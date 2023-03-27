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Даниил Полоников

Празднование 40-летнего юбилея Saleen со спидстером на базе Mustang

Авто

Saleen, американская компания по выпуску высокопроизводительных автомобилей, отметила своё 40-летие с уникальным спидстером на платформе Mustang. Этот автомобиль, выпущенный ограниченным тиражом, воплощает в себе четырехдесятилетнюю приверженность бренда к инженерному совершенству и высокоточному мастерству.

Празднование 40-летнего юбилея Saleen со спидстером на базе Mustang

Спидстер Saleen на базе Mustang

Спидстер на базе Saleen Mustang — это потрясающий автомобиль, созданный для захватывающего вождения. Он отличается гладким и аэродинамичным экстерьером, низко посаженной стойкой, которая придает ему властное присутствие на дороге. Мощный двигатель и усовершенствованная система подвески спидстера гарантируют захватывающую езду каждый раз.

Спидстер Saleen Mustang имеет кузов ручной сборки, полностью изготовленный из легкого углеродного волокна. Этот материал не только помогает снизить вес автомобиля, но и повышает его общую производительность.

Автомобиль оснащен 5,0-литровым двигателем V8 с наддувом, который выдает 785 лошадиных сил и 630 фунт-фут крутящего момента. Он способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды и развить максимальную скорость 321 км/ч.

Интерьер спидстера на базе Saleen Mustang также впечатляет, в нем использованы материалы и отделка премиум-класса. Сиденья обиты кожей Alcantara, а приборная панель и дверные панели отделаны углеродным волокном. Автомобиль также оснащен современной информационно-развлекательной системой, которая включает в себя сенсорный дисплей, навигацию и аудиосистему премиум-класса.

Выпуск ограниченной серии

Спидстер на базе Saleen Mustang выпущен ограниченной серией, всего 40 экземпляров в честь 40-летия бренда. Каждый автомобиль будет индивидуально пронумерован и снабжен сертификатом подлинности, что делает его весьма коллекционным экземпляром для автолюбителей и коллекционеров.

Скоростной автомобиль Saleen на базе Mustang, приуроченный к 40-летию компании, является выдающимся достижением в области автомобильной инженерии и дизайна. Этот уникальный автомобиль демонстрирует приверженность бренда к созданию высокопроизводительных автомобилей, которые одновременно красивы и увлекательны в управлении.

Эта ограниченная серия, выпущенная всего в 40 экземплярах, наверняка станет ценным приобретением для коллекционеров и энтузиастов. Если вы являетесь поклонником Saleen или высокопроизводительных автомобилей в целом, то этот спидстер определенно заслуживает внимания. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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