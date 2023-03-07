Chip Ganassi Racing ищет несколько хороших женщин-гонщиц

Легко говорить о повышении разнообразия в автоспорте, но труднее добиться каких-либо долгосрочных изменений. Побудьте на трассе, на любой трассе (хотя некоторые виды спорта работают лучше, чем другие), и станет ясно, что не так уж много женщин работает в гаражах или одевается в костюмы для горячих ям.

Теперь я могу сказать на основании личного опыта — почти 20 лет освещения различных видов гонок — что ситуация стала заметно лучше, чем была, когда я была начинающим репортером автоспорта, и это не просто мое воображение. Графики данных на карьерном сайте Zippia показывают, что соотношение мужчин и женщин среди техников автоспорта изменилось с 96,1 процента мужчин в 2010 году до 92,3 процента в 2021 году.

То есть ситуация улучшается, но при таких темпах потребуется почти столетие, чтобы достичь хоть сколько-нибудь близкого паритета. Это не совсем связано с сексизмом: на работу в автогонках претендует не так много женщин, как мужчин, и часто молодые женщины, изучающие инженерное дело и механику, даже не подозревают, что автоспорт — это вариант.

Именно поэтому такие инициативы, как PNC Bank и Chip Ganassi Racing Women in Motorsport internship, так полезны, и именно поэтому приятно слышать, что Ganassi Racing повторяет программу на 2023 год, планируя продолжить ее в будущем.

Программа Women in Motorsport (WIM) предлагает три оплачиваемые стажировки для работы в командах Indycar Chip Ganassi Racing. Цель программы — привлечь внимание к важности разнообразия при приеме на работу в автоспорт, а также послужить каналом для женщин, изучающих STEM, к получению постоянной работы.

Для Ребекки Хаттон, которая была одной из стажеров 2022 года и которая присоединится к команде Ganassi Racing в качестве инженера по моделированию в 2023 году, все прошло по плану. Хаттон рассказала мне, что знала, что хочет работать в автогонках, но не представляла, что в высокотехнологичном мире современного автоспорта существует так много различных профессий.

"В гоночной команде определенно есть место для женщин", — сказал Хаттон. "Я думаю, что препятствие возникает, когда смотришь гонки по телевизору и видишь, как все эти мужчины летят через стену, а женщин там не видно. Вы не знаете, что есть и как в этом участвовать. Я думаю, многие люди считают, что если ты в гоночной команде, то ты механик". Она рассмеялась и добавила: "Думаю, некоторые из моих друзей до сих пор думают, что я механик".

Хаттон говорит, что ей нравится работать в симуляторах, потому что она может разрабатывать и тестировать различные конструкции шасси и оптимизации и видеть, как данные, которые предоставляет ее команда, дают ощутимую разницу в гонке в следующий уик-энд. "Построение этих симуляторов и создание моделей — это огромная нагрузка в динамике автомобиля, которая была моим любимым предметом в школе. Я просто не знала, что-то, что мне нравилось в школе, связано с ролями в гоночной команде, и я очень рада, что нашла то, что мне так нравится".

Это не только эмоциональная поддержка. Чаттен также предлагает практическую поддержку стажерам, которые могут испытывать страх перед практическим аспектом работы с гаечными ключами. "Мы не всегда сталкиваемся с этим, будучи молодыми женщинами. Есть сомнения в том, сможешь ли ты физически это сделать. Мне всегда нравится развеивать этот миф. Я не очень физически крупный человек, но всегда есть более умный способ сделать свою работу. Всегда можно купить более длинный гаечный ключ или более мощный отбойный молоток".

Для самого Ганасси, человека, чей аккаунт в Twitter содержит сообщения о результатах гонок с хэштегом #ilikewinners, инициатива "Женщины в автоспорте" — это не личные чувства, а создание лучшей гоночной команды. "Послушай, Элана, — сказал он еще до того, как я закончила первый вопрос, — я никогда не был тем, кто делает что-то, потому что хочет поставить галочку. И я делаю что-то не потому, что это круто или актуально. В нашей команде меня интересует одно — производительность".

Женщины, подавшие заявки на участие в этой программе, мотивированы, они несут в себе инновации и влияние, и им просто нужна возможность блеснуть. Женщины в моей команде были инженерами на машине, которая выиграла Себринг в прошлом году, выиграла Indy 500. Они здесь, чтобы выигрывать гонки, и это то, что они приносят в команду".

Он говорит, что замечает настолько большую разницу в энергии и производительности команды, что если бы он мог сохранить в тайне своих новых сотрудников, то сделал бы это. "В каком-то смысле я не хочу, чтобы кто-то знал имена этих женщин. Я не хочу, чтобы кто-то из владельцев других команд знал, потому что не хочу, чтобы они забрали их у меня. Они такие хорошие активы компании. Я шучу, но на высших уровнях этого бизнеса у всех есть все, все одинаковые машины, техника, программное обеспечение. Единственная разница между нашей командой и другими командами — это люди".

Он надеется, что такие программы, как WIM, приведут к тому, что в будущем не нужно будет говорить о соотношении мужчин и женщин в команде, потому что такое сочетание будет настолько нормальным, что об этом не будет смысла говорить.

Одно место, которому, по его мнению, нужно уделять больше внимания, — это сам гоночный автомобиль. Если женщины составляют лишь около 8 процентов от общего числа работников автоспорта, то за рулем их число еще хуже: только 1-2 процента профессиональных водителей — женщины. Ганасси считает, что это может быть связано с тем, когда дети начинают знакомиться с этим видом спорта.

Программа стажировки нацелена на привлечение женщин в колледж и аспирантуру, поскольку инженеры и механики могут переключиться на автоспорт, даже если изначально они планировали заниматься чем-то вроде аэрокосмической промышленности или производства потребительских товаров. Чтобы стать профессиональным гонщиком на уровне Indy или F1, нужно начинать гораздо раньше. "Большинство гонщиков, которые сегодня выступают в этом виде спорта, начали участвовать в гонках в возрасте пяти лет, 20 лет назад.

20 лет назад было очень мало женщин, которые говорили о приходе в автоспорт. А в пятилетнем возрасте их было еще меньше, у них были отец или мать, которые говорили об этом. Но сегодня таких людей гораздо больше, поэтому я думаю, что в ближайшие 10 лет мы увидим больше женщин в небольших сериях".

Тем временем все члены команды Ганасси с нетерпением ждут следующей группы стажеров на 2023 год. "Цель состоит не только в том, чтобы довести число женщин до определенного количества, с которым мы будем чувствовать себя комфортно", — сказала Анджела Эшмор, инженер автомобиля Marcus Ericsson № 8 Indy (на фото вверху). "Цель — создать в итоге лучшую команду, а лучшие команды — это разнообразные команды с уникальным опытом, которые могут привнести различные точки зрения на решение проблем".

Три женщины, которые примут участие в сезоне 2023 года, — это Хейли Хайн, механик из Аризоны, Николь Гудман, специалист по информационным технологиям из Индианы, и Рэген Муди, студентка инженерного факультета из Джорджии. PNC Bank и Chip Ganassi Racing будут принимать заявки на участие в сезоне 2024 года осенью 2023 года.

Справка:

Chip Ganassi Racing with Felix Sabates — автоспортивная организация, выставляющая гоночные команды в нескольких американских автогоночных сериях.