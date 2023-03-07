Maserati GranTurismo 2024 года определяет новое направление суперкаров

Покупка спортивного автомобиля во многом напоминает коллекционирование произведений искусства: Экземпляры с богатейшей историей, принадлежащие крупнейшим именам, стоят больше всего денег. Для высококлассных ценителей Maserati GranTurismo 2024 года выпуска и его стартовая цена около 175 000 долларов США удовлетворяет стремление коллекционера к красоте и скорости.

Хотя внешне совершенно новый GranTurismo может не сильно отличаться от предыдущего поколения, таков был замысел ведущего дизайнера Клауса Буссе. Вместо того чтобы полностью переосмыслить листовой металл GranTurismo, Буссе, который также создал потрясающий MC20, растянул и сформовал и без того стройный профиль предыдущего поколения в такой, который можно было бы оградить знаками "Пожалуйста, не трогать". Редизайн помог снизить коэффициент аэродинамического сопротивления с 0,32 до 0,28, а слегка вытянутая крыша позволила создать достаточное пространство для головы сзади, где действительно могут поместиться взрослые.

Внутри дизайн GranTurismo современен, но не перегружен. С мягкого водительского сиденья более тонкие А-образные стойки улучшают обзорность. Интерьер отделан великолепно простроченной кожей, чего и следовало ожидать при такой цене. Настраиваемая 12,2-дюймовая цифровая панель приборов расположена сразу за рулевым колесом почти идеального размера. В центре приборной панели расположен 12,3-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран, оснащенный беспроводным зеркальным отображением смартфонов Android Auto и Apple CarPlay. Те, кто знаком с операционной системой Uconnect от Stellantis, оценят четкую прорисовку дисплея и простоту использования. Под информационно-развлекательной системой находится интерактивный 8,8-дюймовый дисплей, который управляет климат-контролем.

Самое большое изменение в GranTurismo произошло в отделе силовых агрегатов. Двигатель внутреннего сгорания жив и здоров, даже если теперь он играет вторую скрипку после глупо быстрого, электрического, 818-сильного варианта Folgore. На месте прежнего V-8 от Ferrari стоит Nettuno, 3,0-литровый V-6 с двойным турбонаддувом, который дебютировал в MC20 с 621 лошадиной силой, но для GranTurismo его мощность уменьшена за счет меньшей турбины и специальной калибровки двигателя. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач от ZF является единственным предложением, а чтобы привлечь покупателей, которые сталкиваются с реальными погодными условиями, GranTurismo теперь стандартно оснащается полным приводом.

Модена

Комплектация Modena - это нижняя ступенька лестницы GranTurismo. В своей самой скромной форме 3,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом производит 483 лошадиные силы и 442 фунт-фута крутящего момента, но даже эта мощность превосходит 4,7-литровый V-8 предыдущего поколения. Под нагрузкой и на низких скоростях шумное предкамерное сгорание, которое мы наблюдали в MC20, отсутствует. Двигаясь по автостраде в окрестностях Рима, GranTurismo безупречно выполняет свою главную миссию роскошного гран-турера. Когда режим движения установлен на Comfort, наименее агрессивный из трех настроек, стандартные пневматические рессоры четырехместного купе плывут по шоссе. V-6 гудит на заднем плане, иногда переходя на трехцилиндровый режим работы при небольшой нагрузке на двигатель.

Вращением поворотного диска на рулевом колесе можно включить режим Sport, который обостряет чувства GranTurismo. Усилие на рулевом колесе возрастает, двухрежимный выхлоп всегда открыт, а электронноуправляемые амортизаторы становятся более жесткими. Нажатием кнопки в центре диска выбора режима движения можно переключаться между двумя калибровками подвески; мы, как правило, предпочитаем более мягкую настройку. Восьмиступенчатый автомат ZF, который мы знаем и любим, переключает передачи быстро и с одобрительным "BLAATT!" из выхлопных труб. Если вы слышали Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, это очень похоже на это. При активной системе контроля запуска Maserati утверждает, что Modena разгоняется до 60 миль/ч за 3,9 секунды и достигает максимальной скорости 188 миль/ч.

GranTurismo Trofeo

На ступень выше идет GranTurismo Trofeo, самый мощный вариант с двигателем внутреннего сгорания. При увеличении наддува мощность твин-турбо V-6 возрастает до 542 лошадиных сил и 479 фунт-фут, прирост составляет 59 и 37 соответственно. В то время как Modena использует механический задний дифференциал с ограниченным скольжением, Trofeo оснащается электронным управлением. Система полного привода работает в основном как задний привод, но при изменении тяги до 50% крутящего момента может передаваться на переднюю ось. При чрезмерном использовании дроссельной заслонки хвост Trofeo будет вилять, но передняя ось держит его на поводке.

Модель Trofeo добавляет четвертый режим движения (Corsa) к трем существующим настройкам Modena, а электронные амортизаторы получают еще более жесткую третью настройку. На шоссе Trofeo демонстрирует такую же мягкую езду, как и Modena, а итальянские склоны демонстрируют хороший контроль над кузовом, но самые агрессивные режимы подвески нуждаются в доработке. Даже при самых жестких настройках вертикальные движения часто ощущаются недостаточно задемпфированными.

За исключением внешней отделки из углеродного волокна и специфических элементов интерьера, вариант Trofeo для GranTurismo выглядит очень похоже на Modena, что не позволяет оправдать повышение цены на 31 000 долларов до примерно 206 000 долларов. Заявление Maserati о 3,5 секундах до 60 миль/ч также бросает соль на рану, учитывая бешеный разгон менее дорогих автомобилей, таких как Porsche 911 и Mercedes-AMG SL. Тем не менее, Trofeo достигает заявленной максимальной скорости в 199 миль/ч.

Когда приходит время сбросить скорость, и Modena, и Trofeo используют тормозной пакет производства Brembo. Шестипоршневые суппорты зажимают 15,0-дюймовые поперечно просверленные роторы спереди, а четырехпоршневые суппорты зажимают 13,8-дюймовые поперечно просверленные роторы сзади. Тормоза сильные, но мы бы предпочли большее сцепление с дорогой, чем ощущение "мертвого" хода педали.

Когда Maserati GranTurismo 2024 года появится в США в первой половине этого года, он, может быть, и не станет рекордсменом по скорости, но точно будет привлекать внимание. Внутри и снаружи это лучший GranTurismo, чем прежде, и с ценой начального уровня примерно на 40 000 долларов выше, чем у предыдущего поколения, он определенно должен быть таким.