Обзор Lexus NX 2023 года: Вы захотите гибрид

Lexus NX

Lexus NX 2023 года выпуска был представлен нам как абсолютно новый кроссовер в прошлом году, и то, чем он был хорош тогда, остается актуальным и сегодня. Есть четыре различных варианта силовых агрегатов — нехватки выбора нет, и два гибридных варианта — это просто наш выбор.

Более бюджетным вариантом является 350h — обычный гибрид, но 450h+ PHEV добавляет дополнительный импульс производительности за счет большей мощности и впечатляющего запаса хода на электротяге в 37 миль. Конечно, 450h+ стоит дороже, но за эту цену вы получаете большие возможности и определенно экономите деньги на бензине.

Lexus немного подводит нас некоторыми неприятными технологиями в интерьере, включая новейшую информационно-развлекательную систему Lexus и необычную зависимость от доступного дисплея вверху головы для управления различными функциями. NX не должен быть вашим лучшим выбором в сегменте компактных кроссоверов класса люкс, если вам нужна максимальная практичность — если вам нужен более крупный Lexus, то RX вполне подойдет.

NX также не находится на вершине списка, когда речь идет об удовольствии от вождения. Модели F Sport Handling немного улучшают динамику, но никогда не переступают порог внедорожника, ориентированного на производительность, как Alfa Romeo Stelvio или BMW X3 (даже Acura RDX обеспечит большее вовлечение). Эффективность и стремление к роскоши в стиле Lexus — что, надеюсь, означает надежность в долгосрочной перспективе — вот две главные причины поставить NX на первое место в вашем списке.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Lexus NX?

Если при беглом взгляде на экстерьер второе поколение NX трудно отличить от предшественника, то о салоне этого сказать нельзя. NX получил обновленный интерьер, лишенный старого глупого информационно-развлекательного интерфейса с сенсорной панелью, которому Lexus пообещал следовать, когда эта модель была представлена в 2014 году. Новый сенсорный экран (да, сенсорный экран) расположен на центральной стойке, которая больше не выступает в пространство переднего пассажира.

Вместо этого он располагается над вогнутой центральной консолью, на которой находится новый, вдохновленный Prius селектор коробки передач. Базовая компоновка практически ничем не отличается от основной модели Toyota RAV4, а используемые материалы соответствуют Lexus. Тем не менее, мы могли бы обойтись без глупых электронных дверных ручек.

Хотя обновленный дизайн салона помогает идентичному в остальном NX не выглядеть совсем уж несвежим, самые большие обновления носят технологический, а не эстетический характер. Новая информационно-развлекательная система оснащается стандартным 9,8-дюймовым экраном со специальными физическими кнопками управления климат-контролем или дополнительным 14-дюймовым устройством, которое включает в себя специальное сочетание сенсорных и физических элементов управления, встроенных в нижнюю рамку экрана.

Независимо от выбранного варианта, вы получите физический регулятор громкости. Эта система представляет собой значительное улучшение по сравнению с той, что была в предыдущей модели NX (и практически во всех других моделях Lexus), но в ней отсутствует функция разделения экрана и некоторые другие базовые элементы, например, выделенный главный экран.

Переход между встроенными функциями Lexus, такими как радио или навигация, и стандартными беспроводными экранами Apple CarPlay/Android Auto — это постоянный источник разочарования от нажатий.

Информационно-развлекательный экран установлен на панели, которая сливается с дисплеем приборов, который сам по себе имеет 7-дюймовый экран. Доступно шестидесятичетырехцветное окружающее освещение, а также беспроводная зарядка и странный 10-дюймовый head-up дисплей (на фото справа вверху), который управляется с помощью немаркированных кнопок на рулевом колесе.

Это странно и сложно в использовании. В стандартную комплектацию также входят встроенные потоковые музыкальные сервисы, такие как Apple Music, цифровой телефонный ключ, пользовательские профили для настроек автомобиля, цифровое зеркало заднего вида, а также ассистент AI, реагирующий на естественные речевые команды.

Каково управлять NX?

Модернизация силовых агрегатов NX превратила его из одного из наименее мощных компактных кроссоверов в один из самых сильных на бумаге, но это все еще не совсем модель, ориентированная на производительность. Подключаемый гибрид 450h+ и турбомотор 350 мощные, но тяжелые, а мягкая подвеска NX (даже в версии F Sport) делает ставку на комфорт.

Рулевое управление также лишено обратной связи, а перевод автомобиля в режим Sport добавляет слишком много усилий, как будто это все, что нужно, чтобы сделать управление автомобилем увлекательным. Старый трюк, но не эффективный. Поездка, как и полагается, комфортна, и хотя большие колеса F Sport добавляют некоторую жесткость при ударе, адаптивная подвеска помогает сгладить неровности.

Что касается выбора силовых агрегатов, мы бы остановились на гибридах. Базовый двигатель взят прямо из Toyota RAV4, и он чувствует и звучит точно так же. Мощность ничем не примечательна для роскошного автомобиля, и даже если это вас полностью устраивает, довольно курсовая нота двигателя, которую мы с трудом терпим в RAV4, просто неприлична в Lexus. Гибридная трансмиссия, которая гораздо более утонченная, чем гибридная трансмиссия последнего NX, является лучшим выбором, особенно потому, что она поставляется с большим преимуществом в экономии топлива (даже если она тоже общая с RAV4).

Турбодвигатель нового 350-го оснащен большим преимуществом в мощности, которое вы определенно захотите получить, если вышеупомянутая "мощность непримечательна для роскошного автомобиля" задела вас за живое, но, как уже говорилось ранее, он вряд ли утвердит NX в качестве выбора производительности. Подключаемый гибрид 450h+ добавляет кучу плавной, мгновенной мощности на низких оборотах, и поэтому является лучшим выбором для достижения идеального баланса производительности и расхода топлива.

Сколько стоит NX 2023 года и какие функции доступны?

NX может быть представлен в шести различных вариантах, начиная с NX 250 по цене $40 905. Эта модель FWD является довольно скромной, предлагая синтетические сиденья, регулируемые в восьми направлениях передние сиденья, аудиосистему с 10 динамиками и беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

В стандартную комплектацию входят светодиодные фары и ДРЛ, а также боковые зеркала с автоматическим затемнением.

Модели более высокого класса, такие как 350h и 450h+, доступны с такими роскошными функциями, как превосходная аудиосистема Mark Levinson с 17 динамиками, интегрированная навигация (с 12-дюймовой информационно-развлекательной системой), подогрев рулевого колеса и подъемная дверь с электроприводом, среди многих других.

В каждой комплектации выше базовой в стандартную комплектацию входит AWD и все более мощные силовые агрегаты и комплектации интерьера. Как турбированный NX 350 AWD, так и NX 450h+ могут быть оснащены пакетом F Sport, который добавляет адаптивные амортизаторы, сиденья F Sport с увеличенными болтерами, 20-дюймовые колеса с черной окраской и многое другое. Вот полная разбивка по комплектациям с учетом стоимости доставки:

NX 250: $$40 905

NX 250 AWD: $42 505

NX 350 AWD: $44 665

NX 350 F Sport Handling AWD: $50 215

NX 350h AWD: $44 255

NX 450h+ AWD: $58 855

NX 450h+ F Sport Handling AWD: $61 055