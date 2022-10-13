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Автор Ирина Гусакова

Эксперт Беляев: "Владельцам седанов рекомендуется размещать колонку в багажнике"

Авто

Многие автолюбители мечтают приобрести хороший сабвуфер в машину, особенно если уже установлена хорошая магнитола и имеется шумоизоляция, а качество звучания подводит. О том, какая имеется специфика выбора сабвуфера в машину, рассказал читателям Pravda.Ru мастер-консультант ГК "АвтоСпецЦентр Nissan Внуково" Даниил Беляев.

Эксперт Беляев: "Владельцам седанов рекомендуется размещать колонку в багажнике"

Специфика выбора сабвуфера в машину

Выбор места для установки сабвуфера зависит от типа кузова автомобиля. Владельцам седанов рекомендуется размещать низкочастотную колонку в багажнике, а динамик крепить к задней полке автомобиля. Так звук будет равномерно распределяться по всему пространству салона.

В универсалах и хэтчбеках сабвуфер также стоит установить в багажнике, а динамик направить на заднее стекло. При этом необходимо учитывать, чтобы расстояние между музыкальным устройством и стеклом было не меньше диаметра колонки. В кабриолетах низкочастотный динамик нередко устанавливают под сидением. Многие автомобилисты закрывают устройство жёсткой плитой или упаковывают в противоударный ящик.

  • Настройку сабвуфера следует начать с усиления нижних частот. Для этого нужно ослабить интенсивность средних и высоких звуковых волн. Делается это с помощью рычагов, расположенных на панели звукового устройства.
  • Затем выставляется уровень громкости и максимальный показатель частоты фильтра. Оптимальная величина — 80 Гц. Звуки выше этого показателя станут тише, низкие частоты будут доминировать в мелодии.
  • Следующий шаг — регулировка сабсоника. Он отвечает за звучание басов. На 20 Гц они будут хорошо выделяться в общей композиции. На 30-40 Гц басы будут значительно громче остальных частот.
  • После проходит настройка фильтра нижних частот и громкости сабвуфера. При уменьшении первого показателя необходимо увеличить уровень громкости. Так можно регулировать насыщенность звучания всех частот.

При выборе сабвуфера в первую очередь необходимо определиться с его типом. Активный сразу можно устанавливать в автомобиле. В комплекте идёт короб, динамик, усилители и провода для подключения. В набор пассивного вида девайса входят динамик и ящик. Остальные элементы нужно докупать.

Стоит обращать внимание на параметры мощности. Пиковая (Max) показывает предельный уровень звучания. Он может достигать 1 000-2 000 Вт. На максимальном показателе мелодия будет сильно искажаться, басы начнут хрипеть. Номинальная мощность (RMS) обеспечивает комфортное звучание длительное время.

Чтобы мощные басы доставляли удовольствие от звучания, не стоит забывать о качественной защите автомобиля. Низкие частоты увеличивают вибрацию стёкол и могут привести к увеличению имеющихся сколов и трещин. Снизить риск ущерба поможет шумоизоляция салона авто. Проводить её рекомендуется с помощью пенополиэтилена. Мягкий материал хорошо отражает звук и снижает уровень вибрации. Пласты приклеиваются к внутренней поверхности дверей, багажника.

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Как выбрать акустику / усилитель / сабвуфер в машину?
Куратор: Игорь Моржаретто
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