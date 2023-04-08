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Даниил Полоников

BMW Z4 2023: комфортабельный и стильный родстер для любого случая

Авто

BMW Z4 всегда был популярным родстером, известным своим элегантным дизайном, мощными двигателями и впечатляющей управляемостью. В последней модели 2023 года BMW внесла лишь незначительные изменения в конструкцию автомобиля, но он по-прежнему впечатляет водителей своей производительностью и комфортом.

BMW Z4 2023: комфортабельный и стильный родстер для любого случая

Новые стильные изменения для BMW Z4 

BMW Z4 2023 года был обновлен новыми 18- и 19-дюймовыми колесами и рядом новых цветов краски, включая Thundernight Metallic, который является красивым оттенком фиолетового. В стандартную комплектацию Z4 sDrive30i также входит пакет M Sport, который включает новое рулевое колесо, переднюю фасцию и сиденья, придающие автомобилю более агрессивный вид.

Мощные двигатели

Доступны оба варианта четырех- и шестицилиндровых двигателей, и все Z4 имеют задний привод. Модель sDrive30i оснащена 2,0-литровым рядным четвертым двигателем с турбонаддувом, который выдает 255 лошадиных сил при 5 000 об/мин и 295 фунт-фут крутящего момента при 1 550 об/мин. Z4 M40i, с другой стороны, оснащается 3,0-литровым рядным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 382 л. с. при 5 800 об/мин и 369 фунт-фут крутящего момента при 1 800 об/мин.

Производительность и управляемость

Z4 sDrive30i разгоняется от 0 до 60 миль/ч всего за 5,2 секунды, а Z4 M40i — за 3,9 секунды, при этом выхлопные газы звучат гораздо громче. Интересно, что оба Z4 по-прежнему предлагаются исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Несмотря на то что мы находимся во Флориде, где хороших дорог мало, Z4 демонстрирует впечатляющую управляемость и самообладание при прохождении поворотов и виражей. Дополнительная мощность M40i является его главным отличием, но оба варианта обеспечивают комфортную и приятную езду.

Комфортный интерьер

Салон Z4 довольно роскошный, с хорошей общей отделкой, спортивными сиденьями с идеальными контурами, обеспечивающими равное количество комфорта и поддержки. В салоне Z4 также очень тихо, когда мягкий верх поднят, что идеально подходит для езды в жарком и влажном климате, как во Флориде.

Полностью черный интерьер тестового автомобиля может показаться некоторым немного клаустрофобным, но доступны и более светлые цвета. Кроме того, снятие крыши с помощью электроники занимает всего 10 секунд, и это можно делать на скорости до 30 миль в час.

Передовые технологии

Все технологии в салоне Z4 остались неизменными, поэтому он по-прежнему оснащен информационно-развлекательным комплексом iDrive 7. Z4 также имеет солидный список технологий, помогающих водителю, включая 10,2-дюймовый центральный дисплей, которым можно управлять, касаясь экрана или с помощью знакомой ручки iDrive на центральной консоли.

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Игрушка для взрослых. BMW Z4 M40i G29. Авто из Европы. Псков.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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