Ford Explorer: от Timberline до King Ranch — отделка на все случаи жизни

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Выбор версии Ford Explorer 2023 года — это как поход в любимый буфет в городе. Есть масса вариантов, и большинство из них довольно хороши. Некоторые из самых странных и необычных комплектаций также являются одними из лучших. Если вам нужна мощность и лучшая управляемость, есть модель ST.

Ford Explorer 2023

Вам нужна только спортивная внешность? Переходите в комплектацию ST-Line. Возможно, вас интересует что-то более подходящее для легкого бездорожья? В таком случае, вас зовет к себе модель Timberline. Как и практически у всех конкурентов в этом сегменте, здесь есть ультра-люксовые комплектации: King Ranch или Platinum.

Какофония вариантов отделки дополняется множеством вариантов силовых агрегатов. Вы можете получить мощный 3,0-литровый твин-турбо V6 для максимальной буксировки и ускорения, а можете выбрать гибрид, чтобы сэкономить на топливе. К счастью, базовый четырехцилиндровый турбомотор также является приятным двигателем — здесь трудно ошибиться.

Заднеприводная платформа может стать большим плюсом для тех, кто отдает предпочтение динамике и возможностям, но не ждите, что Explorer будет чемпионом по управляемости, потому что это не так. Он просто может быть немного острее, чем большинство других. С другой стороны, Explorer является одним из самых дорогих вариантов в этом классе автомобилей. Несмотря на это, качество интерьера ниже среднего для данного сегмента и намного ниже лучших в своем классе вариантов Hyundai Palisade или Kia Telluride.

Кроме того, если вы действительно хотите максимальной эффективности, Toyota Highlander Hybrid будет потреблять гораздо меньше топлива, чем Explorer Hybrid. Несмотря на отрицательные моменты, существует большая вероятность того, что Ford выпустит Explorer, который подойдет именно вам.

Что нового в 2023 году?

Ford Explorer 2023 года полностью перешел из 2022 года. В прошлом году Ford внес ряд изменений и дополнений в модельный ряд, о которых вы можете прочитать здесь.

Каковы интерьер и технологии в салоне Explorer?

Мы рады, что в прошлом году Ford представил версии Timberline и King Ranch (на фото выше), потому что они добавляют столь необходимые цвета и визуальный интерес к довольно скучному интерьеру.

Некоторые даже могут назвать его немного уродливым, особенно когда большой вертикально ориентированный сенсорный экран приклеен к приборной панели. По сравнению с Kia Telluride, Hyundai Palisade или Toyota Highlander он выглядит ужасно низкопробным, а качество материалов мало что меняет в этом восприятии.

В стандартную комплектацию каждого Explorer входит информационно-развлекательный интерфейс Sync3 от Ford. Он хорошо реагирует на нажатия и жесты пролистывания, значки легко читаются и нажимаются, а содержание функций типично богато для этого сегмента.

Это включает в себя Android Auto и Apple CarPlay, но использование родных элементов управления Sync3 для навигации или воспроизведения музыки со смартфона все еще вполне приемлемо.

Хотя в каждом Explorer есть система Sync3, экран, который управляет ею, отличается. Стандартный 8-дюймовый сенсорный экран легко увидеть и достать, и нам нравится дополнительная корзина для смартфона под ним.

Это исчезает с 10,1-дюймовым вертикально ориентированным сенсорным экраном, который является опцией для ST и стандартом для Platinum и King Ranch. Хуже того, большой экран не улучшает функциональность, как можно было бы ожидать. 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, входящая в эти три топовые комплектации, гораздо более удачна и даже меняет свой дизайн в зависимости от выбранного одного из семи возможных режимов движения.

Насколько велик Explorer?

Нынешний Explorer больше как своего предшественника, так и большинства конкурентов. При длине 198,8 дюйма больше только габаритные Chevy Traverse и Jeep Grand Cherokee L. К счастью, за рулем он не ощущается таким большим.

Внутри размеры Explorer показывают, что он выше среднего, но не самый лучший по пространству для ног во втором и третьем ряду. Вживую он показался нам менее просторным, чем можно было бы предположить по его размерам, особенно на третьем ряду. Хотя там есть большое пространство для головы, это в основном результат низко расположенного сиденья.

Таким образом, хотя между рядами в буквальном смысле больше места, вашим пассажирам (даже детям) будет менее комфортно, поскольку их задницы будут слишком близко к земле, а ноги будут меньше поддерживаться. Они будут более счастливы в Traverse, Grand Cherokee L, Kia Telluride или Hyundai Palisade.

Однако грузовой отсек так же хорош, как и его размеры. Благодаря съемной панели пола за поднятым третьим рядом остается больше места, чем у большинства конкурентов. Разница в максимальном грузовом пространстве (все ряды опущены) между конкурентами незначительна, но эти дополнительные кубы за задним рядом могут означать разницу между тем, чтобы взять с собой весь багаж, купить бокс на крышу или заставить кого-то сидеть с вещевым мешком на коленях в течение трех часов.

Каковы показатели экономии топлива и производительности Explorer?

Вот где Ford Explorer 2023 года действительно сияет. В стандартную комплектацию большинства комплектаций входит 2,3-литровая рядная четверка с турбонаддувом, которая производит 300 лошадиных сил и 310 фунт-фут крутящего момента. Это значительно лучше, чем двигатели V6 с естественным впрыском топлива, устанавливаемые на большинство конкурентов.

10-ступенчатый автомат и задний привод входят в стандартную комплектацию, а полный привод предлагается в качестве опции. Оценки экономии топлива на 2023 год не были опубликованы на момент написания статьи, но мы не ожидаем, что они будут отличаться от окончательных цифр 2022 года: 21 mpg по городу, 28 mpg по шоссе и 24 mpg в сочетании с RWD и 20/27/23 с AWD. Timberline только с AWD — 19/22/21.

В стандартную комплектацию King Ranch и Platinum входит 3,0-литровый турбированный V6 "EcoBoost" мощностью 365 л. с. и 380 фунт-фут крутящего момента, что превосходит все предложения конкурентов, кроме V8-сильных Dodge Durango и Grand Cherokee L.

Эти внедорожники и близко не подходят к экономичности EcoBoost, которая составляет 18/26/21 с RWD и 18/24/20 с AWD. Он также оснащен 10-ступенчатым автоматом.

Explorer ST получает улучшенную версию того же двигателя мощностью 400 л. с. и 415 фунт-фут крутящего момента. Ford утверждает, что он разгоняется с нуля до 60 миль/ч за 5,5 секунды, что, конечно, быстро, но не так быстро, как мы ожидали, учитывая его мощность и характеристики некоторых конкурентов.

Экономия топлива, по всей видимости, такая же, как и у Platinum, но мы сильно подозреваем, что в реальных условиях она будет гораздо ниже, чем в лаборатории EPA, учитывая несоответствие мощности.

Наконец, Explorer Hybrid сочетает 3,3-литровый V6 с естественным всасыванием с электромотором и блоком литий-ионных батарей под кабиной со стороны пассажира. Его общая мощность составляет 318 л. с. По оценкам EPA, экономия топлива составляет 27 миль в час по городу, 28 миль в час по шоссе и 27 миль в час в сочетании с задним приводом.

С полным приводом этот показатель снижается до 23/26/25. Это, конечно, не слишком впечатляет, поскольку, согласно тем же оценкам EPA, вы сэкономите в среднем около 100 долларов в год, выбрав гибрид вместо стандартного двигателя. Кроме того, для сравнения, Toyota Highlander Hybrid с полным приводом расходует 35 миль в час в комбинированном режиме. Это такая большая разница, как кажется.

Тем не менее, Ford уделяет первостепенное внимание производительности, даже в случае с гибридом. Это видно по буксировочной способности, которая у гибрида составляет 5 000 фунтов. Highlander имеет на 72 лошадиные силы меньше и может буксировать только 3 500 фунтов.

Для негибридных Explorer буксировка увеличивается до 5 300 для 2,3-литрового и 5 600 для 3,0-литрового двигателей. Оба показателя лучше среднего для данного сегмента.

Каков Explorer в управлении?

Неудивительно, что ощущения от вождения Explorer отличаются в зависимости от выбора двигателя и трансмиссии. Разгон у базового двигателя сильный, и мы не думаем, что вы будете скучать по наличию V6. Конечно, ускорение сравнительно быстрое с турбированными V6, но они стоят так дорого, что большинство потенциальных покупателей сочтут их спорным вопросом.

К счастью, мы обнаружили, что заднеприводный четырехцилиндровый XLT демонстрирует большую маневренность и готовность менять направление движения, чем более мощный Platinum. Более легкий двигатель на передних колесах, не обремененных карданными валами, способствует этому.

Мы бы не назвали ни одну из моделей без ST спортивной — для этого подвеска слишком пружинистая, а рулевое управление слишком необщительное, — но, тем не менее, она обеспечивает немного больше динамики и связи, чем обычно для данного сегмента. Если и есть причина выбрать Explorer вместо Telluride или Palisade, то это она.

В Explorer ST действительно улучшена подвеска, но при этом она не испортилась. Рулевое управление, однако, не улучшилось, и в целом мы сочли, что ST слишком большой и тяжелый, чтобы считаться настоящим автомобилем с динамическими характеристиками. Кроме того, он не достаточно крут, чтобы сравниться с радостно абсурдным Dodge Durango SRT.

На другом конце спектра мы нашли модель Timberline хорошим дополнением к модельному ряду. Он не такой прочный, как Bronco (как в лучшую, так и в худшую сторону), но он поможет вам преодолеть более трудные участки, чем обычный Explorer, а потери на дороге минимальны или вовсе отсутствуют.

Гибрид, тем временем, впечатляет своей утонченностью, производительностью и отсутствием недостатков в управлении. Однако его преимущество в экономии топлива настолько незначительно, что его трудно рекомендовать, если только вы не ездите в основном в пробках, где его заметно лучшие показатели в городе действительно будут иметь значение.

Какова цена Explorer 2023 года?

Цена начинается с 38 255 долларов США за базовый Explorer, включая дорожный сбор в размере 1495 долларов США. В стандартную комплектацию входят 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, система предотвращения аварий Co-Pilot360 (см. раздел "Безопасность"), заднее защитное стекло, подъемная дверь с электроприводом, трехзонный климат-контроль, сиденье водителя с электроприводом в восьми направлениях, 8-дюймовый сенсорный экран с технологическим интерфейсом Sync3 от Ford, два USB-порта, Apple CarPlay, Android Auto, автомобильный WiFi, спутниковое радио и аудиосистема с шестью динамиками. Опциональная система полного привода предлагает семь выбираемых режимов движения.

Очевидно, что другие уровни отделки добавляют дополнительное оборудование. Существует также множество пакетов опций. Если перечислить их все, то этот обзор по своей длине сравнится с произведениями Толстого. Чтобы упростить задачу.

Полный привод — это опция стоимостью 2 000 долларов США в дополнение ко всем перечисленным ниже ценам.

База: $38,255

XLT: $40 065

ST-Line: $47 500

Limited: $48 565

Timberline (только AWD): $49,975

ST: $51,000

Platinum: $54 370

King Ranch: $55 625