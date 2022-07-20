Как правило, приобретение авто в другом городе связано со значительными трудностями и проблемами, которые способны возникнуть как в процессе сделки, так и во время перевозки транспортного средства. Поэтому крайне важно перед покупкой ознакомиться с основными нюансами и тонкостями такого рода приобретения. И в этом читателям Pravda.Ru основатель сервиса по аренде транспорта Raddy Константин Калинов.
Прежде всего, не стоит спешить. Или хотя бы не подавать виду, что спешите. Потому что продавец, видя, что покупатель приехал из другого города ради его машины и желает как можно скорее подписать договор купли-продажи, чтобы вовремя вернуться домой, начинает завышать цену. Это явление достаточно распространенное, и бороться с ним нужно банальным спокойствием и сдержанностью.
Конечно, в другом городе практически каждый станет нервничать, переживать и торопиться — это норма. Однако вести общение с продавцом стоит без излишней суеты, держаться как можно спокойнее, сдержаннее и всем своим видом показывать, что у вас в распоряжении имеется достаточно времени, чтобы подыскать другой, не менее выгодный вариант, возможно, даже лучше, чем этот (пусть на самом деле это и не так).
При этом будет неплохо держать в голове заранее подготовленные вопросы. Они помогут не растеряться во время осмотра и добиться от продавца нужной информации об автомобиле.
Во время осмотра следует заручиться помощью друга, который сможет беспристрастно оценить состояние авто. И лучше, если он будет из того же города, где покупается машина. Как правило, у покупателя на тот момент взгляд полностью замыливается, потому морально он уже готов на покупку, соответственно, ему труднее заметить даже самые очевидные недочеты. Помощь же компетентного человека поможет их распознать и уберечь от серьезных ошибок.
Хороший вариант — воспользоваться помощью официальных автосервисов. Например, оплатить диагностику и загнать машину на осмотр. Профессиональное исследование позволит найти практически любые дефекты, выявить неисправности и отыскать существенные недостатки, которыми наделен автомобиль. Конечно, за это придется доплатить, но зато вы будете уверен, что приобрели хороший автомобиль, способный прослужить еще не один год.
Также в ходе осмотра следует еще раз запросить у владельца документы, особенно ПТС. Делается это для того, чтобы убедиться, что авто продает его реальный хозяин. Плюс удостовериться, что в паспорте достаточно места для занесения данных о новом владельце. Если же автомобиль продается по доверенности, то нужно проверить документ на подлинность и убедиться, что выдала его реально существующая организация.
Любой авторынок изобилует мошенниками и просто недобросовестными автовладельцами, которые всеми силами пытаются обмануть доверчивых покупателей и втиснуть им, как говориться, ведро с болтами или транспортное средство с обременением.
Перед тем как отправиться на осмотр, стоит пробить машину по существующим базам на наличие тех или иных обременений и обязательно убедиться, что авто не выступает предметом залога и не имеет никаких других юридических ограничений. Также особое внимание стоит уделить тому, участвовал ли автомобиль в серьезных ДТП или нет. Проверить это можно на любом посту ГИБДД или в специализированных программах.
Достаточно распространенной мошеннической схемой считается совместная работа продавцов и сотрудников автомастерских. Например, приехал покупатель на место, посмотрел авто и решил провести более профессиональный осмотр. А так как он не знает города, владелец рекомендует ему тот или иной автосервис, где можно провести якобы хорошую диагностику.
Покупатель едет туда, мастера осматривают автомобиль (естественно, заведомо плохой), кивают головой и говорят: машинка огонь, все на месте, все в порядке, можете спокойно брать и кататься. И вот, значит, покупатель радостный забирает авто, отдает деньги продавцу и едет домой. Но тут по пути машина, конечно же, ломается, человек стоит на трассе, без денег, растерянный и крайне удивленный, почему же авто так неожиданно и быстро сломалось.
В последнее время участились случаи, когда не то что физические лица, но и целые автосалоны пользуются иногородними. Они размещают объявления о продаже авто по очень низкой цене, человек приезжает с готовой суммой денег и желанием купить, подписывает договор, а потом выясняется, что машина куплена в кредит или с навязанным дополнительным оборудованием, ненужными страховками и так далее. Это все надо выяснять заранее и не идти на поводу у продавцов.
Иногда при приобретении машины в другом регионе могут возникнуть проблемы с оформлением документации. Всему виной бюрократические проволочки и желание чиновников (особенно если дело касается приезжих) значительно усложнить данный процесс, сделав его максимально затратным. Бороться с этим достаточно трудно и практически бесполезно.
Регистрировать автомобиль можно как по месту покупки, так и у себя дома. В последнем случае необходимо дополнительно предусмотреть наличие страхового полиса ОСАГО. Если во время транспортировки авто произойдет какое-то серьезное происшествие, страховка возьмет на себя часть расходов по возмещению убытков. Также можно оформить специальную страховку, которая будет действовать на время поездки к месту регистрации.
При покупке машины в другом городе стоит помнить, что в случае решения каких-либо появившихся споров суд может проходить в другом городе, поэтому будут дополнительные временные и финансовые расходы.
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