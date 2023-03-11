Обзор Volvo XC40 и XC40 Recharge 2023 года: бензин или электричество? Вы не ошибетесь

Volvo XC40 2023 года - это, пожалуй, самый визуально привлекательный субкомпактный внедорожник класса люкс. Он коробчатый, с хорошими пропорциями и фирменным шведским дизайном, который мы так любим. Volvo подтолкнула XC40 в этом году рядом обновлений, и теперь ранее скромные силовые агрегаты стали немного приятнее для жизни (хотя и не отличаются высокой производительностью).
Конечно, вы можете вообще обойтись без них, купив полностью электрический XC40 Recharge, который имеет тот же дизайн, интерьер и практичность, что и бензиновая модель, но действительно усиливает удовольствие от езды за счет резкого ускорения и лучшей управляемости. И, конечно же, не требует остановок на заправке и не выбрасывает CO2.
Хотя XC40 не самый большой в сегменте, он также не самый маленький. Это, а также его утилитарные пропорции делают его более полезным, чем может показаться снаружи. Поклонникам технологий Google понравится информационно-развлекательная система на базе Google, но вы все равно можете использовать Apple CarPlay для потоковой передачи приложений из экосистемы Apple. В целом, XC40 - один из наших любимых субкомпактных внедорожников класса люкс, и, более того, один из немногих, которые мы рекомендуем.
Его размеры, стиль и качество оправдывают его более высокую цену по сравнению с другими моделями, не относящимися к классу люкс. Кроме того, бензиновые версии, особенно модернизированная B5, обеспечивают более высокую стоимость по сравнению с различными конкурентами. Даже электрическая версия Recharge, цена которой резко возросла, по крайней мере, обеспечивает значительное улучшение характеристик за эти деньги.
Модельный ряд XC40, включая XC40 Recharge, получит легкое обновление к 2023 году. Небольшие изменения в дизайне включают новый передний бампер, безрамную решетку радиатора и "пиксельные" светодиодные фары. Также появятся новые цвета и колесные диски.
Обе модели XC40 с бензиновым двигателем получили 48-вольтовые гибридные системы, повышающие эффективность. Внутри Volvo добавляет не кожаную обивку в Recharge, и все модели получают информационно-развлекательную систему на базе Google, которая ранее была эксклюзивной для Recharge.
Интерьеры Volvo очень аккуратны и архитектурны с точки зрения дизайна, и XC40 не является исключением, даже если его специфический дизайн не совсем подражает другим моделям. Он приятно прост, в его основе лежат удобные, качественные материалы и шведский дизайн.
Текстильная обивка входит в стандартную комплектацию, а роскошная кожа доступна. Кроме того, для XC40 Recharge предлагаются более экологичные альтернативы, не связанные с кожей, такие как текстиль Volvo "Microtech" или смесь шерсти (вверху, внизу справа).
Помимо дизайна, одним из отличий XC40 от своих братьев и сестер (и конкурентов) является продуманная конструкция центральной консоли. Она оснащена множеством больших, удобных отсеков для хранения, фиксации и зарядки устройств, а также полезными подстаканниками и вместительным отсеком под подлокотниками.
Есть даже небольшой отсек, специально предназначенный для мусорного ведра. Очевидно, что в XC40 было много заботы и размышлений.
Здесь также много технологий, от стандартного 9-дюймового вертикально ориентированного информационно-развлекательного экрана на базе Google до 12-дюймовой цифровой приборной панели.
Мы ценим внедрение технологий, и даже если вы не хотите полностью переходить на приложения Google, Apple CarPlay работает так же хорошо с этой информационно-развлекательной системой. Тем не менее, использование встроенных карт Google Maps (они даже отображаются на панели приборов) в качестве навигационной системы и Google Assistant для голосовых команд делают эту информационно-развлекательную систему более похожей на продолжение смартфона, чем все остальные.
Цены на модель XC40 B4 FWD Core 2023 года выпуска начинаются с 37 645 долларов США, включая дорожный сбор. Модель B5 стоит всего на 2 000 долларов дороже, что на самом деле является выгодной сделкой, учитывая, что вы получаете полный привод и значительно улучшенные характеристики. Доступны три комплектации: Core, Plus и Ultimate.
Стандартная комплектация Core щедра для субкомпактного внедорожника и включает в себя 18-дюймовые колеса, подъемный люк, задние датчики парковки, автоматические стеклоочистители, зеркала с электроприводом, зеркала с автоматическим затемнением (все), автоматический климат-контроль, сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, подогрев передних сидений, текстильную обивку и аудиосистему с восемью динамиками.
В комплектации Plus Volvo предлагает противотуманные фары, систему бесконтактного доступа, передние датчики парковки, панорамный люк, алюминиевую отделку салона, более яркое освещение, сиденье с электроприводом, удлинители подушек на обоих передних сиденьях, складывающиеся с электроприводом задние подголовники и розетку в грузовом отсеке. Заплатив большие деньги за комплектацию Ultimate, вы получите 19-дюймовые колеса, аудиосистему Harman Kardon и множество функций помощи водителю, о которых мы подробно расскажем в следующем разделе.
По набору функций Recharge сопоставим с бензиновым XC40 и также доступен в комплектациях Core, Plus и Ultimate. Одной из заметных опций, которую вы, скорее всего, захотите установить на Recharge, является пакет "Climate", который добавляет тепловой насос (среди прочих приятных мелочей) для значительного увеличения дальности хода в холодную погоду. Стоимость XC40 Recharge начинается от $54 645.
Справка:
Volvo — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Головной компанией концерна является компания AB Volvo. Ранее концерн Volvo производил также легковые автомобили, но в 1999 продал своё отделение легковых автомобилей под именем Volvo Personvagnar (Volvo Cars) концерну Ford, который в 2010 году перепродал его Geely.
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