Porsche Macan 2023 года: маленький внедорожник, который стоит купить, если вы любите водить машину

Для тех, кто хочет маленький внедорожник, который не ездит как маленький внедорожник, Porsche Macan 2023 года — лучшее место для начала, если у вас есть деньги, необходимые для его, по общему признанию, крутого начального уровня.

Porsche Macan 2023 года

На самом деле, он вообще не ощущается как внедорожник, если не считать постоянного когнитивного диссонанса от того, что ваш передний обзор находится выше от земли, чем все остальные ощущения указывают на то, что так и должно быть. Все эти ощущения говорят, что вы должны быть в спортивном автомобиле Porsche, что довольно круто, когда вы просто везете ребенка в школу или идете в магазин.

Это особенно верно, когда вы начинаете выбирать из обширного ассортимента опций, обеспечивающих производительность, или просто позволяете Porsche сделать это за вас, выбрав новый Macan T или топовый Macan GTS.

Не то чтобы в Macan S было что-то плохое, но если вы выбираете лучший маленький внедорожник для вождения, вы можете испытать его на самых высоких возможностях и удовольствии. Это T и GTS.

Если вы действительно ищете роскошный, хорошо оснащенный компактный внедорожник, Macan, возможно, не лучший выбор. Он маленький, экономия топлива ниже среднего, а стандартное оснащение за эти деньги оставляет желать лучшего. Если вам не нужна динамика, вы можете выбрать более разумный вариант.

В модельный ряд добавлен Macan T. Как мы подробно описываем в нашем обзоре Macan T за рулем, он берет базовый четырехцилиндровый двигатель Macan и применяет к нему набор функций, улучшающих ходовую часть, от более мощных моделей, чтобы создать разумный выбор для энтузиастов вождения. Нам это очень нравится. После более существенных изменений в модельном ряду в прошлом году, единственным обновлением в 2023 году станет адаптивный круиз-контроль.

Каковы интерьер Macan и автомобильные технологии?

Как и следовало ожидать от Porsche, Macan можно настраивать по своему вкусу. Доступны алюминий, углеродное волокно, дерево и краска в головокружительном количестве комбинаций. Эргономика салона и положение водителя также не имеют себе равных. Вы сидите достаточно низко, но обзорность вперед превосходная.

Наклонная линия крыши сильно ухудшает видимость сзади; это компромисс в дизайне экстерьера. Идеальное рулевое колесо (опция GT Sport) можно положить прямо на колени, и оно никогда не заслоняет датчики. Руль идеальной толщины, довольно маленького диаметра и с металлическими подрулевыми переключателями, установленными на задней панели.

Приборы могут быть старого образца Porsche — более новые модели имеют несколько цифровых экранов — но это не делает их плохими. Молниеносный тахометр установлен в центре, как и положено автомобилю со значком спортивного автомобиля на капоте, а легко читаемый цифровой спидометр расположен внутри него.

После прошлогоднего обновления множество физических кнопок Macan было заменено меньшим количеством сенсорных пиктограмм, расположенных на черной рояльной отделке.

Меньшее количество кнопок облегчает определение отдельных кнопок с первого взгляда, но их скрытый монтаж означает, что вам придется смотреть на них дольше — даже если они нажимаются. По крайней мере, вам не придется использовать сенсорный экран для перемещения вентиляционных отверстий, как в Panamera.

Что касается сенсорного экрана, то он отзывчивый, выглядит современным и сосредоточен на том, чтобы с ним было легко работать. Нам особенно нравится настраиваемый главный экран, который позволяет выбрать, какие элементы управления и информацию вы хотите видеть и где вы хотите их расположить. Так что даже если при первой посадке в автомобиль вам не понравится расположение элементов управления, знайте, что их можно изменить.

Нам также нравится, что Porsche сохранил небольшую поворотную ручку управления, которая больше подходит для просмотра списков, будь то в родной системе Porsche (нам понравилась возможность просматривать плейлисты с помощью Bluetooth Audio) или в Apple CarPlay/Android Auto.

Насколько велик Macan?

Macan соответствует описанию "компактный внедорожник", поскольку он действительно является одним из самых маленьких в своем классе. Есть даже некоторые внедорожники в более низком сегменте, такие как Mercedes GLB, которые имеют больше внутреннего пространства. Тем не менее, мы бы не назвали его тесным.

Нам было легче установить на заднем сиденье детское кресло для ребенка, сидящего лицом назад, чем в более крупном BMW X3. Взрослым здесь также достаточно просторно и комфортно, несмотря на несколько зауженную линию крыши/входа. Сиденья упругие и надежные, с немного более четкими контурами, чем вы привыкли видеть в компактных внедорожниках (в конце концов, это Porsche, вы же не можете оставить всю поддержку тем, кто сидит впереди).

Официальная цифра грузового пространства Macan составляет 17,7 кубических футов, но ее можно смело отбросить, так как она просто несопоставима с оценками других производителей.

Пространство за задним сиденьем гораздо больше, чем предполагает эта цифра, что хуже, чем у большинства субкомпактных внедорожников. Несмотря на то, что для данного сегмента он остается небольшим, нам все же удалось разместить там два больших чемодана для регистрации, два рулонных чемодана и один чемодан для ночевки.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Macan?

Базовый Macan и Macan T оснащаются 2,0-литровой рядной "четверкой" с турбонаддувом, которая развивает 261 лошадиную силу и 295 фунт-фут крутящего момента.

Это один из самых здоровых показателей в сегменте, который приносит свои плоды в виде быстрого разгона от 0 до 60 миль/ч за 6,0 секунд (или 5,8 секунд с пакетом Sport Chrono и его системой управления стартом). Экономия топлива составляет 19 миль в час по городу, 25 миль по шоссе и 21 миль в час в сочетании, что просто не очень хорошо. У конкурентов этот показатель на 3 или более миль в секунду лучше.

Macan S оснащен 2,9-литровым турбированным V6, который производит 375 л. с. и 383 фунт-фут крутящего момента. Это превосходит большинство предложений роскошных компактных внедорожников, а разгон до 60 миль/ч занимает 4,6 секунды (или 4,4 с системой контроля запуска). Экономия топлива не так уж сильно снизилась, но, опять же, все равно не очень: 17/23/19.

Macan GTS теперь является топовой моделью и получает усиленную версию 2,9-литрового двигателя. Он производит 434 л. с. и 405 фунт-фут крутящего момента, и разгоняется до 60 миль/ч за 4,1 секунды с контролем запуска. Экономия топлива снижается незначительно — до 17/22/19.

Каков Macan в управлении?

Найдутся те, кто купит Macan только потому, что на значке написано Porsche, и этого вполне достаточно. Однако, если вы действительно хотите маленький внедорожник, который лучше других взаимодействует с водителем, Macan должен быть на первом месте в вашем списке — неважно, что написано на значке. Но даже если бы на нем вообще не было значка, его невозможно было бы принять ни за что другое, кроме как за Porsche.

Мгновенные, приятные, правильные реакции рулевого управления, дроссельной заслонки и тормозов не так быстры и спортивны, как у 911 или 718, но фамильная ДНК безошибочно узнаваема. Он управляется как Porsche, независимо от того, мчитесь ли вы по извилистой задней дороге или пытаетесь сохранить интерес во время очередного школьного перерыва.

Конечно, это Porsche, и выбор модели и опций может кардинально изменить поведение Macan. Четырехцилиндровый двигатель во внедорожнике Porsche поначалу может показаться немного неубедительным (тем более, что это, по сути, двигатель Audi), но он обеспечивает конкурентоспособность в сегменте компактных роскошных внедорожников.

Он не поразит вас воображение, но он также достаточно быстр, чтобы вы не смотрели на значок Porsche на рулевом колесе и не спрашивали: "Правда?". Автоматическая механическая коробка передач PDK, с которой он работает в паре, значительно улучшает его характеристики благодаря молниеносным реакциям и переключениям передач.

Macan T берет этот базовый силовой агрегат и дополняет его набором функций, ориентированных на производительность, которые являются стандартными или опциональными для Macan S и Macan GTS (но не для базовой модели). Он усиливает поршивость Macan и не страдает от своего двигателя, кроме отсутствия звукового драматизма. Мы бы с радостью выбрали его вместо Macan S, чтобы сэкономить немного денег и бензина, а также получить преимущество в управляемости за счет меньшего веса на передних колесах.

Если же вы ищете более захватывающее ускорение, то вам стоит обратить внимание на Macan GTS. Он также получит все эти характеристики (и даже больше) плюс лучшее ускорение из всех возможных. Единственный способ превзойти его на прямой — это BMW X3 M Competition (если только вы не используете электропривод), но он страдает от жесткой езды, с которой вам не придется иметь дело в Macan.

Какова цена Macan в 2023 году?

Цена на Porsche Macan намного выше, чем на другие компактные внедорожники класса люкс. Например, на $13 000 или $18 000 больше. Он также обычно поставляется с меньшим количеством стандартного оборудования, хотя включение адаптивного круиз-контроля, по крайней мере, приветствуется в 2023 году.

Нет, вы платите за превосходные технические и эксплуатационные характеристики, что является ценностным предложением, которое сложнее выразить количественно, чем сравнить цену и список оборудования. Кроме того, эксклюзивность владения чем-то со значком Porsche.

Важно также отметить, насколько широки возможности индивидуализации Macan. От ярких цветовых решений (включая возможность окраски по образцу) до огромного количества улучшений характеристик — с Macan вы сможете приблизиться к своему "идеальному автомобилю" гораздо ближе, чем с его конкурентами. Однако за это приходится платить.

Мало того, что такие функции персонализации, как цветные ремни безопасности, стоят дорого, вам также придется доплатить за такие вещи, как сиденья с памятью, предупреждение о слепых зонах и беспроводная зарядка, будь то в пакетах или по выбору. Очевидно, что в таком подходе есть свои плюсы и минусы.

Все приведенные ниже цены на Macan 2023 года включают в себя стоимость доставки в размере $1 450.