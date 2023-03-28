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Даниил Полоников

Как прототип Mercedes-Benz ESF 22 1973 года предсказал будущее

3:41
Авто

Мы привыкли к таким средствам, как подушки безопасности и сминаемые зоны в наших автомобилях. И было бы сомнительно приобрести автомобиль в 2023 году без них.

Как прототип Mercedes-Benz ESF 22 1973 года предсказал будущее

Однако если бы мы вернулись в 1970-е годы, то обнаружили бы, что средства безопасности в автомобилях были в лучшем случае примитивными.

В эту эпоху Mercedes-Benz был одной из компаний, участвовавших в исследовательских программах, связанных с безопасностью, и они представили прототип под названием ESF 22, который во многом предсказал будущее автомобильной безопасности.

Представленный в 1973 году на конференции в Киото, Япония, ESF 22 был основан на S-классе поколения W116, который был выпущен в предыдущем году. Это был третий прототип, представленный Mercedes-Benz, и он продолжил дело своего предшественника, внедрив многочисленные функции безопасности.

Хотя он имел некоторое сходство с S-классом, в его передней части преобладали черные ударопоглощающие пластиковые детали вместо традиционной яркой отделки. Mercedes-Benz не пытался снизить качество автомобиля, скорее, он использовал пластиковую решетку радиатора и пластиковые ободки фар для повышения защиты пешеходов. Кроме того, фары были установлены глубоко в ободки, чтобы предотвратить травмы от стекла.

Водитель имел большое рулевое колесо с мягким кожухом ступицы и мягкую приборную панель, а все пассажиры были снабжены ремнями безопасности в случае аварии. ESF 22 также включал в себя многие усовершенствования в области безопасности от своих предшественников, такие как антиблокировочные тормоза и стеклоочистители фар.

В целом, Mercedes-Benz утверждает, что экспериментальный седан давал пассажирам "хорошие шансы" выжить при лобовом ударе о жесткий объект, например, стену, на скорости 40 миль в час, что было выдающимся достижением более 50 лет назад.

Автомобиль ESF 22 компании Mercedes-Benz никогда не предназначался для производства; вместо этого он был испытательным полигоном для новых функций безопасности.

Однако некоторые из функций, разработанных для ESF 22 и других прототипов, в конечном итоге попали в более поздние модели компании. Например, тормоза с ABS стали опцией для W116 в конце 1978 года, а S-класс поколения W126 стал первым автомобилем Mercedes-Benz, оснащенным подушкой безопасности в декабре 1980 года.

Перенесемся в 2023 год, и каждый новый автомобиль, продаваемый в США, будет оснащен ударопоглощающей передней частью.

Традиция тестирования новых технологий на прототипах продолжается со времен проекта ESF. Концепт Auto 2000 1981 года показал, как может выглядеть роскошный автомобиль в новом тысячелетии, а также продемонстрировал более четкий язык дизайна.

Mercedes-Benz также показал прототипы ESF на базе S-Class и GLE в 2009 и 2019 годах соответственно, а электрический прототип EQXX, представленный в 2021 году, дает нам представление об инженерных разработках, которые войдут в аккумуляторные автомобили компании в 2020-х годах.

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Mercedes-Benz ESF 1970s - systematic activities for the development of vehicle safety
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы безопасность
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