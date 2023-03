2023 Chevy Colorado выходит на первое место в сегменте среднеразмерных пикапов

Невозможно отрицать, что Chevrolet Colorado 2023 года получил экстремальное обновление, которое значительно ужесточило его облик, с дерзкой передней частью и изрезанными долотом боками.

Новый образец третьего поколения резко контрастирует с предыдущей моделью, которая была похожа не более чем на уменьшенный полноразмерный грузовик. Он не смог воспользоваться преимуществами своего меньшего размера в среднеразмерном сегменте, который все больше определялся воспринимаемой жесткостью и внедорожными качествами. До сих пор Toyota Tacoma владела этой территорией, но Colorado, похоже, собирается бросить серьезный вызов.

Это потому, что изменения также функциональны и выходят за рамки простого дизайна. Переработанный воздушный амортизатор и укороченный передний свес обеспечивают здоровый угол подъема в 29,1 градуса для Z71, который ранее был оснащен низко висящим и трудноудаляемым спойлером, который едва ли смог бы преодолеть парковочный блок, не говоря уже о любом внедорожном препятствии. Предыдущая "внедорожная" модель Z71 даже не могла преодолеть рампу с углом подъема 20,0 градусов по Ramp Travel индексу, что принесло ей нулевую оценку.

Сзади запасная часть была установлена на 2,5 дюйма выше для улучшения дорожного просвета, поскольку больше нет необходимости освобождать место для бака DEF снятого с производства дизельного двигателя.

Благодаря форме складок капота легко видеть местность впереди, а нижние крепления задних амортизаторов менее уязвимы к ударам, поскольку они были смещены ближе к задним пружинам. Другими словами, теперь Z71 может с легкостью отправиться в путь, а комплектации WT (рабочий грузовик) и LT лучше справляются с маневрированием на стройплощадке или дороге со столбами.

Команда инженеров Chevrolet не остановилась на достигнутом. Новый Trail Boss — это бюджетный внедорожник, который располагается ниже ZR2 и при этом превосходит и стоит дешевле Z71. Он сочетает в себе 32-дюймовые шины повышенной проходимости, расширенные крылья и почти такую же широкую стойку, как у ZR2, с 2,0-дюймовым лифтом, который является не только косметическим. По сравнению с WT, LT и Z71, Trail Boss имеет на 1,5 дюйма больше хода передней подвески и на 1,0 дюйм сзади — достаточно, чтобы почувствовать разницу в условиях дикой природы, не говоря уже о рампе RTI.

Его более длинные амортизаторы по-прежнему двухтрубные, а задний дифференциал ограниченного скольжения используется в модели Z71. Если вам нужны амортизаторы Multimatic с золотниковым клапаном и блокируемые передний и задний дифференциалы, то у еще не вышедшего ZR2 они есть, плюс более высокий лифт и еще больший ход задней подвески.

Помимо стремления к легитимности на бездорожье, еще одна тема определяет новый Colorado: упрощение. На этот раз есть только один вариант кабины и спального места — кабина экипажа с кроватью 5 футов 2 дюйма. Это самая популярная конфигурация с нелепо большим отрывом, так что потеря разнообразия в сфере кабин и кроватей не оттолкнет многих покупателей.

Chevrolet сделал шаг навстречу тем, кто хотел бы иметь более длинную кровать, добавив опциональный ограничитель задней двери среднего уровня, который выравнивает ее верхнюю кромку с внутренними выпуклостями крыльев для создания ровного основания для перевозки фанеры или гипсокартона.

Линейка двигателей также была оптимизирована. 2,5-литровая рядная четверка, 2,8-литровая рядная четверка с турбодизелем и 3,6-литровый V-6 ушли в прошлое, их заменил турбированный 2,7-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель, хотя и в трех вариантах. Все они агрегатируются с восьмиступенчатым автоматом, а полноприводные версии (опциональные для WT и LT и единственные для остальных) имеют автоматическую настройку включения полного привода и пониженную передачу 2,72:1.

Данные по топливной экономичности для трех вариантов исполнения отсутствуют, но один из них предположительно более экономичен, чем 2,5-литровая четверка, два — мощнее, чем V-6, а топовый двигатель имеет больший крутящий момент, чем дизель.

Базовая версия 2.7 Turbo с несколько измененным дизайном входит в стандартную комплектацию WT и LT, где она развивает 237 лошадиных сил, 259 фунт-фут крутящего момента и поддерживает тяговое усилие 3500 фунтов. 2.7 Turbo Plus является опциональным для этих автомобилей и стандартным для Z71 и Trail Boss, и его мощность составляет 310 лошадиных сил, 390 фунт-фут и 7700 фунтов тягового усилия, что соответствует Jeep Gladiator как лучшему в классе. ZR2 получает 2.7 Turbo HO (high output), с теми же лошадиными силами, что и Plus, но с 430 фунт-фут крутящего момента; это связано с перепрошивкой программного обеспечения, а не с механическими различиями. Самое интересное: Владельцы Turbo Plus могут заплатить дилеру за калибровку HO при поставке или в любое время после покупки.

О езде на ZR2 мы расскажем позже, а пока мы попробовали все остальные. На асфальте все четыре автомобиля имели общие черты: Их подвески легко впитывают неровности дорожного покрытия без излишней остаточной тряски, и они умело скользят по грубым дорожным покрытиям. Они чувствуют себя гладкими и хорошо собранными, за исключением случайных ударов сзади, которые может произвести любой незагруженный грузовик при наезде на неровность. Все они одинаково приятны для езды по городу, так как плавно управляются и демонстрируют хорошее чувство прямолинейного движения, причем 17-дюймовые шины, установленные на WT, удивительно выделяются.

Базовый двигатель производит достаточное количество бобов для экономичного силового агрегата, возможно, благодаря низкому пику крутящего момента на 1250 об/мин. Однако он звучит немного гравийно, в отличие от 2.7 Turbo Plus, который гораздо менее грубый, но при этом вполне способен перемещать более тяжелые Z71 и Trail Boss без видимых усилий. Мы склонны отдавать предпочтение восьмиступенчатой автоматике перед 10-ступенчатыми агрегатами конкурентов, и это действительно так. Но среди настроек движения нет спортивного режима, который включает в себя Normal, Tow/Haul, Off-Road и Terrain.

На бездорожье Z71 и Trail Boss впечатляют. Их подвески поглощали неровности дороги, не передавая шум или незатухающую тряску в герметичный салон, а их задние дифференциалы с ограниченным скольжением поддерживали движение вперед, даже когда одно заднее колесо поднялось высоко в воздух на косой канаве. Самым ярким моментом, возможно, являются тормоза, которые линейны и тверды при нормальной эксплуатации благодаря использованию электронного усилителя вместо вакуумного.

При выборе режима Terrain этот усилитель поддерживает плавный режим движения на одной педали, диапазон скоростей которого можно настроить, установив рычаг переключения в положение L и подстроив кнопку ручного переключения. В отличие от конкурирующих систем, в настройках Colorado полностью отсутствует пульсация ABS, и мы чувствуем себя как при движении на одной педали в EV, с тонким контролем, позволяющим нам на цыпочках спускаться в кюветы и выходить с другой стороны, даже не думая касаться педали тормоза. Не нравится эта идея? Выберите вместо этого режим Off-Road, и нормальная работа возобновится.

Тема упрощения продолжается и внутри, где все комплектации Colorado от WT и выше оснащаются бесключевым зажиганием, что на самом деле отлично подходит для внедорожников, поскольку не нужно звенеть ключами. Большой 11,3-дюймовый сенсорный экран также является стандартным, и он поддерживает беспроводную интеграцию смартфона и Google Built-In, что немного смешно, учитывая, что последняя функция есть только в новой Honda Accord в комплектации Touring.

Но упрощение также приносит несколько причуд. Кнопка блокировки окон находится на сенсорном экране, так же как и кнопки управления фарами (хотя у последних есть всегда видимый значок доступа). Возможно, это нормально? Блокировка окон — это не то, что мы часто переключаем, а фары настолько полно управляются автоматически, что включаются в сумерках или когда работают дворники. Но наименее привлекательным аспектом могут быть материалы интерьера, которые в целом пластиковые с неубедительной зернистостью, немного слишком блестящие. Trail Boss сохраняет низкую цену за счет того, что он создан на базе WT, поэтому его интерьер также не впечатляет. Но даже в самой роскошной комплектации Z71 приборная панель и подлокотники имеют мягкую на ощупь отделку загадочного резинового происхождения.

Цена выросла, но не до такой степени, особенно если учесть многочисленные усовершенствования. WT с приводом на два колеса стоит $30 695, что едва ли на $1000 больше, чем раньше. Полноприводный WT стоит $33 995, что на $300 меньше, чем раньше. Z71 стоит $41 395, что всего на $900 больше, чем в прошлом году. Что касается Trail Boss, то его цена составляет $38 495. ZR2, который мы попробуем через пару месяцев, будет стоить почти 10 тысяч долларов при цене 48 295 долларов.

Во многих отношениях привлекательность нового Chevrolet Colorado достигла своего исторического максимума. Он прошел путь от маленького пикапа, который не знал, кем хочет стать в жизни, до более уверенного в себе грузовика, который должен привлечь покупателей, предпочитающих активный образ жизни и традиционно тяготеющих к Tacoma. Получится ли это? Мы узнаем наверняка, когда в ближайшие месяцы появятся новые Tacoma и Ford Ranger. Это будет интересно.

Справка:

Chevrolet — марка автомобилей, производимых и реализуемых одноимённым экономически самостоятельным подразделением корпорации General Motors.