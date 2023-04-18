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Даниил Полоников

Volkswagen ID.7 — элегантный и просторный флагманский электрический седан VW

4:50
Авто

Volkswagen официально представил свой новый электромобиль ID.7, который станет преемником VW Arteon. ID.7 — это гладкий и обтекаемый фастбэк с низкой линией крыши и круто наклоненным лобовым стеклом, что обеспечивает коэффициент аэродинамического сопротивления около 0,23.

Volkswagen ID.7 — элегантный и просторный флагманский электрический седан VW

Свесы короткие, что обеспечивает достаточное пространство для пассажиров. В этой статье мы подробно рассмотрим ID.7, включая его внешний дизайн, силовой агрегат и особенности интерьера.

Дизайн экстерьера

ID.7 — это яркий автомобиль, со светодиодными матричными фарами, соединенными яркой металлической полосой через нос и высоким капотом со складками по бокам, которые поворачивают внутрь и встречаются перед лобовым стеклом. Характерная линия, начинающаяся с внутренней стороны фар, проходит сзади под линией пояса. Сзади замысловатые светодиодные задние фонари вытянуты горизонтально через люк. Внешний вид ID.7 одновременно стильный и аэродинамичный.

Силовой агрегат

Когда ID.7 появится в Европе, он будет предлагаться с двумя силовыми агрегатами — Pro и Pro S. Pro будет оснащен 77 киловатт-часами полезной емкости аккумулятора (82 кВтч брутто) и обеспечит 382 мили запаса хода по щедрому циклу WLTP. Он будет способен заряжаться со скоростью до 170 кВт.

Pro S будет оснащен батареей емкостью 86 кВт-ч (91 брутто), обеспечивающей запас хода в 435 миль и зарядку до 200 кВт. ID.7 использует один электродвигатель, обеспечивающий мощность 282 лошадиные силы и крутящий момент 402 фунт-фут. Он также оснащен более сильными магнитами, большим количеством обмоток и улучшенной системой охлаждения.

Кроме того, он оснащен инвертором нового поколения для повышения эффективности и модернизированными компонентами коробки передач, чтобы лучше выдерживать дополнительную мощность и крутящий момент.

Особенности интерьера

Интерьер ID.7 практически не загроможден, в приборную панель встроен небольшой дисплей водителя (так называемый ID. Display), на котором отображается только самое необходимое. Дисплей дополненной реальности отображает важную информацию, такую как разметка полосы движения и стрелки поворотов, что помогает в навигации.

В центре приборной панели расположен 15-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран с новым интерфейсом, включающим назначаемые "кнопки прямого доступа", которые могут открывать главное меню с обзором приложений.

Справа от него расположена кнопка "Управление автомобилем", а за ней еще несколько назначаемых кнопок. Под дисплеем расположены сенсорные ползунки с подсветкой для регулировки температуры и громкости. ID.7 также оснащен новым голосовым помощником, который поможет управлять функциями автомобиля, не отрывая рук от руля.

Спереди сиденья нового поколения ergoActive предлагают 14 электронных регулировок, автоматический климатический режим, а также датчики температуры и влажности в сиденье, которые помогают выбрать необходимый уровень нагрева или охлаждения.

Десять воздушных подушек в спинке сиденья и две большие в подушке могут обеспечить точечный массаж. ID.7 также оснащен новым панорамным люком с "умным стеклом", которое можно сделать прозрачным или непрозрачным одним нажатием кнопки управления или с помощью голосового помощника.

В нем используется полимерно-дисперсный жидкокристаллический слой, на который можно подать напряжение, чтобы заставить кристаллы расположиться так, чтобы либо блокировать свет, либо пропускать его.

Дополнительные функции

ID.7 также будет оснащен адаптивной амортизацией с настройками от Comfort до Sport и автоматической регулировкой при прохождении поворотов. Опциональная система Park Pro Assist может записывать последние 165 футов, пройденных при парковке, поэтому последующие маневры парковки в том же месте могут выполняться автоматически, пока водитель наблюдает за ситуацией изнутри автомобиля или снаружи со смартфона — идеальный вариант для тех, у кого тесный гараж.

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VW ID7 reveal REVIEW - can it crush the EV sedan competition?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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