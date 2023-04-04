Electrogenic создает комплект для электронного преобразования Porsche 911 по принципу plug-and-play

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Комплект для переоборудования электрического двигателя Plug-and-Play от Electrogenic для классических Porsche 911

Вы любитель классических автомобилей, желающий перейти на более экологичный силовой агрегат без ущерба для производительности? Английская компания Electrogenic может предложить вам решение.

Компания выпускает электрические комплекты для нескольких классических автомобилей, включая два поколения Porsche 911: G-Body (1974-1989) и 964-Series (1989-1994).

Комплект для переоборудования особенно удобен тем, что не требует резки шасси, а все компоненты крепятся болтами к существующим креплениям, при этом порт для зарядки удобно расположен за лючком топливного бака.

Комплект Electrogenic доступен в двух вариантах, оба построены на базе батареи емкостью 62 кВт/ч и обеспечивают запас хода на электротяге от 180 до 200 миль. Комплектация E62 оснащена электронным двигателем мощностью 215 лошадиных сил и крутящим моментом 229 фунт-фут, который разгоняет купе с нуля до 60 миль в час всего за 4,9 секунды.

Для сравнения, стандартный G-Body Carrera на североамериканском рынке производил 217 лошадиных сил и 195 фунт-фут крутящего момента от 3,2-литрового двигателя с плоской шестеркой в течение последних двух лет продаж.

Следующая серия 964 оснащалась 3,6-литровым двигателем с плоской шестеркой мощностью 250 лошадиных сил и 229 фунт-фут крутящего момента, что делает базовую комплектацию Electrogenic сравнимой с обычными 911, устраняя необходимость в модернизации подвески или тормозов для управления мощностью.

Для тех, кому нужна большая мощность, Electrogenic также предлагает более мощный комплект с электронным двигателем, который обеспечивает 322 лошадиные силы и 310 фунт-фут крутящего момента, снижая время разгона 0-60 до всего лишь 3,8 секунды. Однако этот комплект требует тщательного рассмотрения геометрии подвески и настройки.

В комплект входит вся силовая электроника системы, вмонтированная в пространство, где раньше находился топливный бак. Новые цифровые информационные каналы поступают на стандартную панель приборов для контроля происходящего.

Указатель уровня топлива отслеживает емкость батареи, указатель температуры масла — температуру электронного двигателя, а указатель давления масла показывает степень регенерации батареи. В салоне рычаг механической коробки передач заменен поворотной ручкой, а два 400-вольтовых обогревателя под приборной панелью прогревают салон быстрее и лучше, чем штатный обогреватель.

Комплект для переоборудования Electrogenic весит около 220 фунтов, что увеличивает вес автомобиля. Однако около 40 кВт-ч батареи размещаются в багажнике, а остальная часть — сзади, вместе с электронным двигателем. Такая конфигурация изменяет баланс веса между передней и задней частями автомобиля с 40:60 на 49:51, что может обеспечить более равномерную динамику движения.

Александр Баваж, инженер компании, сказал: "Мы стремимся создавать автомобили, на которых приятно ездить с инженерной точки зрения, а не просто с точки зрения пуристов".

Работа Electrogenic не ограничивается моделями Porsche. Девиз компании, "Будущее классических автомобилей", отражает ее стремление создавать комплекты "подключи и работай" для других классических автомобилей, таких как Jaguar E-Type, Triumph Stag и Land Rover Defender, а также для других моделей.

Ожидается, что процесс переоборудования будет стоить около 120 000 долларов США, не включая автомобиль-донор. Electrogenic назначает все большее число магазинов по всему миру для выполнения конверсии, и окончательные цены устанавливаются магазином.

Заключение

С помощью комплекта Electrogenic plug-and-play для преобразования в электрический двигатель владельцы классических Porsche 911 могут наслаждаться более экологичным силовым агрегатом без ущерба для производительности. Комплект предлагает две версии, одна с электронным двигателем мощностью 215 л. с., а другая — 322 л. с., и обе поставляются с батареей емкостью 62 кВт/ч, обеспечивающей полностью электрический двигатель.

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