Toyota Tacoma 2023 года: лучшая в продажах, но не лучшая среди пикапов

10:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Трудно не заметить, что Toyota Tacoma не сильно изменилась за последние восемь лет. Последний раз автомобиль был обновлен в 2016 модельном году, и даже тогда его нельзя было назвать кардинально новым. Все его конкуренты отличаются более свежим дизайном и инженерными решениями, и, проще говоря, это видно.

Есть веские причины, по которым Toyota Tacoma является лидером продаж, несмотря на свой преклонный возраст. Она получила заслуженную репутацию долговечного и прочного автомобиля, что помогает ей из года в год оставаться на вершине чартов перепродажной стоимости. Авто предлагается в различных стилях, включая несколько, предназначенных для любителей бездорожья. И машина очень красива.

К сожалению, в броне Tacoma есть много изъянов. Для начала, его силовой агрегат более "жадный" и менее мощный, чем у многих его конкурентов. Он не имеет лучших в классе технических характеристик, в том числе по таким важным параметрам, как буксировка и перевозка грузов.

Что нового в 2023 году?

Toyota изменила окраску и пакеты опций для 2023 года, и это все. Покупатели могут выбрать затемненный пакет SX для моделей SR или SR5, добавляющий черные накладки на крылья и колеса. Пакет Chrome для SR5 Double Cab сочетает хромированные колеса с яркими блестящими акцентами.

Все Такомы с двигателем V6 в стандартной комплектации получают двухзонный климат-контроль, модели SR5 с двигателем V6 — "умные" ключи, а в комплектации Limited есть некоторые дополнительные опции, такие как сиденья с электроприводом и обновленный 8,0-дюймовый сенсорный экран.

Кроме того, TRD Sport теперь предлагается в жгучей краске Electric Lime, а специальный цвет TRD Pro в этом году — оранжево-красный Solar Octane.

Каковы интерьер и технологии в автомобиле Tacoma?

Ну здесь не так много технологий, чтобы о них говорить. В отличие от более крупного Tundra, Tacoma не получил новейшую информационно-развлекательную систему Toyota.

Среднеразмерные грузовики не известны как роскошные круизеры, и Tacoma, возможно, больше, чем большинство в этом сегменте, имеет кабину, которая придерживается своих функциональных, несколько спартанских корней.

Хотя Tacoma в более высоких комплектациях предлагает множество функций, они упакованы в интерьер, который в значительной степени ориентирован на прочный внедорожный автомобиль. Есть несколько мягких на ощупь материалов; все хорошо прикручено друг к другу, а регулируемое с помощью электропривода водительское сиденье исправляет неудобное низкое положение водителя, которое все еще сохраняется в комплектациях Tacoma без него.

Тем не менее нельзя ошибиться в ощущениях от возврата к базовому уровню. Это особенно верно в сравнении с некоторыми из его конкурентов, например, с недавно обновленным Nissan Frontier. Обратите внимание, что Chevy Colorado и GMC Canyon — новинки 2023 модельного года и выглядят очень хорошо внутри, но нам еще предстоит их протестировать.

Это, пожалуй, наиболее заметно, когда вы смотрите на рулевое колесо, которое может похвастаться большими кнопками, напоминающими контроллер видеоигры. Эта тема распространяется и на другие внутренние переключатели, все они выглядят и ощущаются прочными, но не впечатляют выбором материалов или изысканностью дизайна. Он громоздкий, блочный и простой, возможно, именно то, что нужно покупателям грузовиков этого сегмента.

Насколько велика Tacoma?

Tacoma следует основным принципам сегмента среднеразмерных грузовиков. Модели Access Cab оснащаются 6-футовой кроватью, а Double Cab могут быть укомплектованы либо 5-футовой, либо 6-футовой кроватью, которая известна как длинная. Пара основных конкурентов, Ford Ranger SuperCrew и Jeep Gladiator, не предлагают длинную кровать/кабину.

Ширина обеих кроватей составляет всего 41,5 дюйма в колесных нишах, так что в них не поместится кусок фанеры 4x6, лежащий плашмя. Габаритная длина Tacoma аналогична таковой у конкурентов. Что немаловажно, только меньшая 5-футовая кровать может работать в паре с механической коробкой передач.

Внутри вы найдете необычно низко расположенные сиденья. В частности, водительское сиденье не имеет стандартной регулировки по высоте, и в результате сиденье с раздвинутыми ногами вызывает постоянные жалобы во время нашего последнего сравнения среднеразмерных грузовиков.

По крайней мере, в моделях с более высокой комплектацией появилась такая "роскошь", как сиденье водителя с электроприводом, но пространство для головы и обзорность в короткой кабине все еще могут быть проблемой.

Модель Tacoma Access Cab в реальности не предлагает достаточно места на заднем сиденье для взрослых, чтобы путешествовать с каким-либо подобием комфорта (и детей туда тоже не стоит сажать).

Однако это типично для данного сегмента. Настоящей точкой сравнения является двухрядная кабина. Хотя она увеличивает пространство для ног на 8 дюймов по сравнению с кабиной Access Cab, она значительно менее просторна и удобна, чем Ranger, Gladiator, близнецы Colorado/Canyon и Honda Ridgeline. Если вы ищете семейный среднеразмерный грузовик, это не то, что вам нужно.

Каковы показатели топливной экономичности, производительности, буксировки и грузоподъемности Tacoma?

Toyota предлагает два двигателя для Tacoma. Базовый двигатель — это 2,7-литровая рядная четверка мощностью 159 лошадиных сил и крутящим моментом 180 фунт-фут. Конкуренты Tacoma не предлагают такой маломощный базовый четырехцилиндровый двигатель. Данные по экономии топлива на 2023 год еще не опубликованы, но поскольку ничего не изменилось, мы ожидаем почти те же показатели, что и в 2022 году.

Это означает, что экономичность четырехцилиндрового двигателя составит 20 миль в час по городу, 23 миль на шоссе и 21 миль в час в сочетании с задним приводом (4x2) и 19/22/20 с полным приводом (4x4). В стандартную комплектацию базового двигателя входит шестиступенчатый автомат.

Модификация — 3,5-литровый V6 мощностью 278 л. с. и 265 фунт-фут крутящего момента. Эта шестерка также является одним из самых слабых двигателей в сегменте, но не на непреодолимую величину. Несмотря на большой разрыв в мощности, разница в экономии топлива между модернизированным V6 и базовой рядной "четверкой" невелика.

При оснащении стандартным шестиступенчатым автоматом, V6 показывает 19/24/21 при движении 4x2 и 18/22/20 при движении 4x4. TRD Off Road и TRD Pro могут быть оснащены опциональной шестиступенчатой механической коробкой передач, которая обеспечивает расход 17/20/18.

Максимальная грузоподъемность достигается с четырехцилиндровым двигателем 4х2, который может перевозить 1 685 фунтов, что делает его более привлекательным для сегмента.

Какова Tacoma в управлении?

Существует множество различных уровней отделки Tacoma, и внедорожные модели, естественно, не предназначены для того, чтобы радовать пассажиров комфортной ездой и четким управлением. Модели Limited, вероятно, лучше всего подходят для асфальта, а двигатель V6 обладает достаточным ускорением для слияния с шоссе и проезда.

Однако этот двигатель более шумный и грубый, чем у конкурентов, а шестиступенчатый автомат имеет тенденцию искать/находить себя на неправильных передачах (и имеет меньше передач для выбора, чем у конкурентов). Механическая шестиступенчатая коробка передач, доступная на моделях V6, приятна, как и подобает трансмиссии грузовиков, но не делает многого, чтобы сделать управление более увлекательным.

Модели TRD Off-Road и TRD Pro могут быть немного упругими и жесткими на плохом покрытии из-за усиленных подвесок, но они вполне терпимы на неровных дорогах для энтузиастов, которые хотят получить дополнительные возможности для езды везде.

А ездить везде они, безусловно, могут. Оба автомобиля оснащены режимами движения, соответствующими особенностям местности, задним дифференциалом с электронной блокировкой и системой охлаждения трансмиссии, работающей в тяжелых условиях. Автоматические модели даже оснащаются дополнительным охладителем трансмиссии.

Все полноприводные модели оснащаются двухступенчатой раздаточной коробкой, TRD или другой. Toyota предлагает комплект TRD Lift Kit для моделей V6 4x4, на случай, если вы захотите еще больше повысить проходимость вашего не-TRD Pro (и предпочтете, чтобы такая модификация исходила от оригинального производителя).

TOYOTA TACOMA 3.5 TRD 2023.ОБЗОР ЦЕНА+РАСТАМОЖКА.