Обзор Volvo XC40 и XC40 Recharge 2023 года: бензин или электричество? Вы не ошибетесь

Volvo XC40 и XC40 Recharge

Volvo XC40 2023 года - это, пожалуй, самый визуально привлекательный субкомпактный внедорожник класса люкс. Он коробчатый, с хорошими пропорциями и фирменным шведским дизайном, который мы так любим. Volvo подтолкнула XC40 в этом году рядом обновлений, и теперь ранее скромные силовые агрегаты стали немного приятнее для жизни (хотя и не отличаются высокой производительностью).

Конечно, вы можете вообще обойтись без них, купив полностью электрический XC40 Recharge, который имеет тот же дизайн, интерьер и практичность, что и бензиновая модель, но действительно усиливает удовольствие от езды за счет резкого ускорения и лучшей управляемости. И, конечно же, не требует остановок на заправке и не выбрасывает CO2.

Хотя XC40 не самый большой в сегменте, он также не самый маленький. Это, а также его утилитарные пропорции делают его более полезным, чем может показаться снаружи. Поклонникам технологий Google понравится информационно-развлекательная система на базе Google, но вы все равно можете использовать Apple CarPlay для потоковой передачи приложений из экосистемы Apple. В целом, XC40 - один из наших любимых субкомпактных внедорожников класса люкс, и, более того, один из немногих, которые мы рекомендуем.

Его размеры, стиль и качество оправдывают его более высокую цену по сравнению с другими моделями, не относящимися к классу люкс. Кроме того, бензиновые версии, особенно модернизированная B5, обеспечивают более высокую стоимость по сравнению с различными конкурентами. Даже электрическая версия Recharge, цена которой резко возросла, по крайней мере, обеспечивает значительное улучшение характеристик за эти деньги.

Что нового для 2023 года?

Модельный ряд XC40, включая XC40 Recharge, получит легкое обновление к 2023 году. Небольшие изменения в дизайне включают новый передний бампер, безрамную решетку радиатора и "пиксельные" светодиодные фары. Также появятся новые цвета и колесные диски.

Обе модели XC40 с бензиновым двигателем получили 48-вольтовые гибридные системы, повышающие эффективность. Внутри Volvo добавляет не кожаную обивку в Recharge, и все модели получают информационно-развлекательную систему на базе Google, которая ранее была эксклюзивной для Recharge.

Каковы интерьер и автомобильные технологии XC40?

Интерьеры Volvo очень аккуратны и архитектурны с точки зрения дизайна, и XC40 не является исключением, даже если его специфический дизайн не совсем подражает другим моделям. Он приятно прост, в его основе лежат удобные, качественные материалы и шведский дизайн.

Текстильная обивка входит в стандартную комплектацию, а роскошная кожа доступна. Кроме того, для XC40 Recharge предлагаются более экологичные альтернативы, не связанные с кожей, такие как текстиль Volvo "Microtech" или смесь шерсти (вверху, внизу справа).

Помимо дизайна, одним из отличий XC40 от своих братьев и сестер (и конкурентов) является продуманная конструкция центральной консоли. Она оснащена множеством больших, удобных отсеков для хранения, фиксации и зарядки устройств, а также полезными подстаканниками и вместительным отсеком под подлокотниками.

Есть даже небольшой отсек, специально предназначенный для мусорного ведра. Очевидно, что в XC40 было много заботы и размышлений.

Здесь также много технологий, от стандартного 9-дюймового вертикально ориентированного информационно-развлекательного экрана на базе Google до 12-дюймовой цифровой приборной панели.

Мы ценим внедрение технологий, и даже если вы не хотите полностью переходить на приложения Google, Apple CarPlay работает так же хорошо с этой информационно-развлекательной системой. Тем не менее, использование встроенных карт Google Maps (они даже отображаются на панели приборов) в качестве навигационной системы и Google Assistant для голосовых команд делают эту информационно-развлекательную систему более похожей на продолжение смартфона, чем все остальные.

Какова цена XC40 в 2023 году?

Цены на модель XC40 B4 FWD Core 2023 года выпуска начинаются с 37 645 долларов США, включая дорожный сбор. Модель B5 стоит всего на 2 000 долларов дороже, что на самом деле является выгодной сделкой, учитывая, что вы получаете полный привод и значительно улучшенные характеристики. Доступны три комплектации: Core, Plus и Ultimate.

Стандартная комплектация Core щедра для субкомпактного внедорожника и включает в себя 18-дюймовые колеса, подъемный люк, задние датчики парковки, автоматические стеклоочистители, зеркала с электроприводом, зеркала с автоматическим затемнением (все), автоматический климат-контроль, сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, подогрев передних сидений, текстильную обивку и аудиосистему с восемью динамиками.

В комплектации Plus Volvo предлагает противотуманные фары, систему бесконтактного доступа, передние датчики парковки, панорамный люк, алюминиевую отделку салона, более яркое освещение, сиденье с электроприводом, удлинители подушек на обоих передних сиденьях, складывающиеся с электроприводом задние подголовники и розетку в грузовом отсеке. Заплатив большие деньги за комплектацию Ultimate, вы получите 19-дюймовые колеса, аудиосистему Harman Kardon и множество функций помощи водителю, о которых мы подробно расскажем в следующем разделе.

По набору функций Recharge сопоставим с бензиновым XC40 и также доступен в комплектациях Core, Plus и Ultimate. Одной из заметных опций, которую вы, скорее всего, захотите установить на Recharge, является пакет "Climate", который добавляет тепловой насос (среди прочих приятных мелочей) для значительного увеличения дальности хода в холодную погоду. Стоимость XC40 Recharge начинается от $54 645.

XC40 B4 Core: $37 645

XC40 B4 Plus: $42 045

XC40 B4 Ultimate: $45 795

XC40 B4 Plus: $42 045 XC40 B4 Ultimate: $45 795 XC40 B5 Core: $39 645

XC40 B5 Plus: $44 045

XC40 B5 Ultimate: $47 795

XC40 B5 Plus: $44 045 XC40 B5 Ultimate: $47 795 XC40 Recharge Core: $54 645

XC40 Recharge Plus: $57 345

XC40 Recharge Ultimate: $60 595

Справка:

Volvo — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Головной компанией концерна является компания AB Volvo. Ранее концерн Volvo производил также легковые автомобили, но в 1999 продал своё отделение легковых автомобилей под именем Volvo Personvagnar (Volvo Cars) концерну Ford, который в 2010 году перепродал его Geely.