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Дмитрий Соколов

Белый сигнал на светофоре: пешеходы за углом или роботы могут ехать

3:16
Авто

В первых числах марта в России был утверждён новый световой сигнал на светофоре белого цвета. Аналогичные изменения грядут и на перекрёстках Европы и США. Однако, в нашей стране и за рубежом белый свет светофора предназначен для разных категорий водителей. Если в России это будут шофёры-люди, то в Европе и США — роботы.

Белый сигнал на светофоре: пешеходы за углом или роботы могут ехать

Осторожно: хитрый пешеход

Автомобилисты и мотоциклисты в России привыкли, что пешеходные переходы обозначаются "зеброй", а их регулирование происходит красным, жёлтым и зелёным сигналами светофора.

В городах нередко возникают ситуации, когда участнику дорожного движения после пересечения перекрёстка нужно повернуть направо, где расположен пешеходный переход, не видимый до проезда перекрестка. Неудивительно, что на таких пешеходных переходах часто происходят ДТП. Для того, чтобы избежать этого, был придуман белый сигнал светофора. Он укажет, что за поворотом находится пешеходный переход и лучше не разгоняться при проезде перекрестка.

Нововведение вступило в силу с 1 марта этого года. Однако, если в России белый сигнал светофора призван помочь водителям избежать дорожно-транспортных происшествий, то за границей его введение станет очередным шагом к уничтожению профессии водителя такси.

Белый сигнал: роботы могут ехать

Ни для кого не является секретом, что в мире активно идёт роботизация средств передвижения. На улицах ряда европейских городов уже движутся автобусы, управляемые компьютерами вместо водителей. На очереди массовое внедрение такси, где в качестве шофёра будет робот-автопилот.

Когда это произойдёт, огромное количество водителей такси останется без работы, а ведь это одна из самых массовых профессий на планете. Только в Мехико количество таксистов превышает 60 тысяч человек, а в Москве их число больше 21 тысячи.

Учитывая активную роботизацию техники с внедрением вместо водителей искусственного интеллекта, не исключено, что в ближайшие несколько лет основная масса таксистов в Европе и США, а затем и в России будет вынуждена искать новое место работы.

Светофоры с белым светом для роботов будут работать в очень интересном режиме. Увидев их, робот водитель воспримет этот сигнал как указание "Делай, как я".

Автомобиль, управляемый искусственным интеллектом, в этом случае будет двигаться, как машина впереди. Движется "вожак", нужно ехать и "ведомому" роботу-водителю. Если он стоит, то робот тоже остановится.

Считается, что наличие подобного белого знака на светофоре существенно снизит расход топлива и сократит пробки. В этом случае машины, управляемые роботами, будут двигаться синхронно, будто стая насекомых. Вот только как в этом случае поступать водителям-людям, непонятно.

Мир меняется прямо на наших глазах, будем надеяться, что все перемены — к лучшему.

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Автор Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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