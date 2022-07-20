Эксперт Калинов: "При покупке автомобиля в другом городе главное не попасть на уловку мошенника"

Как правило, приобретение авто в другом городе связано со значительными трудностями и проблемами, которые способны возникнуть как в процессе сделки, так и во время перевозки транспортного средства. Поэтому крайне важно перед покупкой ознакомиться с основными нюансами и тонкостями такого рода приобретения. И в этом читателям Pravda.Ru основатель сервиса по аренде транспорта Raddy Константин Калинов.

Советы при покупке автомобиля в другом городе

Не спешить

Прежде всего, не стоит спешить. Или хотя бы не подавать виду, что спешите. Потому что продавец, видя, что покупатель приехал из другого города ради его машины и желает как можно скорее подписать договор купли-продажи, чтобы вовремя вернуться домой, начинает завышать цену. Это явление достаточно распространенное, и бороться с ним нужно банальным спокойствием и сдержанностью.

Конечно, в другом городе практически каждый станет нервничать, переживать и торопиться — это норма. Однако вести общение с продавцом стоит без излишней суеты, держаться как можно спокойнее, сдержаннее и всем своим видом показывать, что у вас в распоряжении имеется достаточно времени, чтобы подыскать другой, не менее выгодный вариант, возможно, даже лучше, чем этот (пусть на самом деле это и не так).

При этом будет неплохо держать в голове заранее подготовленные вопросы. Они помогут не растеряться во время осмотра и добиться от продавца нужной информации об автомобиле.

Осмотреть машину

Во время осмотра следует заручиться помощью друга, который сможет беспристрастно оценить состояние авто. И лучше, если он будет из того же города, где покупается машина. Как правило, у покупателя на тот момент взгляд полностью замыливается, потому морально он уже готов на покупку, соответственно, ему труднее заметить даже самые очевидные недочеты. Помощь же компетентного человека поможет их распознать и уберечь от серьезных ошибок.

Хороший вариант — воспользоваться помощью официальных автосервисов. Например, оплатить диагностику и загнать машину на осмотр. Профессиональное исследование позволит найти практически любые дефекты, выявить неисправности и отыскать существенные недостатки, которыми наделен автомобиль. Конечно, за это придется доплатить, но зато вы будете уверен, что приобрели хороший автомобиль, способный прослужить еще не один год.

Также в ходе осмотра следует еще раз запросить у владельца документы, особенно ПТС. Делается это для того, чтобы убедиться, что авто продает его реальный хозяин. Плюс удостовериться, что в паспорте достаточно места для занесения данных о новом владельце. Если же автомобиль продается по доверенности, то нужно проверить документ на подлинность и убедиться, что выдала его реально существующая организация.

Мошенничество

Любой авторынок изобилует мошенниками и просто недобросовестными автовладельцами, которые всеми силами пытаются обмануть доверчивых покупателей и втиснуть им, как говориться, ведро с болтами или транспортное средство с обременением.

Перед тем как отправиться на осмотр, стоит пробить машину по существующим базам на наличие тех или иных обременений и обязательно убедиться, что авто не выступает предметом залога и не имеет никаких других юридических ограничений. Также особое внимание стоит уделить тому, участвовал ли автомобиль в серьезных ДТП или нет. Проверить это можно на любом посту ГИБДД или в специализированных программах.

Достаточно распространенной мошеннической схемой считается совместная работа продавцов и сотрудников автомастерских. Например, приехал покупатель на место, посмотрел авто и решил провести более профессиональный осмотр. А так как он не знает города, владелец рекомендует ему тот или иной автосервис, где можно провести якобы хорошую диагностику.

Покупатель едет туда, мастера осматривают автомобиль (естественно, заведомо плохой), кивают головой и говорят: машинка огонь, все на месте, все в порядке, можете спокойно брать и кататься. И вот, значит, покупатель радостный забирает авто, отдает деньги продавцу и едет домой. Но тут по пути машина, конечно же, ломается, человек стоит на трассе, без денег, растерянный и крайне удивленный, почему же авто так неожиданно и быстро сломалось.

В последнее время участились случаи, когда не то что физические лица, но и целые автосалоны пользуются иногородними. Они размещают объявления о продаже авто по очень низкой цене, человек приезжает с готовой суммой денег и желанием купить, подписывает договор, а потом выясняется, что машина куплена в кредит или с навязанным дополнительным оборудованием, ненужными страховками и так далее. Это все надо выяснять заранее и не идти на поводу у продавцов.

Бюрократия

Иногда при приобретении машины в другом регионе могут возникнуть проблемы с оформлением документации. Всему виной бюрократические проволочки и желание чиновников (особенно если дело касается приезжих) значительно усложнить данный процесс, сделав его максимально затратным. Бороться с этим достаточно трудно и практически бесполезно.

Регистрация

Регистрировать автомобиль можно как по месту покупки, так и у себя дома. В последнем случае необходимо дополнительно предусмотреть наличие страхового полиса ОСАГО. Если во время транспортировки авто произойдет какое-то серьезное происшествие, страховка возьмет на себя часть расходов по возмещению убытков. Также можно оформить специальную страховку, которая будет действовать на время поездки к месту регистрации.

Разрешение споров

При покупке машины в другом городе стоит помнить, что в случае решения каких-либо появившихся споров суд может проходить в другом городе, поэтому будут дополнительные временные и финансовые расходы.

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