Обзор Cadillac CT4 2023 года: Спортивный компактный автомобиль Caddy отлично едет по дорогам

Cadillac CT4

Если седану Cadillac CT4 2023 года не хватает пространства и изысканности, он компенсирует их стоимостью и характером. Компактная четырехдверка базируется на интересной заднеприводной компоновке, но также предлагает полный привод для тех, кто живет в снежном поясе или просто предпочитает стабильность четырех управляемых колес.

Он хорошо управляется, а его подвеску трудно подвести. Но самой захватывающей перспективой, безусловно, является CT4-V Blackwing с твин-турбо V6, который ставит его в один ряд с более мощными седанами, такими как BMW M3. В стандартную комплектацию Blackwing входит даже механическая коробка передач.

По своей сути, CT4 — это Cadillac начального уровня, что влечет за собой определенные недостатки, такие как тесное заднее сиденье и маленький багажник — не идеальный вариант для перевозки четверки на поле для гольфа.

Интерьер также не самый привлекательный и не самый качественный, но для автомобиля, цена которого начинается от 30 000 долларов, это вполне приемлемо. И эта цена также помогает сделать CT4 привлекательной покупкой. Учитывая, насколько интересно и комфортно управлять автомобилем, CT4 может стать идеальным выбором для ежедневного вождения.

Что нового для 2023 года?

Позже в этом году мы увидим три версии CT-4 Blackwing, вдохновленные треком: Sebring IMSA Edition, Watkins Glen IMSA Edition и Road Atlanta IMSA Edition. Не стоит радоваться улучшению характеристик; это пакеты внешнего вида. Но они будут редкими: будет построено всего 99 экземпляров каждого.

В остальном новинок не так много. CT4 и CT4-V получили новые, дополнительные цвета окраски: Radiant Red Tintcoat, Silver Metallic и Midnight Steel Metallic. CT4-V Blackwing получит эти цвета, а также Maverick Noir Frost для версии Sebring IMSA Edition, которая появится позже. Он также получит крошечную надпись "Blackwing" на заднем V-образном значке.

Каковы интерьер и автомобильные технологии CT4?

Мы критиковали дизайн и качество интерьеров других автомобилей Cadillac, и хотя интерьер CT4 ужасно похож на них, его более низкая цена и позиционирование на рынке делают его гораздо более конкурентоспособным и, в общем, приятным. Возможно, он не так выразителен, как Mercedes CLA-Class, но за эти деньги, мы думаем, вы не будете разочарованы. Более дорогие модели могут быть оснащены такими функциями, как массажные передние сиденья и Super Cruise (позднее появление).

Информационно-развлекательная система управляется 8-дюймовым сенсорным экраном с парой дублирующих ручек управления, которые лучше подходят для прокрутки списков воспроизведения, радиостанций или других функций меню. Одна из них находится рядом с экраном и регулятором громкости, в то время как более крупная расположена на центральной консоли.

Нам очень нравится такая установка, и мы ценим чистый внешний вид и быструю реакцию системы Cadillac. Базовая комплектация включает в себя беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, а также интеграцию Amazon Alexa и возможность выбора зарядки через USB Type-A и Type-C. Модификации включают навигацию, несколько аудиопакетов Bose и эксклюзивную для Blackwing аудиосистему AKG. К ним добавляется беспроводная зарядка.

Каково управлять CT4?

Это действительно весело. Вы можете почувствовать огромную прочность шасси, а также безупречную настройку подвески при движении автомобиля. Вы также просто чувствуете вещи. По сравнению с другими спортивными седанами, такими как BMW 3 Series и Acura TLX, кажется, что между вами и автомобилем меньше подушек и меньше цифр "1" и "0".

Этому в немалой степени способствует рулевое управление: стабильно взвешенное, независимо от режима движения, без излишней регулировки в зависимости от скорости, с подлинной обратной связью, передаваемой через рулевое колесо. В то же время, CT4 кажется гораздо более взрослым и утонченным в своей инженерии, чем различные переднеприводные автомобили, с которыми он конкурирует по цене (Mercedes CLA, BMW 2 Series Gran Coupe).

И, следует отметить, все вышесказанное относится к CT4 Premium Luxury, который мы тестировали. CT4-V поднимается еще выше, особенно если оснащен опциональной подвеской MRC 4.0. Она настолько совершенна, насколько может быть совершенен (суб)компактный спортивный седан, и при этом обеспечивает роскошную езду на улице.

Механическая коробка передач прекрасно переключается и включает в себя функции подбора оборотов, переключения без перерыва, контроля запуска и блокировки линии для тех, кто стремится извлечь каждую унцию производительности из своего автомобиля.

Если и есть недостаток в производительности, то это выбор четырехцилиндровых двигателей. Оба они довольно гравийные и не похожи на шелковисто-гладкие мельницы, предлагаемые BMW или Acura, в частности.

Турбодвигатель 2,7-литрового двигателя также имеет заметно свистящий выпускной тракт. Однако о производительности спорить не приходится. Базовый 2,0-литровый двигатель вполне конкурентоспособен, в то время как 2,7 действительно впечатляет в любом из своих доступных режимов работы.

Мы также являемся большими поклонниками 10-ступенчатой автоматической коробки передач. Она без проблем справляется со своей работой при обычном повседневном вождении, но в режиме Sport автомобиль определяет, когда вы начинаете ездить с энтузиазмом, и автоматически включает другой алгоритм, ориентированный на производительность (он действительно предупреждает вас об этом на панели приборов).

Пониженные передачи остаются выбранными для поддержания высоких оборотов, а при торможении в поворотах переключения вниз выполняются идеально точно по времени. Немногие автоматические системы справляются с этой задачей лучше.

Кроме того, Cadillac добавил в меню свою технологию помощи при движении по шоссе Super Cruise без использования рук. Если говорить о передовых системах помощи водителю, то это, пожалуй, лучшая из них.

Вы можете прочитать о том, каково это — ехать по шоссе, автоматически меняя полосы движения, не держа руки на руле и не нажимая на педали, в нашем обзоре Cadillac Escalade с Super Cruise. GM продолжает совершенствовать эту технологию, которая сейчас работает на более чем 400 000 милях североамериканских дорог.

Какова цена CT4 в 2023 году?

Модель "Luxury" представляет собой CT4 начального уровня. Стандартное оборудование включает 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и задние фонари, передние сиденья с электроприводом (12-позиционные для водителя и 10-позиционные для пассажира; оба с регулировкой поясницы), обивку из кожзаменителя, рулевое колесо с кожаной отделкой, двухзонный климат-контроль, 8-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. и аудиосистему с восемью динамиками.

Premium Luxury добавляет некоторые ключевые функции, чтобы оправдать свое название "Premium", включая технологию помощи водителю, но главным отличием (и причиной для приобретения) является 2,7-литровый двигатель.

Sport позиционируется как альтернатива Premium Luxury для тех, кто предпочитает более молодежный, ориентированный на производительность стиль. Она по-прежнему предлагается исключительно с 2,0-литровым двигателем, но включает затемненную отделку, уникальные колесные диски, а также спортивные поверхности и акценты в интерьере.

CT4-V — это комплектация начального уровня. В стандартную комплектацию входит усовершенствованный 2,7-литровый двигатель, а также механический дифференциал ограниченного скольжения, более мощные тормоза, система Magnetic Ride Control 4.0 и колеса, предназначенные для V-образной версии.

Предлагаются как летние, так и всесезонные шины. И еще есть Blackwing. Стандартное оборудование этого уровня включает в себя все, что есть в CT4-V, плюс более мощный двигатель, стандартные летние шины и, конечно же, механическую коробку передач. Также доступны регистратор технических характеристик и внешние аэродинамические компоненты из углеродного волокна.

Трековые версии Blackwing, которые появятся позже в этом году, включают некоторые обновления внешнего вида, такие как эмблема Cadillac Racing Mondrian на капоте и дверях, логотип IMSA на переднем сплиттере и заднем спойлере, а также пакеты Carbon Fiber 1 и 2 в стандартной комплектации.

Внутри вы получаете 3D-печатный медальон на рычаге переключения передач, табличку "Collector's Series" с VIN-кодом на B-стойке, накладку на порог, на которой написан конкретный трек, в честь которого назван ваш специальный выпуск, а также некоторые варианты цвета и отделки, уникальные для Track Editions.

Существует довольно много доступных опций, большинство из которых объединены в пакеты. Ниже приведены базовые цены для каждой комплектации, включая стоимость доставки в размере $1 395. Autoblog приводит полную информацию о ценах, технических характеристиках и особенностях CT4 и CT4-V (включая Blackwing).

Luxury RWD: $35 790

Luxury AWD: $37 790

Premium Luxury 2.0 RWD: $40 690

Premium Luxury 2.0 AWD: $42,690

Premium Luxury 2.7 RWD: $45,790

Premium Luxury 2.7 AWD: $47,790

Sport RWD: $41,890

Sport AWD: $43 890

CT4-V RWD: $47 990

CT4-V AWD: $48 490

CT4-V Blackwing (только RWD): $62,390

CT4-V Blackwing Track Editions: $TBD