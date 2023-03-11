Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Обзор Cadillac CT4 2023 года: Спортивный компактный автомобиль Caddy отлично едет по дорогам

Авто

Cadillac CT4

Если седану Cadillac CT4 2023 года не хватает пространства и изысканности, он компенсирует их стоимостью и характером. Компактная четырехдверка базируется на интересной заднеприводной компоновке, но также предлагает полный привод для тех, кто живет в снежном поясе или просто предпочитает стабильность четырех управляемых колес.

Обзор Cadillac CT4 2023 года: Спортивный компактный автомобиль Caddy отлично едет по дорогам

Он хорошо управляется, а его подвеску трудно подвести. Но самой захватывающей перспективой, безусловно, является CT4-V Blackwing с твин-турбо V6, который ставит его в один ряд с более мощными седанами, такими как BMW M3. В стандартную комплектацию Blackwing входит даже механическая коробка передач.

По своей сути, CT4 — это Cadillac начального уровня, что влечет за собой определенные недостатки, такие как тесное заднее сиденье и маленький багажник — не идеальный вариант для перевозки четверки на поле для гольфа.

Интерьер также не самый привлекательный и не самый качественный, но для автомобиля, цена которого начинается от 30 000 долларов, это вполне приемлемо. И эта цена также помогает сделать CT4 привлекательной покупкой. Учитывая, насколько интересно и комфортно управлять автомобилем, CT4 может стать идеальным выбором для ежедневного вождения.

Что нового для 2023 года?

Позже в этом году мы увидим три версии CT-4 Blackwing, вдохновленные треком: Sebring IMSA Edition, Watkins Glen IMSA Edition и Road Atlanta IMSA Edition. Не стоит радоваться улучшению характеристик; это пакеты внешнего вида. Но они будут редкими: будет построено всего 99 экземпляров каждого.

В остальном новинок не так много. CT4 и CT4-V получили новые, дополнительные цвета окраски: Radiant Red Tintcoat, Silver Metallic и Midnight Steel Metallic. CT4-V Blackwing получит эти цвета, а также Maverick Noir Frost для версии Sebring IMSA Edition, которая появится позже. Он также получит крошечную надпись "Blackwing" на заднем V-образном значке.

Каковы интерьер и автомобильные технологии CT4?

Мы критиковали дизайн и качество интерьеров других автомобилей Cadillac, и хотя интерьер CT4 ужасно похож на них, его более низкая цена и позиционирование на рынке делают его гораздо более конкурентоспособным и, в общем, приятным. Возможно, он не так выразителен, как Mercedes CLA-Class, но за эти деньги, мы думаем, вы не будете разочарованы. Более дорогие модели могут быть оснащены такими функциями, как массажные передние сиденья и Super Cruise (позднее появление).

Информационно-развлекательная система управляется 8-дюймовым сенсорным экраном с парой дублирующих ручек управления, которые лучше подходят для прокрутки списков воспроизведения, радиостанций или других функций меню. Одна из них находится рядом с экраном и регулятором громкости, в то время как более крупная расположена на центральной консоли.

Нам очень нравится такая установка, и мы ценим чистый внешний вид и быструю реакцию системы Cadillac. Базовая комплектация включает в себя беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, а также интеграцию Amazon Alexa и возможность выбора зарядки через USB Type-A и Type-C. Модификации включают навигацию, несколько аудиопакетов Bose и эксклюзивную для Blackwing аудиосистему AKG. К ним добавляется беспроводная зарядка.

Каково управлять CT4?

Это действительно весело. Вы можете почувствовать огромную прочность шасси, а также безупречную настройку подвески при движении автомобиля. Вы также просто чувствуете вещи. По сравнению с другими спортивными седанами, такими как BMW 3 Series и Acura TLX, кажется, что между вами и автомобилем меньше подушек и меньше цифр "1" и "0".

Этому в немалой степени способствует рулевое управление: стабильно взвешенное, независимо от режима движения, без излишней регулировки в зависимости от скорости, с подлинной обратной связью, передаваемой через рулевое колесо. В то же время, CT4 кажется гораздо более взрослым и утонченным в своей инженерии, чем различные переднеприводные автомобили, с которыми он конкурирует по цене (Mercedes CLA, BMW 2 Series Gran Coupe).

И, следует отметить, все вышесказанное относится к CT4 Premium Luxury, который мы тестировали. CT4-V поднимается еще выше, особенно если оснащен опциональной подвеской MRC 4.0. Она настолько совершенна, насколько может быть совершенен (суб)компактный спортивный седан, и при этом обеспечивает роскошную езду на улице.

Механическая коробка передач прекрасно переключается и включает в себя функции подбора оборотов, переключения без перерыва, контроля запуска и блокировки линии для тех, кто стремится извлечь каждую унцию производительности из своего автомобиля.

Если и есть недостаток в производительности, то это выбор четырехцилиндровых двигателей. Оба они довольно гравийные и не похожи на шелковисто-гладкие мельницы, предлагаемые BMW или Acura, в частности.

Турбодвигатель 2,7-литрового двигателя также имеет заметно свистящий выпускной тракт. Однако о производительности спорить не приходится. Базовый 2,0-литровый двигатель вполне конкурентоспособен, в то время как 2,7 действительно впечатляет в любом из своих доступных режимов работы.

Мы также являемся большими поклонниками 10-ступенчатой автоматической коробки передач. Она без проблем справляется со своей работой при обычном повседневном вождении, но в режиме Sport автомобиль определяет, когда вы начинаете ездить с энтузиазмом, и автоматически включает другой алгоритм, ориентированный на производительность (он действительно предупреждает вас об этом на панели приборов).

Пониженные передачи остаются выбранными для поддержания высоких оборотов, а при торможении в поворотах переключения вниз выполняются идеально точно по времени. Немногие автоматические системы справляются с этой задачей лучше.

Кроме того, Cadillac добавил в меню свою технологию помощи при движении по шоссе Super Cruise без использования рук. Если говорить о передовых системах помощи водителю, то это, пожалуй, лучшая из них.

Вы можете прочитать о том, каково это — ехать по шоссе, автоматически меняя полосы движения, не держа руки на руле и не нажимая на педали, в нашем обзоре Cadillac Escalade с Super Cruise. GM продолжает совершенствовать эту технологию, которая сейчас работает на более чем 400 000 милях североамериканских дорог.

Какова цена CT4 в 2023 году?

Модель "Luxury" представляет собой CT4 начального уровня. Стандартное оборудование включает 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и задние фонари, передние сиденья с электроприводом (12-позиционные для водителя и 10-позиционные для пассажира; оба с регулировкой поясницы), обивку из кожзаменителя, рулевое колесо с кожаной отделкой, двухзонный климат-контроль, 8-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. и аудиосистему с восемью динамиками.

Premium Luxury добавляет некоторые ключевые функции, чтобы оправдать свое название "Premium", включая технологию помощи водителю, но главным отличием (и причиной для приобретения) является 2,7-литровый двигатель.

Sport позиционируется как альтернатива Premium Luxury для тех, кто предпочитает более молодежный, ориентированный на производительность стиль. Она по-прежнему предлагается исключительно с 2,0-литровым двигателем, но включает затемненную отделку, уникальные колесные диски, а также спортивные поверхности и акценты в интерьере.

CT4-V — это комплектация начального уровня. В стандартную комплектацию входит усовершенствованный 2,7-литровый двигатель, а также механический дифференциал ограниченного скольжения, более мощные тормоза, система Magnetic Ride Control 4.0 и колеса, предназначенные для V-образной версии.

Предлагаются как летние, так и всесезонные шины. И еще есть Blackwing. Стандартное оборудование этого уровня включает в себя все, что есть в CT4-V, плюс более мощный двигатель, стандартные летние шины и, конечно же, механическую коробку передач. Также доступны регистратор технических характеристик и внешние аэродинамические компоненты из углеродного волокна.

Трековые версии Blackwing, которые появятся позже в этом году, включают некоторые обновления внешнего вида, такие как эмблема Cadillac Racing Mondrian на капоте и дверях, логотип IMSA на переднем сплиттере и заднем спойлере, а также пакеты Carbon Fiber 1 и 2 в стандартной комплектации.

Внутри вы получаете 3D-печатный медальон на рычаге переключения передач, табличку "Collector's Series" с VIN-кодом на B-стойке, накладку на порог, на которой написан конкретный трек, в честь которого назван ваш специальный выпуск, а также некоторые варианты цвета и отделки, уникальные для Track Editions.

Существует довольно много доступных опций, большинство из которых объединены в пакеты. Ниже приведены базовые цены для каждой комплектации, включая стоимость доставки в размере $1 395. Autoblog приводит полную информацию о ценах, технических характеристиках и особенностях CT4 и CT4-V (включая Blackwing).

  • Luxury RWD: $35 790
  • Luxury AWD: $37 790
  • Premium Luxury 2.0 RWD: $40 690
  • Premium Luxury 2.0 AWD: $42,690
  • Premium Luxury 2.7 RWD: $45,790
  • Premium Luxury 2.7 AWD: $47,790
  • Sport RWD: $41,890
  • Sport AWD: $43 890
  • CT4-V RWD: $47 990
  • CT4-V AWD: $48 490
  • CT4-V Blackwing (только RWD): $62,390
  • CT4-V Blackwing Track Editions: $TBD

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
Эксперт Копейкина: "Чтобы не остаться без сил, важно помнить о балансе "брать — давать"
Нутрициолог: "Не все добавки Омега-3 одинаковые"
РВ: российские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Сватова, применив установку УР-77
RV: опубликованы видеокадры уничтожения позиций ВСУ под Северском в ДНР
«Бахмут падёт, мы подавлены»: украинский военнослужащий рассказал правду о положении ВСУ
Asia Times: наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне
В Харьковской области Украины началась эвакуация населения
The Telegraph: Польша формирует самую большую сухопутную армию в Европе
GM предлагает выплаты наемным работникам, ссылаясь на экономические проблемы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал Владимира Путина как великого воина
Популярное
Боевик ВСУ снял на видео, как его сразила пуля

Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.

РВ: солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля
Медведев о переименовании России в Московию: "Нет, конечно, не Хохляндия"
Медведев объяснил, как будет называться Украина в ответ на попытки навязать Московию
Три ошибки Запада станут смертельными для Украины
Отряд наёмников ВСУ уничтожен при попытке выйти из Бахмута
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Стоимость газа в ЕС поднялась выше $500 за тысячу кубометров
CNN сообщил о применении ВС РФ уникальной ракеты на Украине
Россия уничтожит любую страну НАТО из-за войск на Украине — политик Янг
Россия уничтожит любую страну НАТО из-за войск на Украине — политик Янг
Последние материалы
Рожденные 12 марта под знаком зодиака Рыбы решительны и выносливы
Эксперт Копейкина: "Чтобы не остаться без сил, важно помнить о балансе "брать — давать"
Нутрициолог: "Не все добавки Омега-3 одинаковые"
Обзор Cadillac CT4 2023 года: Спортивный компактный автомобиль Caddy отлично едет по дорогам
РВ: российские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Сватова, применив установку УР-77
RV: опубликованы видеокадры уничтожения позиций ВСУ под Северском в ДНР
«Бахмут падёт, мы подавлены»: украинский военнослужащий рассказал правду о положении ВСУ
Asia Times: наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне
В Харьковской области Украины началась эвакуация населения
The Telegraph: Польша формирует самую большую сухопутную армию в Европе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников