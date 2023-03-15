2022 GMC Hummer EV. Заметки водителя: мы не можем перестать говорить о Crab Walk

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Пикап 2022 GMC Hummer EV Pickup бросает вызов разуму и здравому смыслу во многих отношениях. Это пикап, который весит более 9 000 фунтов, но разгоняется от 0 до 60 миль в час примерно за 3,0 секунды. Это звучит как нечто, чего стоит бояться, но это также то, что вы хотите испытать. Заставить что-то настолько тяжелое двигаться так быстро — это подвиг инженерной мысли, но именно это и принесла нам революция электромобилей.

GMC заставляет Hummer так же быстро подниматься и двигаться благодаря трем электродвигателям — одному спереди и двум сзади — которые в сумме дают 1000 лошадиных сил и 1200 фунт-фут крутящего момента. Вся эта мощь высвобождается в режиме Watts To Freedom (WTF).

Ваше сиденье начинает урчать, пневматическая подвеска опускает вас на землю, а через динамики звучит электризующий саундтрек, соответствующий вашим нажатиям на педаль газа. Запуск этого супертрака — это событие каждый раз, а благодаря его сверхвысокой высоте и внедорожным способностям, его можно отправить по любимой трассе. Это при условии, что трасса достаточно широкая, чтобы на ней мог поместиться гигантский Hummer. Вязкие вездеходные шины не позволяют Hummer быть даже в меру интересным, когда вы исследуете его управляемость… но кого это волнует.

Это модель Edition 1, что означает, что он полностью оснащен всеми опциями, которые только можно себе представить. Поэтому его цена составляет $110 295. Для тех характеристик и возможностей, которые здесь представлены, эта цифра звучит удивительно правильно. Она также соответствует статусу Hummer как супергрузовика, в котором вы получаете все, что только можно пожелать, в одном пакете, позволяющем ездить везде и делать все, что угодно.

Hummer EV — это самый большой автомобиль рок-звезды за последнее время. В буквальном смысле. Он огромен и привлекает тонну заслуженного внимания. Дизайн Hummer — точная копия, особенно решетка радиатора, фары и расширенные крылья. Он выглядит соответствующе. За 110 000 долларов он должен обладать и некоторыми достоинствами, и эта версия 1 обеспечивает Super Cruise, Watts to Freedom и CrabWalk, не говоря уже о задней двери MultiPro от GMC и съемной крыше Sky Panel.

Он ощущается быстрым, как и ожидается от автомобиля мощностью 1000 л. с., и он потрясающе маневренный. Обычная функция подруливания четырех колес, которая работает аналогично тем, что предлагают различные другие автомобили, позволяет Hummer легко и уверенно поворачивать. Тестируемый получил около 60 миль заряда на пункте зарядки за 20 минут, так что не так быстро, как возможно, но это было полезно.