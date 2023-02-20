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Дмитрий Соколов

Байкеры из Политбюро: как лидеры СССР на мотоциклах ездили

4:23
Авто

Приближается весна, а вместе с ней — сезон путешествий на мотоциклах. В нашей стране традиция использования байков, как средства передвижения, уходит своими корнями в начало ХХ века, а интерес к этому средству передвижения в разные годы проявляли, в том числе, и лидеры страны.

Байкеры из Политбюро: как лидеры СССР на мотоциклах ездили

Хрущёв: первый байкер СССР

Хорошо известно, что наибольшего расцвета научно-технического прогресса наша страна достигла во времена правления Н. С. Хрущёва. В эти годы первый человек полетел в космос, а также был установлен ядерный паритет со странами Запада. Надо сказать, Никита Сергеевич с юных лет сильно тяготел к различной технике, а мотоциклы были его настоящим коньком.

В юные годы Хрущёв жил под Донецком, в местечке Юзовка. Первой работой будущего главы Советского Союза стала должность слесаря в крупной иностранной компании "Боссе и Генфельд". Деньги платили хорошие, и Никита Сергеевич был вполне доволен своей судьбой до тех пор, пока в кабинете директора предприятия случайно не увидел фотографию иностранного мотоцикла.

Весь следующий месяц молодой слесарь ходил сам не свой, мечтая только об одном: стать обладателем такого же мотоцикла. Купить его было негде, и Никита Сергеевич решил собрать транспорт своими руками. Он приобрёл составные части от разных советских мотоциклов и сконструировал собственный, внешне похожий на тот, который видел на фотографии. На протяжении следующей пары лет юный Хрущёв гордо разъезжал по округе на мотоцикле собственного изготовления.

Брежнев: крёстный отец "Иж Планеты-Спорт"

Следующим руководителем СССР, который, согласно популярной советской легенде, как минимум раз в жизни ездил на мотоцикле, стал Леонид Ильич Брежнев.

В основном в годы застоя жители страны пользовались мотоциклами:

  • "Минск",
  • "Восход",
  • "Урал",
  • "Днепр".

Позднее появились "Ява" и "Иж Планета-Спорт", спроектированный по аналогии с японскими мотоциклами. Кроме того, у этого байка была очень высокая для советской техники надёжность. Пробег первых моделей мотоцикла составлял до 60 000 км.

В народе "Иж Планета-Спорт" почему-то прозвали "Псом", а дорогу в жизнь ему дал лично глава государства. Когда промышленники предложили начать изготовление данного скоростного мотоцикла, власти выступили резко против. В качестве аргумента приводились доводы, что это мотоцикл для стиляг и тунеядцев, который годится только для развлечения молодёжи и не может использоваться в народном хозяйстве. Особенно не понравилась новая техника главному идеологу ЦК КПСС М. А. Суслову.

Всё изменил случай. В начале 1970-х Ижевский завод посетил глава страны Л. И. Брежнев, который очень любил лично водить технику, причём любую. Руководство предприятия предложило ему попробовать проехать на "Иж Планета-Спорт". Как бы сегодня сказали, тест-драйвом Л. И. Брежнев остался очень доволен. Судьба мотоцикла была решена положительно. Вскоре его запустили в производство. Причём, внешне "Иж Планета-Спорт" сильно напоминал японский мотоцикл Kawasaki A1 Samurai, что оказалось символично.

Мотоцикл для президента

Президент России Владимир Путин тоже любит хорошие современные мотоциклы.

Известен случай, когда во время посещения выставки "Иннопром-2017" глава государства остановился у стенда компаний-производителей автомобилей из Японии Nissan, Mitsubishi и Kawasaki. После беседы с промышленниками глава России заявил, что также ездит на мотоцикле компании Kawasaki. Однако, поскольку официально такой мотоцикл во владении у Владимира Путина не числится, как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава страны ездит на мотоцикле производства Kawasaki, стоящем на балансе в гараже ФСО.

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Автор Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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