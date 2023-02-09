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Ирина Гусакова

Отечественные предприниматели стали чаще брать в лизинг авто с пробегом

Авто

В 2022 году в России повысился спрос на автолизинг: по данным аналитического центра компании CARCADE, количество транспортных средств, взятых её клиентами в лизинг в течение прошлого года, выросло на 30%, по сравнению с результатами 2021 года.

Отечественные предприниматели стали чаще брать в лизинг авто с пробегом

Отечественные предприниматели предпочитают брать в лизинг авто с пробегом

Если же смотреть динамику по сегментам, всё не так однозначно. В 2021 году доля в продажах легкового и лёгкого коммерческого транспорта в количественном выражении составляла 78%, тогда как в 2022 году доля уменьшилась до 55%. Напротив, спрос на коммерческий автотранспорт и специальную технику вырос в два раза. Если в 2021 году на сегмент коммерческого транспорта (включающий грузовые авто, тягачи, прицепы и автобусы) приходилось 15%, а на СТ (специальную технику различного назначения) — 7% от общего числа всех лизинговых сделок, то в 2022 году их доли составили 31% и 14% соответственно.

Из-за дефицита нового транспорта представители МСП стали больше приобретать подержанные автомобили: если с января по декабрь 2021 года включительно на эту категорию транспорта приходилось лишь 7% от общего числа лизинговых сделок в ООО "Каркаде", то за эти же месяцы 2022 года их доля выросла до 20%. В пересчёте на автомобили рост показали практически все категории в сегментах как подержанных, так и новых автомобилей, за исключением новых легковых автомобилей: их продажи снизились на 24%. В количественном выражении прирост продаж всех сегментов ТС с пробегом составил 270%. Наибольшую динамику роста показали сегменты КТ и СТ — прирост сделок с участием подержанного транспорта составил более 292% для коммерческой и 300% для специальной техники. Прирост продаж в штуках в сегменте ЛА и ЛКТ с пробегом составил 256%.

Предпочитаемые сроки лизинга остались на прежнем уровне по всем видам колёсной техники. Как и в 2021 году, чаще всего подержанные автомобили оформлялись в лизинг на три года, но если вторым по популярности сроком для подержанных транспортных средств из сегмента КТ и СТ в 2021 году был двухлетний период, то в 2022 году он составляет пять лет. Иными словами, в портфеле компании наблюдается тенденция роста долгосрочного лизинга подержанных коммерческих автомобилей. В целом, по всем сегментам заметен тренд к увеличению доли сделок с графиком более 36 месяцев.

  • В 2022 году самыми выбираемыми марками для вторичного рынка легковых автомобилей в портфеле CARACDE оказались BMW, Mercedes-Benz и Hyundai с долями по количеству проданных штук в сегменте ЛА 15%, 14% и 8% соответственно.
  • Бестселлером в сегменте ЛКТ с пробегом ожидаемо стали различные модели бренда ГАЗ, заняв долю в размере 36%.
  • Моделью-фаворитом в сегменте подержанных грузовых автомобилей стал КАМАЗ 5490. Также интересно отметить прирост по количеству оформленных в лизинг грузовиков КАМАЗ 5490 с пробегом — относительно 2021 года этот показатель составил 294%.
  • Среди полуприцепов с пробегом лидером стал шторный полуприцеп KRONE SD, показав 733% рост востребованности количества сделок с его участием.
  • Бестселлером среди подержанных экскаваторов-погрузчиков стал представитель семейства JCB модели 3CX.

"Вся вышеизложенная динамика и трансформация рынка лизинга находится в объективной логике событий, произошедших в 2022 году. Активные участники лизинговой отрасли были вынуждены подстраиваться и значительно менять структуру своих портфелей. 

Спрос не вырос, а скорее перераспределился внутри сектора: от мелкого к крупному, от нового к б/у, от европейского к китайскому и российскому, от премиального легкового к коммерческому и специализированному транспорту. В отсутствии ассортимента аппетиты снижаются и покупки становятся максимально функциональными, не спонтанными, а практичность и сбалансированность, особенно в цене, как раз и предлагает огромный рынок подержанных автомобилей", — прокомментировал результаты исследования генеральный директор CARCADE Дмитрий Чернышев.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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