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Ирина Гусакова

Эксперт: "Технические проблемы — сигнал для смены авто"

2:28
Авто

Причины для продажи автомобиля могут быть разные — от желания "обновить" авто и перейти на более новую или комфортную модель до технических аспектов. О том, когда пора продавать автомобиль, рассказал читателям Pravda.Ru генеральный директор "СберАвто" Илья Федорченко.

Эксперт: "Технические проблемы — сигнал для смены авто"

Когда пора продавать автомобиль?

Проблемы технического характера — сигнал для смены автомобиля. Если в результате ДТП автомобиль получил серьёзные повреждения, то лучшим решением будет его продажа на запчасти, поскольку полноценный ремонт в тяжёлых случаях не всегда возможен. Даже если авто не бывало в аварии, в процессе длительной эксплуатации могут возникнуть неисправности двигателя и коробки передач, повреждение электроники и коррозия кузова — их устранение зачастую требует больших финансовых вложений.

В целом задуматься о продаже стоит уже тогда, когда появилось ощущение, что затраты на ремонт и обслуживание автомобиля стали возрастать. Подсчёт расходов на ремонт авто за год в сравнении с годовым платежом за новый или подержанный автомобиль лучшего качества позволит оценить ситуацию и сделать правильный выбор.

Личная неудовлетворенность автомобилем также может быть поводом для продажи. Автомобиль должен приносить радость и делать жизнь комфортнее. В случае, если этого не происходит, а авто доставляет больше неудобств и поводов для беспокойства, стоит задуматься о его замене.

Сигналом для продажи автомобиля может стать изменение потребности в нём. Если владелец авто понял, что пользуется им редко, может обойтись общественным транспортом, такси или каршерингом, то логичнее продать автомобиль. Чем больше возраст авто, тем меньше его стоимость, даже если пробег небольшой. Лучше купить новый автомобиль тогда, когда он станет необходим, чем платить за страховку, обслуживание и парковку простаивающей машины.

Наконец, на необходимость продажи авто могут указывать и новые личные обстоятельства. Например, в результате расширения семьи может потребоваться более вместительный автомобиль, при переезде за город выгоднее будет сменить бензиновое авто на дизельное, а для жизни в крупном городе более экономичным решением может стать покупка только появившегося на рынке электрокара.

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Как понять, что автомобиль был в ДТП
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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