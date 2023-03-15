2023 Toyota Sienna Platinum AWD — другой гибридный фургон

В последнее время быть фанатом фургонов — самое подходящее время, поскольку на рынке появляется все больше стильных моделей с крутыми технологиями. Одним из таких автомобилей является Toyota Sienna, который отличается смелыми линиями, вдохновленными Supra, но, что более важно, это первый Sienna, предлагаемый с гибридной силовой установкой. Фактически это единственный вариант силового агрегата.

Это делает ее единственным настоящим конкурентом предыдущего лонг-термера Autoblog — подключаемого гибрида Chrysler Pacifica Hybrid.

Эта гибридная силовая установка в некоторых ключевых аспектах является настоящей изюминкой Sienna. Он сочетает в себе 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с электродвигателем и eCVT, обеспечивая суммарную мощность 245 лошадиных сил.

А в случае нашей модели он оснащен вторым электромотором сзади, чтобы обеспечить полный привод, хотя и с тем же количеством лошадиных сил. Гибрид с полным приводом является уникальной чертой Sienna в этом сегменте — Pacifica доступен с полным приводом только на бензине. Sienna также имеет впечатляющие показатели экономии топлива: 36 mpg в сочетании для переднеприводной версии и 35 с полным приводом, и нам не терпится увидеть, как экономия топлива проявляется в реальном мире.

Этот минивэн занимает второе место по продажам в сегменте, уступая лишь Chrysler Pacifica, так что в нем должно быть что-то, что нравится людям.

Тот факт, что Sienna является гибридом, является важной причиной, по которой мы хотели провести в ней больше времени. Нам действительно интересно посмотреть, как будет обстоять дело с экономией топлива, которая является одним из самых больших преимуществ трехрядного автомобиля. И, имея предыдущий опыт с Pacifica Hybrid, будет интересно посмотреть, как он сравнится с чем-то, что может работать на электричестве десятки миль на одной зарядке. Нам также интересно посмотреть, как нам понравится реализация (или нереализация) Toyota использования четырехцилиндрового двигателя вместо V6 от Chrysler.

Наша Sienna доведена до максимума. Это самый высокий уровень отделки, Platinum, который начинается с 52 930 долларов. Она окрашена в цвет Predawn Grey Metallic, который, как и другие цвета, является бесплатной опцией. Он стоит на мощных броских хромированных легкосплавных дисках, хотя и более скромного 18-дюймового размера, которые поставляются с полноприводной трансмиссией, опция стоимостью $760. Другие стандартные внешние характеристики включают светодиодные фары и противотуманные фары, зеркала с подогревом и электроприводом и двери с электроприводом.

Интерьер отличается большим количеством функций. Все сиденья покрыты обивкой Noble brown, которая представляет собой кожу для первых двух рядов и искусственную кожу для третьего. Передние сиденья имеют электрорегулировку с подогревом и вентиляцией.

Рулевое колесо также подогревается. Сиденья второго ряда могут сдвигаться далеко назад и имеют огромные раскладывающиеся оттоманки. Автоматический климат-контроль имеет четыре зоны, с управлением для задних пассажиров. 9-дюймовая мультимедийная система оснащена навигацией, Apple CarPlay и Android Auto и подключена к 12-динамиковой аудиосистеме JBL. Беспроводное зарядное устройство для телефона позволяет заряжать ваши устройства, а 10-дюймовый дисплей на лобовом стекле дополняет приборы, которые имеют собственный 7-дюймовый экран. Сверху находится люк, а водитель может развлекаться, разговаривая с пассажирами сзади с помощью бортового интеркома.

Как и большинство Тойот, Sienna имеет множество стандартных функций безопасности, а наш Platinum — еще больше. Она оснащена автоматическим экстренным торможением спереди и сзади, системой удержания в полосе движения, системой контроля слепых зон, передними и задними датчиками парковки, камерой объемного обзора, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о пересечении проезжей части сзади, автоматическими фарами и системой помощи при старте на подъеме.

Для модели Platinum доступно очень мало опций, но в нашей комплектации их несколько. В дополнение к полному приводу, наш Sienna имеет пакет развлечений для задних сидений, который состоит из двух 11,6-дюймовых HD-экранов и пары наушников. Это дорогостоящая опция стоимостью 1 415 долларов.

Второй по стоимости опцией является тягово-сцепное устройство стоимостью 935 долларов. За 300 долларов мы получили инвертор мощностью 1 500 Вт с парой бытовых 120-вольтовых розеток. Резиновые коврики стоили $260, приборная камера — $349, а брызговики — $149.

В целом стоимость Sienna составила 56 348 долларов, включая 1335 долларов за доставку. Следите за нами в течение следующего года, когда мы испытаем Sienna на прочность.

Для справки

1 дюйм равен 2,54 см