Приближается весна, а вместе с ней — сезон путешествий на мотоциклах. В нашей стране традиция использования байков, как средства передвижения, уходит своими корнями в начало ХХ века, а интерес к этому средству передвижения в разные годы проявляли, в том числе, и лидеры страны.
Хорошо известно, что наибольшего расцвета научно-технического прогресса наша страна достигла во времена правления Н. С. Хрущёва. В эти годы первый человек полетел в космос, а также был установлен ядерный паритет со странами Запада. Надо сказать, Никита Сергеевич с юных лет сильно тяготел к различной технике, а мотоциклы были его настоящим коньком.
В юные годы Хрущёв жил под Донецком, в местечке Юзовка. Первой работой будущего главы Советского Союза стала должность слесаря в крупной иностранной компании "Боссе и Генфельд". Деньги платили хорошие, и Никита Сергеевич был вполне доволен своей судьбой до тех пор, пока в кабинете директора предприятия случайно не увидел фотографию иностранного мотоцикла.
Весь следующий месяц молодой слесарь ходил сам не свой, мечтая только об одном: стать обладателем такого же мотоцикла. Купить его было негде, и Никита Сергеевич решил собрать транспорт своими руками. Он приобрёл составные части от разных советских мотоциклов и сконструировал собственный, внешне похожий на тот, который видел на фотографии. На протяжении следующей пары лет юный Хрущёв гордо разъезжал по округе на мотоцикле собственного изготовления.
Следующим руководителем СССР, который, согласно популярной советской легенде, как минимум раз в жизни ездил на мотоцикле, стал Леонид Ильич Брежнев.
В основном в годы застоя жители страны пользовались мотоциклами:
Позднее появились "Ява" и "Иж Планета-Спорт", спроектированный по аналогии с японскими мотоциклами. Кроме того, у этого байка была очень высокая для советской техники надёжность. Пробег первых моделей мотоцикла составлял до 60 000 км.
В народе "Иж Планета-Спорт" почему-то прозвали "Псом", а дорогу в жизнь ему дал лично глава государства. Когда промышленники предложили начать изготовление данного скоростного мотоцикла, власти выступили резко против. В качестве аргумента приводились доводы, что это мотоцикл для стиляг и тунеядцев, который годится только для развлечения молодёжи и не может использоваться в народном хозяйстве. Особенно не понравилась новая техника главному идеологу ЦК КПСС М. А. Суслову.
Всё изменил случай. В начале 1970-х Ижевский завод посетил глава страны Л. И. Брежнев, который очень любил лично водить технику, причём любую. Руководство предприятия предложило ему попробовать проехать на "Иж Планета-Спорт". Как бы сегодня сказали, тест-драйвом Л. И. Брежнев остался очень доволен. Судьба мотоцикла была решена положительно. Вскоре его запустили в производство. Причём, внешне "Иж Планета-Спорт" сильно напоминал японский мотоцикл Kawasaki A1 Samurai, что оказалось символично.
Президент России Владимир Путин тоже любит хорошие современные мотоциклы.
Известен случай, когда во время посещения выставки "Иннопром-2017" глава государства остановился у стенда компаний-производителей автомобилей из Японии Nissan, Mitsubishi и Kawasaki. После беседы с промышленниками глава России заявил, что также ездит на мотоцикле компании Kawasaki. Однако, поскольку официально такой мотоцикл во владении у Владимира Путина не числится, как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава страны ездит на мотоцикле производства Kawasaki, стоящем на балансе в гараже ФСО.
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