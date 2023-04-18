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Даниил Полоников

Внедорожник Mercedes-Maybach EQS 680: особо роскошная версия уже знакомого вседорожника

4:09
Авто

Модельный ряд электромобилей Mercedes-Benz продолжает расти, и последним пополнением стал внедорожник 2024 Mercedes-Maybach EQS 680. Этот внедорожник берет все, что мы любим в стандартном EQS, и добавляет нотки элегантности и мощности, чтобы сделать его самым роскошным электромобилем марки.

Внедорожник Mercedes-Maybach EQS 680: особо роскошная версия уже знакомого вседорожника

Отличительные элементы дизайна

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV доступен в пяти различных двухцветных комбинациях, каждая из которых отличается более светлым цветом нижней части внедорожника. Это объясняется тем, что темный цвет верхней части подчеркивает аэродинамику автомобиля.

Дизайн, характерный для Maybach, включает вертикальные металлические линии на фальшрадиаторной решетке EQS и орнамент в виде звезды Mercedes-Benz на капоте.

На нижней фасции разбросаны логотипы Maybach, напоминающие сумочку Louis Vuitton. На D-стойке также есть логотип Maybach, а задние фонари имеют уникальный рисунок ходовых огней. Стандартные 21-дюймовые колеса дополняют внешний вид, в скором времени появятся более крупные 22-дюймовые колеса и шестой вариант двухцветной окраски.

Мощность и производительность

Хотя Mercedes-Benz еще не раскрыл емкость батареи внедорожника, ожидается, что Maybach EQS 680 будет производить 649 лошадиных сил и 700 фунт-фут крутящего момента с электродвигателем, установленным на каждой оси. Это на 113 л. с. и 67 фунт-фут больше, чем у EQS 580, и столько же, сколько у седана Mercedes-AMG EQS. Maybach будет иметь такую же 200-киловаттную максимальную скорость зарядки, как и стандартный внедорожник EQS.

Расчетный запас хода составляет 600 километров (около 373 миль) по европейскому циклу WLTP, но этот показатель, вероятно, уменьшится при более строгом режиме испытаний EPA.

Роскошный интерьер

Интерьер внедорожника Maybach EQS 680 создан для максимального комфорта и роскоши. Уникальные варианты цвета, дерева и отделки, а также специфический для Maybach дизайн цифровой панели приборов придают салону особый вид и ощущение комфорта.

Информационно-развлекательная система Hyperscreen, занимающая всю приборную панель, входит в стандартную комплектацию, наряду с парой 11,6-дюймовых информационно-развлекательных дисплеев, установленных на спинках передних сидений для задних пассажиров.

Другие особенности включают систему объемного звучания Burmester 4D, специально разработанные передние сиденья с превосходной кожей, уникальные варианты цвета окружающей среды и специфический для Maybach запах для системы ароматизации салона.

Пассажиры на задних сиденьях оценят дополнительное пространство для ног, а двухместное расположение задних сидений включает в себя откидывающиеся сиденья с функциями подогрева, охлаждения и массажа. На длинной центральной консоли есть место для смарт-устройств и даже фужеров для шампанского.

Режим вождения Maybach

Внедорожник Maybach EQS 680 включает режим вождения Maybach, аналогичный тому, который используется в вариантах GLS и S-Class Maybach. Этот режим ограничивает движения кузова, улучшает плавность рекуперативного торможения, регулирует амортизаторы для подавления крена кузова и обеспечивает общую плавность движения. Другие режимы движения включают Eco, Sport и Individual, есть даже режим Offroad, который позволяет поднять внедорожник на высоту до 1,4 дюйма.

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Mercedes Maybach EQS 680 SUV: Part Maybach. Part AMG. All EV.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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