Россияне неохотно принимают китайские автомобили после ухода западных брендов

5:46 Your browser does not support the audio element. Авто

В то время как крупные западные автопроизводители уходят с российского рынка, китайские автопроизводители заполняют пустоту, побуждая российских потребителей рассматривать китайские бренды и нести более высокие расходы.

По данным Автостата и РПК, на долю китайских автопроизводителей, таких как Haval, Chery и Geely, сегодня приходится почти 40% продаж новых автомобилей в России, в то время как за аналогичный период прошлого года, когда с рынка ушли Renault, Nissan и Mercedes, этот показатель составлял менее 10%.

Однако есть и проблемы, которые необходимо решать. Некоторые российские покупатели автомобилей, включая дилерские центры, выражают обеспокоенность качеством китайских автомобилей по сравнению с их западными конкурентами.

Отраслевые эксперты также считают, что китайским производителям необходимо улучшать свою репутацию даже по мере увеличения их доли на рынке.

Опыт автолюбителей

Например, 28-летний Степан, который часто пользуется услугами совместного использования автомобилей, считает, что китайские автомобили не обеспечивают такой же плавности хода, как западные.

"Мне удалось купить Skoda в 2022 году. Если хотите знать мое честное мнение, разница (с китайскими автомобилями) огромная", — сказал он агентству Reuters в московском дилерском центре Favorit Motors.

Skoda Auto, чешский автопроизводитель, принадлежащий Volkswagen Group, входит в число западных автопроизводителей, продающих свои российские активы после того, как Москва в феврале прошлого года ввела войска в Украину, что привело к западным санкциям.

Александр, 74 года, который недавно приобрел китайский автомобиль, сделал выбор в пользу автомобиля со шведскими технологиями. Он считает, что со временем надежность китайских автомобилей повысится.

"Например, я знаю, что в (Geely) Tugella установлен двигатель Volvo. Это продало для меня этот автомобиль", — сказал он.

Бывший президент России Дмитрий Медведев, посетивший Китай в декабре, заявил, что сотрудничество с китайскими производителями налажено отлично, а представления потребителей устарели.

Он признал, что раньше в России смеялись над некоторыми их разработками, но после тест-драйва местного автомобиля он обнаружил, что "машина, на которой я ездил, уж точно не хуже "Мерседеса".

Хотя китайские автопроизводители значительно продвигаются на российский автомобильный рынок, улучшение восприятия качества будет иметь решающее значение для их долгосрочного успеха.

Конкуренция иссякает

Большинство западных автопроизводителей, которые с начала 2000-х годов конкурировали с отечественными автопроизводителями за долю рынка, ушли с российского рынка.

Владимир Шестак, генеральный директор "Альтаир-Авто", дилерского центра во Владивостоке, специализирующегося на марках Mercedes-Benz и Geely, заявил, что большая часть их жизни была сосредоточена на европейских, японских и американских марках, а не на китайском рынке, который быстро развивается.

Хотя многие иностранные фирмы ушли из России или находятся в процессе ухода, некоторые компании все еще имеют в продаже автомобили благодаря запасам и параллельному импорту.

Марка Lada, выпускаемая АвтоВАЗом, в настоящее время является самой популярной маркой в России, а Renault имела самую высокую долю рынка среди иностранных производителей до того, как Россия начала свою "специальную военную операцию" на Украине через свой бывший контрольный пакет акций АвтоВАЗа.

Китайские автомобили все больше заполняют пробел, оставленный иностранными фирмами. Однако отсутствие репутации остается проблемой, по мнению эксперта автомобильной промышленности Сергея Асланяна.

По его словам, мнение людей быстро не меняется, несмотря на то, что доля китайских брендов на рынке с января по февраль значительно увеличилась с 9,48% до 37,15%. С другой стороны, продажи ушедших европейских, японских и корейских брендов снизились с 70% до 22,6%.

Несмотря на резкое увеличение доли рынка, продажи новых автомобилей в России упали на 58,8% в 2022 году из-за снижения уровня жизни и стремления к автомобилям западного производства, что заставляет людей тратить меньше и покупать больше подержанных автомобилей.

В Москве возрожденный "Москвич" советских времен теперь использует детали двигателя, дизайн и инженерные разработки китайской компании JAC, а китайская компания Haval производит автомобили на месте, что свидетельствует о растущем сотрудничестве.

Однако потребители жалуются на цену китайских автомобилей, хотя китайцы ввозят много автомобилей. "Москвич" модели 3 стоит около двух миллионов рублей ($26 195), в то время как цены на Lada Granta, самый продаваемый автомобиль в России, начинаются примерно с 680 000 рублей.

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков сказал, что хотя китайцы привозят много автомобилей, дешевых машин не бывает, если мы говорим о цене, а не о качестве.