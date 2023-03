Три мини-автомобиля "битлов" снова вместе

5:43 Your browser does not support the audio element. Авто

"The Beatles" — культовая британская группа, образованная в Ливерпуле в 1960 году. Именно она дала вторую жизнь популярной музыке, а мир узнал, что такое дизайн, стиль, мода. А говорить о том, что она изменила наше представление о музыке и о реалиях — уже банально. В течение полувека всё новые поколения вливаются в стан фанатов Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

От маленьких "куперов" к шкафообразным "роллсам"

Три автомобиля Mini Cooper, которые принадлежали Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго Старру воссоединились впервые за 55 лет, сообщает английская "The Sun". Надо отметить, что битлы всегда были неравнодушны к автомобилям. А если знать, что все авто 1960-х сегодня уже относят к классике — можно чуточку и позавидовать.

Пол Маккартни увидел Aston Martin 1966 года на Лондонском автосалоне в конце 1965-го. Говорили-ли ему о верхнем распределительном вале шестицилиндрового двигателя и более длинной колесной базе — неизвестно. Но это была классика инженера Тадека Марека. Aston Martin DB6 мог разгоняться с 0 до 97 км/ч за 8,4 секунды. Его максимальная скорость была 216 км/ч. С 5-ступенчатой механической коробкой передач этот автомобиль продавался в Великобритании примерно за 5000 долларов, а сейчас его стоимость уже превышает 200 тысяч долларов.

Свой Facel Vega Facel II Ринго Старр приобрёл в 1964 году в комплекте с двигателем Chrysler Typhoon, шасси №HK2. На тот момент стоимость была колоссальной — 6000 долларов. А это годовой доход хорошей британской семьи, которая была обременена не одним ребёнком. И надо сказать, эта машина была более редкой, чем "Астон". Она была французской.

Авто разгонялось от 0 до 97 км/ч за 7,5 секунды и достигало максимальной скорости 213 км/ч. Автомобиль имел 4-ступенчатую механическую коробку передач, а его сегодняшняя стоимость на рынке составляет около 312000 долларов.

После начала битломании во всём мире Джон Леннон в 1964 году приобретает Rolls-Royce Phantom V и кардинально его переделывает. Работа заняла несколько месяцев, и за это время Леннон сдал экзамен по вождению. А группа, выпустив пару ударных альбомов, вложилась в авто некоронованного короля "The Beatles". В машине были установлены

холодильник,

портативный телевизор,

двуспальная кровать вместо заднего сиденья,

радиотелефон, который занимал большую часть багажника,

встроенные проигрыватели и динамики.

Но размер "Роллса" это позволял.

Другую модную на то время GT Iso Fidia Джон купил в 1967 году на выставке в Эрлс-корте. Машинка быстрая и хорошая, да и дорогая впридачу. Хотя, Джону тогда было не до машин.

Чем больше денег, тем больше "Феррари"

Джордж Харриссон купил свой Ferrari Dino 246GT сразу после того, как битлы распались. Понятно, что во времена битлов у него были другие авто, те же мини-куперы, о которых мы ещё поговорим. Тем не менее, Ferrari отлично подходил поп-звезде.

Это был двухместный спортивный автомобиль с трубчатым стальным шасси, двигателем 2418cc V6, 5-ступенчатой механической коробкой передач с дизайном от итальянского кузовного мастера Pininfarina. Конечно, талантливый музыкант на индийском ситаре не мог пройти мимо этнических отсылок. Поэтому заметное место среди его приобретений занял Mini Cooper, раскрашенный в индийских мотивах.

А теперь ещё раз о Куперах. Три автомобиля Mini Cooper, которые принадлежали Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго Старру, "воссоединились" впервые за 55 лет, сообщает английская "The Sun", чему несказанно порадовались поклонники этой группы во всём мире. Увидеть машины можно было на Лондонской выставке классических автомобилей.

Музыканты получили эти машины в качестве подарка после того, как стали кавалерами ордена Британской империи. Отмечу, что королева вручила ордена не за красивые глазки, а за огромный вклад в английскую экономику. В первую очередь, речь шла о продаже английского вельвета за рубеж, чему немало поспособствовали битлы, демонстрируя свои костюмы из модной ткани.

Отмечу, что каждый автомобиль был адаптирован под потребности владельца. А это цвет и начинка. Позже "Мини-купер", принадлежавший Ринго Старру, в 2017 году купила участница Spice Girls Джери Холлиуэлл за 102 тысячи фунтов. Любопытно, что местонахождение машины Леннона неизвестно. Вероятно, разобрали на запчасти и продали по кусочку на аукционе.

И всё же, как пели битлы в "Жёлтой подводной лодке" в детской считалочке "All together now" — мы снова все вместе, пусть даже, если нас и нет за рулём.