов.

Каков Prius в управлении?

По стандартам Prius, новый автомобиль является откровением. Электромотор работает чуть дольше при разгоне с места, а когда включается двигатель, переход и сочетание мощности происходит гораздо более плавно. В целом меньше шума и вибрации, что также является заслугой более мощного силового агрегата, которому не приходится так много работать.

Безнадежно онемевшее и неточное рулевое управление старого автомобиля исчезло, и есть даже режим Sport для тех, кто хочет чуть больше силы при повороте руля. Движения кузова также теперь лучше контролируются, а качество езды остается хорошим, даже с 19-дюймовыми колесами.

Если не сравнивать со старым автомобилем, то новый Prius на удивление резвый водитель. Мы проехали по узкой, технически сложной горной дороге, и он уверенно держался на дороге, переходя из одного поворота в другой с впечатляющей уверенностью шасси.

Рулевое управление онемело в плане обратной связи, но усилия последовательны и адекватно взвешены. В целом, новый Prius более приятен в управлении, чем Kia Niro hybrid и plug-in hybrid.

Из-за особенностей работы гибридной системы все еще слышен гул двигателя, но в Prius Prime (на фото выше) это в некоторой степени смягчается. Работа в электрическом режиме исключает двигатель из уравнения при обычной езде, хотя он включается при сильном нажатии на педаль газа.

При этом не будет недостатка в шуме, но полученное ускорение заставит нас искренне ахнуть, когда мы испытали его в первый раз.