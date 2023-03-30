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Даниил Полоников

Lada запускает схему утилизации автомобилей: как это работает

3:10
Авто

Lada, российский производитель автомобилей, недавно запустил новую схему утилизации автомобилей, направленную на поощрение клиентов к обмену своих старых автомобилей на более новые и экологичные модели. Эта инициатива является частью усилий Lada по сокращению выбросов углекислого газа и содействию более чистой окружающей среде. В этой статье мы подробно рассмотрим, как работает программа и какие преимущества она предлагает клиентам.

Lada запускает схему утилизации автомобилей: как это работает

Что такое программа утилизации автомобилей Lada

Программа утилизации автомобилей Lada призвана стимулировать автовладельцев сдавать свои старые автомобили независимо от их марки и модели и получать скидку на покупку нового автомобиля Lada. Эта программа направлена на поощрение использования экологичных и экономичных автомобилей, а также на сокращение количества старых и загрязняющих окружающую среду автомобилей на дорогах.

Как работает программа

Чтобы принять участие в программе утилизации автомобилей Lada, владельцам автомобилей необходимо выполнить следующие действия:

  • Обратиться в официальные дилерские центры Lada для оценки стоимости старого автомобиля.
  • Выбрать новый автомобиль Lada, который соответствует их потребностям и бюджету.
  • Сдать свой старый автомобиль и получить скидку на покупку нового автомобиля Lada.

Затем старый автомобиль утилизируется в соответствии с экологическими нормами.

Каковы преимущества программы утилизации автомобилей Lada

Схема утилизации автомобилей Lada предлагает клиентам ряд преимуществ, в том числе:

  • Цены со скидкой: клиенты могут получить скидку на покупку нового автомобиля Lada при сдаче своего старого автомобиля.
  • Экологически чистые автомобили: клиенты могут выбирать из целого ряда экологичных и экономичных автомобилей Lada, которые разработаны для снижения выбросов и защиты окружающей среды.
  • Безопасные и надежные автомобили: автомобили Lada известны своей безопасностью, надежностью и долговечностью, что делает их разумным выбором для автовладельцев.
  • Вклад в очистку окружающей среды: схема утилизации автомобилей Lada помогает уменьшить количество старых и загрязняющих окружающую среду автомобилей на дорогах, тем самым способствуя более чистой и здоровой окружающей среде.

Заключение

Схема утилизации автомобилей Lada — это разумная и практичная инициатива, которая предлагает клиентам ряд преимуществ и одновременно способствует улучшению экологии. Поощряя автовладельцев обменивать свои старые и загрязняющие окружающую среду автомобили на новые и экологически чистые автомобили Lada, эта программа способствует сокращению выбросов и развитию экологически чистого транспорта.

Поэтому если вы думаете о покупке нового автомобиля, рассмотрите возможность участия в программе утилизации автомобилей Lada и воспользуйтесь всеми ее преимуществами. 

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НЕ ДЕЛАЙ ТАК ЕСЛИ СДАЁШЬ АВТОМОБИЛЬ В ТРЕЙД-ИН / АВТОХЛАМ В ОБМЕН НА LADA GRANTA 2022
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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