2023 Ford Bronco Sport Heritage Editions разыгрывает ретро-карту

Компания Ford продолжает использовать богатую историю своего культового полноприводного автомобиля Bronco, представив два новых специальных издания компактного внедорожника Bronco Sport, вдохновленных ретро-стилем.

Bronco Sport Heritage Edition 2023 и Bronco Sport Heritage Limited Edition отмечают рождение бренда Bronco с классическим пакетом внешнего вида, в котором использованы черты оригинального грузовика 1966 года. Оба варианта имеют белую крышу, белую заднюю эмблему, белые 17-дюймовые алюминиевые диски и белую решетку радиатора с красной надписью BRONCO.

Bronco Sport Heritage Edition, построенный на уровне отделки Big Bend, использует 181-сильный турбированный 1,5-литровый рядный двигатель Ford, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Особенности подвески включают гидравлические упоры передних бамперов и специально настроенные пружины, входящие в пакет систем High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS) от Ford, а также пять выбираемых пользователем режимов "G.O.A.T." для езды по бездорожью.

Интерьер Heritage Edition включает в себя белые акценты в отделке, сиденья из клетчатой ткани, сине-красные акцентные строчки, подлокотник центральной консоли из микрозамши и акценты Navy Pier Blue на дверных панелях и приборной панели. Покупатели могут выбрать один из семи вариантов окраски, включая Robin's Egg Blue — ретро-цвет, основанный на том, который был доступен на оригинальном Bronco.

Более дорогая версия Heritage Limited Edition создана на основе более ориентированного на бездорожье пакета Badlands для линейки Bronco Sport, который отличается более мощной 2,0-литровой рядной "четверкой" с турбонаддувом, двумя дополнительными режимами G. O.A.T., задним дифференциалом с изменяемым крутящим моментом и блокируемым центральным пакетом сцепления для системы полного привода. Наш образец Peak Blue — один из трех доступных оттенков краски, остальные — более светлый Robin's Egg Blue и насыщенный Yellowstone Metallic.

Специфические особенности Heritage Limited Edition включают увеличенные 29-дюймовые шины повышенной проходимости, сиденья с кожаной отделкой и белые вставки на дверях. Центральную консоль украшает табличка в ретро-стиле, а металлическая эмблема Bronco на дверях, выполненная в классическом стиле 60-х годов, привлекает внимание.

Несмотря на то, что в основе Bronco Sport лежит скромная платформа C2, используемая для внедорожника Escape и пикапа Maverick, он оказался неожиданно способным на бездорожье: 2,0-литровый двигатель мощностью 250 л. с. и 277 фунт-фут крутящего момента легко справляется с крутыми оврагами, валунами и глубоким песком, которые представляют собой район долины Джонсона в пустыне Мохаве. (Здесь было проведено так много внедорожных разработок модели, что Ford решил включить географические координаты этой местности в качестве пасхального яйца, спрятанного в молдинге отделки заднего люка).

Алюминиевая противоскользящая пластина, входящая в стандартный пакет оборудования Badlands, облегчает опасения по поводу ударов по днищу Bronco Sport острыми элементами рельефа. Несмотря на скромную высоту Sport, его дорожный просвет в 8,8 дюйма (на шинах 235/65R-17, самых больших из доступных для этой модели) оказывается вполне достаточным для комфортной и бодрой езды по пустыне, когда мы следуем по пыльному следу нашего гида Мелиссы. Она хорошо знакома с возможностями Bronco Sport: в 2021 и 2022 годах она на стоковом Bronco Sport Badlands заняла первое место в 1500-мильном внедорожном ралли Rebelle Rally.

Именно подвеска делает Bronco Sport, и, несмотря на множество доступных режимов движения по бездорожью, этот внедорожник прекрасно справляется даже с мягкой трассой в стандартном режиме. Блокировки системы полного привода и заднего дифференциала более чем достаточно для уверенной езды по глубокому песку.

Однако все это в равной степени относится и к менее ретро-тастичной модели Badlands. Модель Heritage Limited Edition стоит $46 250, она полностью укомплектована и включает в себя почти $5000 функций, которые являются опциональными для Badlands. Если отбросить эти данные, то можно увидеть, что за ретро-облик придется заплатить примерно 2000 долларов. На ступеньку ниже, модель Heritage Edition стоимостью $34 245 представляет собой примерно $1500 надбавку по сравнению с аналогичной моделью Big Bend.

Стоит ли это того? В нескольких милях к востоку от того места, где проводился тест драйв Bronco Sport, классические Bronco, стоковые и модифицированные, заполонили смотровые площадки соревнований по гонкам по пустыне King of the Hammers этого года. Для любителей бездорожья привлекательность этих классических Bronco, возрожденного Bronco и этого ответвления Bronco Sport заключается в сочетании возможностей и эстетики. Bronco Sport Heritage Editions больше склоняется к последнему, но не в ущерб первому.

Справка:

G.O.A.T (Greatest of all time) — величайший (игрок) всех времен

Ford — мериканская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования. Штаб-квартира компании располагается в городе Дирборн в пригороде Детройта в штате Мичиган.